México

Avanzan obras de Tren AIFA–Pachuca que operará en 2027: estaciones y municipios conectarán con el nuevo tramo elevado de Xaltocan

Un nuevo corredor ferroviario apuesta a mejorar la movilidad diaria y fomentar el crecimiento regional

Guardar
Google icon
Avanza construcción del Tren AIFA - Pachuca (X/ @delfinagomeza)
La construcción contempla el levantamiento del viaducto tras cruzar autopistas, con la instalación de columnas y elementos estructurales en varios subfrentes, incluido el tramo correspondiente a la estación Xaltocan dos. (X/ @delfinagomeza)

Avanzan las obras del viaducto elevado de Xaltocan en el marco del proyecto del Tren AIFA-Pachuca, con trabajos especializados sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

Se ha completado el izaje y montaje de columnas, así como la colocación de trabes de cajón y diafragmas estructurales.

PUBLICIDAD

En paralelo, continúan los procesos de colado de pilas de cimentación y armado de zapatas, donde las perforaciones alcanzan hasta veinte metros de profundidad.

La construcción contempla el levantamiento del viaducto tras cruzar autopistas, con la instalación de columnas y elementos estructurales en varios subfrentes, incluido el tramo correspondiente a la estación Xaltocan dos.

PUBLICIDAD

En este sitio, se mantiene la preparación del terreno mediante despalme, limpieza y compactación, además de la excavación para cimientos, lo que permitirá conectar el viaducto elevado con la futura estación.

Avance general

Mapa colorido de los estados de México e Hidalgo con una ruta de transporte en magenta que incluye estaciones y paraderos, como Pachuca y Ampliación Xaltocan.
Este mapa ilustra la propuesta de una nueva ruta de transporte interurbano, conectando localidades del Estado de México y Hidalgo, incluyendo estaciones y paraderos clave como Pachuca y Ampliación Xaltocan, resaltando la infraestructura de movilidad regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren de Pasajeros México–Pachuca “Felipe Ángeles” integra la estrategia nacional prioritaria para modernizar el transporte ferroviario de pasajeros.

El tramo AIFA–Pachuca constituye la tercera etapa del corredor, con una longitud de 57,6 kilómetros de vía doble electrificada y seis estaciones principales, de acuerdo con la información oficial de Proyectos México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, ejecuta la obra. Los trabajos iniciaron en marzo de 2025 y se reporta un avance general del 30%.

Actualmente, diez frentes de obra se encuentran activos, incluyendo obra civil, energía, sistemas de catenaria y soporte técnico. Se han generado más de 11 mil empleos directos y la inversión estimada ronda los 44 mil millones de pesos.

En el área del viaducto elevado de Xaltocan, los trabajos incluyen perforación, colado de pilas, montaje de columnas y conformación de terraplén para el tendido ferroviario.

El tramo elevado permite atravesar zonas urbanas, autopistas y cuerpos de agua, con el objetivo de optimizar la conectividad entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Claudia Sheinbaum, con micrófono, sonríe entre tres hombres, todos en chaquetas, de pie frente a paneles informativos bajo un cielo nublado
Claudia Sheinbaum Pardo, junto a otros funcionarios, participa en la presentación de avances de un proyecto ferroviario en Pachuca. (Gobierno de México/ Tren Aifa Paschuca)

Características técnicas y cifras oficiales

El tren contará con trenes eléctricos capaces de alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h y transportar hasta 718 pasajeros por tren.

El proyecto prevé la construcción de dos viaductos (5,89 km), cuatro subestaciones eléctricas, y más de 51 kilómetros de corte y terraplén.Además, la obra incluye la instalación de 26 puentes vehiculares y 53 estructuras de drenaje transversal, así como una base de mantenimiento y cocheras en Mineral de la Reforma. La liberación del derecho de vía supera el 93%, tras negociaciones con propietarios privados y ejidatarios, según reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Supervisión, normatividad y perspectiva de operación

Cinco personas, incluyendo militares y civiles, de pie al aire libre frente a paneles informativos. Un hombre habla por un micrófono mientras otros aplauden
Se prevé que el Tren AIFA–Pachuca inicie operaciones en 2027, con la meta de transportar diariamente hasta 107 mil pasajeros. (Gobierno de México/ Tren Aifa Paschuca)

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del cuerpo militar responsable, informó que todas las acciones cumplen con las normas oficiales mexicanas en materia ferroviaria.

Se prevé que el Tren AIFA–Pachuca inicie operaciones en 2027, con la meta de transportar diariamente hasta 107 mil pasajeros. El tramo entre Buenavista y el AIFA ya se encuentra en funcionamiento, mientras que el ramal hacia Pachuca reporta avances continuos en infraestructura y equipamiento. El proyecto apunta a mejorar la movilidad y el desarrollo regional en el centro del país.

Temas Relacionados

Secretaría de la Defensa NacionalAIFASuburbanoTrenSan Miguel XaltocanTren aifa pachucamexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: estas son las alineaciones de ambos equipos

Las Chivas de Gabriel Milito reciben en casa a la maquina cementera de Cruz Azul en el partido que definirá al primer finalista del torneo

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: estas son las alineaciones de ambos equipos

Temblor hoy 16 de mayo en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 16 de mayo en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Tren Suburbano al AIFA continúa operaciones pese a reportar desalojos y fallas este viernes

Los percances provocaron que los pasajeros soportaran largos periodos dentro de vagones detenidos y sin ventilación

Tren Suburbano al AIFA continúa operaciones pese a reportar desalojos y fallas este viernes

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 16 de mayo: cerrado ambos bloques de Dr. Río de la Loza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 16 de mayo: cerrado ambos bloques de Dr. Río de la Loza

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Previo a su paso por el Tecate Emblema 2026 Tomlinson aseguró que cada presentación en territorio mexicano representa un momento de máxima intensidad donde el agradecimiento a los fans es fundamental

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

Cae presunta líder de célula que traficaba droga en penal de la CDMX: hay seis detenidos más y cerca de mil dosis aseguradas

Entre gritos de apoyo y rodeado de abogados, Leonel Godoy se presenta a declarar por el homicidio de Carlos Manzo en Michoacán

Yeraldine Bonilla asegura que Rocha Moya no puso a Gerardo Mérida en la SSE de Sinaloa y señala a la Defensa

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

ENTRETENIMIENTO

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

¡Habló fuerte! El inesperado mensaje de Eugenio Derbez tras el regreso de Aislinn y Mauricio Ochmann

Alan Estrada explota contra FIFA por sede triple en Mundial 2026: “La ciudad no se siente mundialista”

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: estas son las alineaciones de ambos equipos

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: estas son las alineaciones de ambos equipos

Autorizan la venta millonaria del América y el Azteca a Emilio Azcárraga

Los partidos más recordados de México en los Mundiales: victorias épicas y derrotas que duelen

¡Orgullo mexicano! Eduardo Herrera bate su propio récord en la Diamond League

Exgimnasta mexicana denuncia imposición religiosa y presuntos abusos dentro de la Selección de gimnasia rítmica