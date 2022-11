Una joven tomó un vuelo rumbo a Chiapas, pero terminó por error en EEUU y sin pasaporte

La aerolínea no revisó los documentos con precaución de la joven por lo cual pudo abordar sin problemas hasta EU (2022. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

La chiapaneca María José Gamboa utilizó su cuenta de TikTok para denunciar la situación que tuvo con la aerolínea mexicana Volaris y es que, por equivocación, la enviaron a Seattle, Washington (EEUU) cuando ella había comprado un boleto para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo a la usuaria, los responsables de checar la documentación nunca le avisaron que estaba dirigiéndose a otro lugar y mucho menos le pidieron el pasaporte, documento indispensable para viajar al extranjero.

Según la historia de la protagonista, ella había comprado un vuelo redondo de la capital chiapaneca a Guadalajara. A la capital de Jalisco viajó sin problema, sin embargo, la odisea empezó cuando quiso regresar a Tuxtla Gutiérrez, ya que al momento del abordaje le indicaron dirigirse a otra fila.

Obediente, siguió las instrucciones de los encargados y al llegar a los asientos del avión se dio cuenta que su lugar estaba ocupado por cual indicó a las sobrecargos del error, quienes revisaron su pase de abordar y le asignaron otro asiento con vista a ventanilla como ella había solicitado y sin percatarse hasta ese momento del error.

María José tenía que llenar información de aduana y ahí comenzó a sospechar. (TikTok)

El vuelo continuó hasta que a María José le hicieron llegar una declaración de aduana, la cual tenía que llenar como todos los demás viajeros. Empezó a completar las preguntas y fue justo en ese momento cuando se enteró que se dirigía a la ciudad estadunidense y no a Chiapas, faltando solo dos horas para aterrizar.

María José llamó a la sobrecargo y preguntó sobre la información que tenía que dar pues no sabía qué poner en el número de pasaporte, ya que, según la viajera, ella no cuenta con ese documento oficial. Ante la situación, la encargada le preguntó “¿Y cómo estas viajando si no tienes pasaporte?”, a lo que la joven respondió que no lo creía necesario si era un viaje nacional.

“En ese momento casi le dio el telele a la mujer”, recordó María José cuando le dijo su situación a la encargada.

Entonces las sobrecargos llamaron al capitán quien le mencionó a María José que se pondrían en contacto con la torre de control para avisar a sus familiares de su destino, ya que era lo que más le preocupaba a la joven pues no había tenido la oportunidad de decirle a sus parientes del error en su viaje.

Después de asimilar la problemática de su vuelo, la usuaria trató de mandar mensajes a su familia para que cuando tuviera señal de internet ellos pudieran recibirlos, a pesar de que, según los encargados de la aerolínea, ya habían pasado el aviso. Cosa que no fue del todo cierta.

Los mensajes no llegaban a su familia porque no tenía datos ni ninguna red de internet (TikTok)

En territorio estadunidense, una de las representantes de la aerolínea Volaris ayudó a María José a su regreso a México, la cual le informó que era muy impórtate estar al pendiente de los vuelos pues había solo un viaje que salía a la ciudad de Guadalajara desde Seattle. Esto representaba un problema porque sólo tenían 24 horas para que la chiapaneca permaneciera en el extranjero sin pasaporte ni visa.

María José llegó a EU sin documentos oficiales ni permisos. De acuerdo a la historia de la chiapaneca, los encargados de Volaris en Seattle se portaron muy bien con ella y comentó que “no me la hicieron de a tos” por no llevar información necesaria.

La anécdota de la pasajera terminó con su regresó a la ciudad de Guadalajara en donde solo esperó por la salida de su vuelo con destino a Chiapas. Lugar al que tuvo que haber volado desde el principio.

