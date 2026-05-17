Avanzan obras de Tren AIFA–Pachuca que operará en 2027: estaciones y municipios conectarán con el nuevo tramo elevado de Xaltocan

La construcción contempla el levantamiento del viaducto tras cruzar autopistas, con la instalación de columnas y elementos estructurales en varios subfrentes, incluido el tramo correspondiente a la estación Xaltocan dos. (X/ @delfinagomeza)

Avanzan las obras del viaducto elevado de Xaltocan en el marco del proyecto del Tren AIFA-Pachuca, con trabajos especializados sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

Se ha completado el izaje y montaje de columnas, así como la colocación de trabes de cajón y diafragmas estructurales.

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En paralelo, continúan los procesos de colado de pilas de cimentación y armado de zapatas, donde las perforaciones alcanzan hasta veinte metros de profundidad.

La construcción contempla el levantamiento del viaducto tras cruzar autopistas, con la instalación de columnas y elementos estructurales en varios subfrentes, incluido el tramo correspondiente a la estación Xaltocan dos.

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En este sitio, se mantiene la preparación del terreno mediante despalme, limpieza y compactación, además de la excavación para cimientos, lo que permitirá conectar el viaducto elevado con la futura estación.

Avance general

Este mapa ilustra la propuesta de una nueva ruta de transporte interurbano, conectando localidades del Estado de México y Hidalgo, incluyendo estaciones y paraderos clave como Pachuca y Ampliación Xaltocan, resaltando la infraestructura de movilidad regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren de Pasajeros México–Pachuca “Felipe Ángeles” integra la estrategia nacional prioritaria para modernizar el transporte ferroviario de pasajeros.

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El tramo AIFA–Pachuca constituye la tercera etapa del corredor, con una longitud de 57,6 kilómetros de vía doble electrificada y seis estaciones principales, de acuerdo con la información oficial de Proyectos México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, ejecuta la obra. Los trabajos iniciaron en marzo de 2025 y se reporta un avance general del 30%.

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Actualmente, diez frentes de obra se encuentran activos, incluyendo obra civil, energía, sistemas de catenaria y soporte técnico. Se han generado más de 11 mil empleos directos y la inversión estimada ronda los 44 mil millones de pesos.

En el área del viaducto elevado de Xaltocan, los trabajos incluyen perforación, colado de pilas, montaje de columnas y conformación de terraplén para el tendido ferroviario.

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El tramo elevado permite atravesar zonas urbanas, autopistas y cuerpos de agua, con el objetivo de optimizar la conectividad entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Claudia Sheinbaum Pardo, junto a otros funcionarios, participa en la presentación de avances de un proyecto ferroviario en Pachuca. (Gobierno de México/ Tren Aifa Paschuca)

Características técnicas y cifras oficiales

El tren contará con trenes eléctricos capaces de alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h y transportar hasta 718 pasajeros por tren.

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El proyecto prevé la construcción de dos viaductos (5,89 km), cuatro subestaciones eléctricas, y más de 51 kilómetros de corte y terraplén.Además, la obra incluye la instalación de 26 puentes vehiculares y 53 estructuras de drenaje transversal, así como una base de mantenimiento y cocheras en Mineral de la Reforma. La liberación del derecho de vía supera el 93%, tras negociaciones con propietarios privados y ejidatarios, según reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Supervisión, normatividad y perspectiva de operación

Se prevé que el Tren AIFA–Pachuca inicie operaciones en 2027, con la meta de transportar diariamente hasta 107 mil pasajeros. (Gobierno de México/ Tren Aifa Paschuca)

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del cuerpo militar responsable, informó que todas las acciones cumplen con las normas oficiales mexicanas en materia ferroviaria.

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Se prevé que el Tren AIFA–Pachuca inicie operaciones en 2027, con la meta de transportar diariamente hasta 107 mil pasajeros. El tramo entre Buenavista y el AIFA ya se encuentra en funcionamiento, mientras que el ramal hacia Pachuca reporta avances continuos en infraestructura y equipamiento. El proyecto apunta a mejorar la movilidad y el desarrollo regional en el centro del país.