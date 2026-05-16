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¡Orgullo mexicano! Eduardo Herrera bate su propio récord en la Diamond League

El fondista mexicano logra superar la marca anterior durante su participación en los 3 mil metros en Shanghái, China

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El fondista mexicano logra superar la marca anterior durante su participación en los 3 mil metros en Shanghái, China
El fondista mexicano logra superar la marca anterior durante su participación en los 3 mil metros en Shanghái, China

El fondista mexicano Eduardo Herrera estableció un nuevo récord mexicano en la Diamond League de Shanghai, China, este sábado 16 de mayo. El nacido en Ciudad de México recabó una marca de 7:27.63 en la prueba de los 3 mil metros, dejando atrás su mejor registro de 7:33.58 que obtuvo el 12 de agosto de 2025 en Budapest, Hungría.

Eduardo Herrera concluyó la etapa en el séptimo sitio a nivel mundial y lo hizo en un tiempo récord para México, logró que lo consolida como uno de los mejores fondistas del circuito internacional.

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“Se me dio la oportunidad de dar con la marca para el Mundial; pero además estoy contento porque me siento bien y gracias a Dios se me dio también la oportunidad de tener una noche así con un récord mexicano. Quería bajar los 13 minutos y se me dio. Me sentí cómodo en la carrera y ahora a pensar en lo que sigue", indicó al concluir la competencia.

En la misma prueba, Andreas Almgren impuso récord sueco al cronometrar 7:26.48, Birhanu Balew de Bahréin consiguió récord asiático al frenar el reloj en 7:29.60 y el uruguayo Santiago Catrofe alcanzó récord sudamericano al terminar en 7:29.72.

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El ganador de esta competencia fue el alemán Mohamed Abdilaahi, quien concluyó los 3000m en 7:25.77, imponiendo el récord del evento en Shanghái, China.

¿Quién es Eduardo Herrera, atleta mexicano que rompió su propia marca en Shanghái, China?

Eduardo Herrera, fondista mexicano, corre en una pista de atletismo con uniforme verde, blanco y rojo; público en gradas al fondo.
Eduardo Herrera compitiendo para México en Atletismo de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eduardo Herrera es un fondista mexicano especializado en pruebas de medio fondo y fondo, como los mil 500, 3 mil y 5 mil metros. Nació en la Ciudad de México en el año de 1997 y se ha consolidado como uno de los principales referentes del atletismo mexicano en la actualidad.

En 2025, Eduardo Herrera rompió el récord mexicano de 5 mil metros con un tiempo de 12:58.57 en el Track Fest de Los Ángeles, California superando una marca que tenía vigente Juan Luis Barrios hace 37 años.

Herrera es reconocido por su capacidad de cierre en los últimos metros y por figurar en competencias internacionales de alto nivel, como la Diamond League y campeonatos mundiales de atletismo. Su progresión lo perfila como uno de los atletas mexicanos con mayor proyección en el atletismo de fondo.

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