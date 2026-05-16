Autorizan la venta millonaria del América y el Azteca a Emilio Azcárraga

La reciente aprobación de la alianza estratégica permitió que General Atlantic adquiera casi la mitad del capital del club, manteniendo a Azcárraga y Gripo Ollamani a la cabeza. (Ilustaración: Jesús Avilés/Infobae México)

La estructura financiera y de propiedad del Club América y el Estadio Azteca ha entrado en una nueva etapa tras la reciente aprobación de un acuerdo histórico.

Las autoridades regulatorias dieron luz verde a la transacción por la cual el 49% de las acciones de ambos activos, así como de terrenos adyacentes, pasan a manos del fondo internacional General Atlantic, mientras Emilio Azcárraga Jean y Grupo Ollamani mantienen el control mayoritario.

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La transacción, valorada en más de 200 millones de dólares, representa una de las inversiones más relevantes en la historia del futbol mexicano. REUTERS/Henry Romero

Este movimiento, valuado en más de 200 millones de dólares, supone una de las operaciones más relevantes en la historia del futbol mexicano.

Así queda la propiedad y el control del club

La transacción fue cuidadosamente estructurada para preservar la continuidad operativa e identidad de la institución.

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Creación de la Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V. como nueva entidad propietaria.

Emilio Azcárraga Jean y Grupo Ollamani retienen el 51% de las acciones.

General Atlantic adquiere el 49%, incorporándose como socio estratégico.

El control mayoritario y la toma de decisiones clave permanecen bajo liderazgo mexicano.

Emilio Azcárraga es investigado por el FIFA Gate. (Anayeli Tapia/Infobae)

Esta nueva estructura garantiza estabilidad y visión a largo plazo para el desarrollo deportivo y comercial del América y el Estadio Banorte.

¿En qué se invertirá la inyección millonaria?

El acuerdo no sólo representa una inyección de capital, la alianza estratégica tiene como objetivo fortalecer la posición financiera del club y el estadio de cara al Mundial 2026.

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Modernización del Estadio Azteca con mejoras tecnológicas y de infraestructura.

Impulso al proyecto deportivo mediante la consolidación de plantillas y fuerzas básicas.

Expansión internacional de la marca América, especialmente en mercados estratégicos.

Recursos destinados también a la generación de valor para los accionistas de Ollamani.

La inversión millonaria se destinará a la modernización del Estadio Azteca, mejoras tecnológicas y fortalecimiento del proyecto deportivo rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

De esta manera, la operación se enfoca en potenciar la competitividad, modernización y expansión comercial de la organización, preparándola para los retos y oportunidades de los próximos años.

Expansión, colaboración y futuro del América

La entrada de General Atlantic y la colaboración con empresas internacionales refuerzan la proyección global del club.

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Nueva alianza con Kraft Analytics Group para optimizar el análisis de datos y la experiencia de los aficionados.

El Estadio Azteca se perfila comoel principal escenario de referencia rumbo al Mundial 2026 .

El América fortalece su posición como uno de los equipos más mediáticos y competitivos de la región.

Azcárraga Jean mantiene la presidencia ejecutiva, asegurando continuidad en la gestión.

La creación de la Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V. asegura continuidad operativa y preserva la identidad institucional del Club América. (Club América)

Con esta operación, las Águilas y el Coloso de Santa Úrsula se consolidan como referentes en la industria del deporte, abriendo una etapa de expansión bajo un liderazgo mexicano y respaldo internacional.