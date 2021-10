Volaris acepta volar desde Santa Lucía; tras el anuncio, sus acciones cayeron en la Bolsa

Volaris se convirtió en la primera aerolínea en anunciar operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se construye en la base militar de Santa Lucía. (Foto: REUTERS / Regis Duvignau/ Archivo)

La aerolínea Volaris anunció que a partir del 21 de marzo de 2022, comenzará a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ubicado en Santa Lucía, Estado de México.

Con este anuncio, Volaris se convierte en la primera empresa en iniciar sus operaciones en el nuevo aeropuerto que se construye en la base militar por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la aerolínea, las rutas diarias que saldrán del aeropuerto Felipe Ángeles serán Tijuana y Cancún, las cuales serán adicionales a las que ya opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por lo que “los itinerarios están a la venta a partir de hoy”.

Volaris, que es considerada como la aerolínea con el mayor número de pasajeros en México, explicó que tomó esta decisión después de realizar un “amplio análisis” acerca del progreso de la construcción, incluidos los servicios a pasajeros, operacionales y de mantenimiento; así como del avance en los procesos de certificación y sus respectivos manuales”.

Foto: Volaris/ Archivo

Resaltó que también se evaluaron los procesos de despegue y aproximaciones, además del desarrollo en las vías de acceso terrestre, los esfuerzos en los tarifarios y la seguridad aeronáutica y operacional, con lo cual concluyó que “será viable operar en este puerto aéreo”.

“Al actualizar nuestra estrategia de expansión y crecimiento continuo en México, donde transportamos anualmente alrededor de 25 millones de pasajeros, hemos visto que solo en la zona inmediata al nuevo aeropuerto existe un mercado de 4.8 millones de clientes potenciales”, dijo Enrique Beltranena, director general de Volaris, mediante un comunicado.

La empresa destacó que mantendrá su estrategia actual de operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en los otros 42 aeropuertos donde tiene presencia en el país.

En el documento se resaltaron las palabras del responsable de la construcción del AIFA e integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien señaló:

“Es un honor recibir el apoyo de la aerolínea de mayor crecimiento en el territorio nacional con el anuncio de los primeros vuelos en el destino. Esta firme decisión es muestra de la capacidad que Volaris ha demostrado para hacer frente a los retos y oportunidades del futuro de la aviación en el país”.

Imagen de la torre de control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: AIFA / Sedena)

Sin embargo, luego del anuncio de Volaris, las acciones de la empresa bajaron 0.8%, ligando cuatro jornadas a la baja, en las que acumula una pérdida de 10.1% (4.19 pesos), de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

Cabe resaltar que otras aerolíneas nacionales e internacionales han rechazado trasladar sus operaciones al Aeropuerto Felipe Ángeles.

Aeroméxico ha señalado que debido a su modelo de operaciones, prefiere mantener su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que Viva Aerobus ha mostrado interés en volar desde la nueva base aérea.

Pero empresas como Air Canada han descartado usar el aeropuerto ubicado en Santa Lucía.

“En cuanto al Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entonces no está en nuestros planes”, destacó el director de ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea, Luis Noriega en una videoconferencia el mes pasado.

Foto: REUTERS/Ben Nelms/Archivo

Esto ocurrió luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que buscará que los vuelos en el AICM serían limitados a 61 operaciones por día en 2022 y 2023 con la intención de distribuir vuelos a Santa Lucía.

El subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, destacó que se busca que las aerolíneas vean las ventajas que representa el nuevo aeropuerto, señaló el pasado 7 de septiembre..

Hasta el momento, la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles llevaba un avance del 69%, cuya edificación está a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y debe ser inaugurado en marzo de 2022.

SEGUIR LEYENDO: