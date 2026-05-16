Alan Estrada explota contra FIFA por sede triple en Mundial 2026: “La ciudad no se siente mundialista”

(Instagram/FIfa via AP)

La designación de tres países como sedes del Mundial 2026 ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde figuras conocidas y usuarios expresan su inconformidad ante lo que consideran una decisión puramente comercial de la FIFA.

El ambiente previo al evento, lejos de entusiasmar, ha generado escepticismo y cuestionamientos sobre la verdadera esencia del espectáculo futbolístico.

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Alan x el mundo cuestiona el ambiente mundialista en la ciudad

El reconocido bloguero de viajes Alan x el mundo manifestó su descontento con el formato de la próxima Copa del Mundo a través de su perfil en la red social X.

“La ciudad NO se siente mundialista. No quiero ser pesimista pero esta idea de la FIFA de tener sede en 3 países pinta para ser terrible idea. Se diluye todo. Uds qué piensan?”, escribió el creador de contenido, generando un intenso debate entre sus seguidores.

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(X/Captura de pantalla)

Para Alan, la decisión de repartir la sede entre México, Estados Unidos y Canadá ha diluido la emoción y la identidad que, en ediciones anteriores, convertía a una ciudad en el epicentro global del fútbol.

Reacciones y críticas de usuarios en X

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados, se encuentran opiniones como:

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“El negocio del futbol ya superó por mucho al deporte. Y por negocio le convino a la FIFA. Es ridículo que la gente lo siga consumiendo. En fin, no es mi dinero”.

La estrategia de seguridad busca proteger a millones de asistentes, coincidiendo con los 250 años de independencia de Estados Unidos y eventos de alta visibilidad global (Reuters)

Este tipo de mensajes evidencian un creciente desencanto hacia la dirección que ha tomado el máximo torneo de selecciones.

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Otros comentarios hacen hincapié en la exclusividad del evento:

“Cómo se va a sentir el ambiente mundialista si se ha vuelto un evento para ricos e influencers y no para la gente de a pie? Para ir a los partidos hay que ser rico, influyente, corrupto, o todas las anteriores. Ya sin mencionar que el país no está para andar celebrando.”

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Los retos urbanos y económicos para México

El Mundial 2026 representa un desafío para México en términos de infraestructura y organización. El país enfrenta retos significativos relacionados con el transporte, la seguridad y la capacidad hotelera, aspectos críticos para garantizar una experiencia satisfactoria tanto para turistas como para residentes.