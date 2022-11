Édgar Valdez “La Barbie” sí está bajo custodia, según la embajada de Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos le confirmó a Marcelo Ebrard que "La Barbie" sigue bajo custodia

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó que la embajada de Estados Unidos le confirmó que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, sí se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

“De La Barbie todavía no tengo información de que haya sido puesto en libertad, es decir sigue bajo custodia pero no nos han dado de que sigue”, comentó Ebrard en una entrevista en el marco de la inauguración de la Oficina de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Las declaraciones del canciller sucedieron el martes 29 de noviembre, tan solo un día después de que se reportó que La Barbie no se encontraba bajo custodia, según los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Marcelo Ebrard confirmó que la embajada de EEUU le indicó que Édgar Valdez "La Barbie" sigue bajo custodia (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se pudo leer en los registros del lunes 28 de noviembre. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia matutina del 29 de noviembre, comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitaron información a Estados Unidos para saber si Édgar Valdez Villarreal sigue bajo prisión.

El mandatario mexicano incluso solicitó “ver cuál fue el arreglo” entre el capo y las autoridades de EEUU, “porque su sentencia era por varios años”, también dijo “aquí en el país hay también denuncias presentadas”.

En los registros aparece el nombre de "La Barbie" y la fecha de su liberación en el año 2056 (Foto: captura de pantalla/Agencia Federal de Prisiones)

Cabe recordar que La Barbie fue extraditado a Estados Unidos el 30 de septiembre de 2015 y para el año 2018 se le dictó una condena de 49 años, luego de declararse culpable por traficar cocaína a dicho país.

Ante la situación de Édgar Valdez, algunas versiones apuntan que dicha persona podría estar colaborando en un programa para testigos, sin embargo estos datos no han sido confirmados por ninguna de las autoridades involucradas.





