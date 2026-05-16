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Autorizan la venta millonaria del América y el Azteca a Emilio Azcárraga

Tras la histórica transacción de más de 200 millones de dólares, el nuevo acuerdo confirma continuidad y la entrada de General Atlantic

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Azteca
La reciente aprobación de la alianza estratégica permitió que General Atlantic adquiera casi la mitad del capital del club, manteniendo a Azcárraga y Gripo Ollamani a la cabeza. (Ilustaración: Jesús Avilés/Infobae México)

La estructura financiera y de propiedad del Club América y el Estadio Azteca ha entrado en una nueva etapa tras la reciente aprobación de un acuerdo histórico.

Las autoridades regulatorias dieron luz verde a la transacción por la cual el 49% de las acciones de ambos activos, así como de terrenos adyacentes, pasan a manos del fondo internacional General Atlantic, mientras Emilio Azcárraga Jean y Grupo Ollamani mantienen el control mayoritario.

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La transacción, valorada en más de 200 millones de dólares, representa una de las inversiones más relevantes en la historia del futbol mexicano. REUTERS/Henry Romero
La transacción, valorada en más de 200 millones de dólares, representa una de las inversiones más relevantes en la historia del futbol mexicano. REUTERS/Henry Romero

Este movimiento, valuado en más de 200 millones de dólares, supone una de las operaciones más relevantes en la historia del futbol mexicano.

Así queda la propiedad y el control del club

La transacción fue cuidadosamente estructurada para preservar la continuidad operativa e identidad de la institución.

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  • Creación de la Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V. como nueva entidad propietaria.
  • Emilio Azcárraga Jean y Grupo Ollamani retienen el 51% de las acciones.
  • General Atlantic adquiere el 49%, incorporándose como socio estratégico.
  • El control mayoritario y la toma de decisiones clave permanecen bajo liderazgo mexicano.
Emilio Azcárraga es investigado por el FIFA Gate. (Anayeli Tapia/Infobae)
Emilio Azcárraga es investigado por el FIFA Gate. (Anayeli Tapia/Infobae)

Esta nueva estructura garantiza estabilidad y visión a largo plazo para el desarrollo deportivo y comercial del América y el Estadio Banorte.

¿En qué se invertirá la inyección millonaria?

El acuerdo no sólo representa una inyección de capital, la alianza estratégica tiene como objetivo fortalecer la posición financiera del club y el estadio de cara al Mundial 2026.

  • Modernización del Estadio Azteca con mejoras tecnológicas y de infraestructura.
  • Impulso al proyecto deportivo mediante la consolidación de plantillas y fuerzas básicas.
  • Expansión internacional de la marca América, especialmente en mercados estratégicos.
  • Recursos destinados también a la generación de valor para los accionistas de Ollamani.
La inversión millonaria se destinará a la modernización del Estadio Azteca, mejoras tecnológicas y fortalecimiento del proyecto deportivo rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
La inversión millonaria se destinará a la modernización del Estadio Azteca, mejoras tecnológicas y fortalecimiento del proyecto deportivo rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

De esta manera, la operación se enfoca en potenciar la competitividad, modernización y expansión comercial de la organización, preparándola para los retos y oportunidades de los próximos años.

Expansión, colaboración y futuro del América

La entrada de General Atlantic y la colaboración con empresas internacionales refuerzan la proyección global del club.

  • Nueva alianza con Kraft Analytics Group para optimizar el análisis de datos y la experiencia de los aficionados.
  • El Estadio Azteca se perfila comoel principal escenario de referencia rumbo al Mundial 2026.
  • El América fortalece su posición como uno de los equipos más mediáticos y competitivos de la región.
  • Azcárraga Jean mantiene la presidencia ejecutiva, asegurando continuidad en la gestión.
Con un precio de 2.588834 pesos por acción, Ollamani se prepara para revolucionar el mercado, marcando el inicio de una nueva era para el Club América y el Estadio Azteca
La creación de la Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V. asegura continuidad operativa y preserva la identidad institucional del Club América. (Club América)

Con esta operación, las Águilas y el Coloso de Santa Úrsula se consolidan como referentes en la industria del deporte, abriendo una etapa de expansión bajo un liderazgo mexicano y respaldo internacional.

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