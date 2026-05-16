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Alan Estrada explota contra FIFA por sede triple en Mundial 2026: “La ciudad no se siente mundialista”

El youtuber mexicano externó sus impresiones previo al Mundial 2026

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Alan Estrada -México- 16 mayo
(Instagram/FIfa via AP)

La designación de tres países como sedes del Mundial 2026 ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde figuras conocidas y usuarios expresan su inconformidad ante lo que consideran una decisión puramente comercial de la FIFA.

El ambiente previo al evento, lejos de entusiasmar, ha generado escepticismo y cuestionamientos sobre la verdadera esencia del espectáculo futbolístico.

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Alan x el mundo cuestiona el ambiente mundialista en la ciudad

El reconocido bloguero de viajes Alan x el mundo manifestó su descontento con el formato de la próxima Copa del Mundo a través de su perfil en la red social X.

“La ciudad NO se siente mundialista. No quiero ser pesimista pero esta idea de la FIFA de tener sede en 3 países pinta para ser terrible idea. Se diluye todo. Uds qué piensan?”, escribió el creador de contenido, generando un intenso debate entre sus seguidores.

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Alan Estrada -México- 16 mayo
(X/Captura de pantalla)

Para Alan, la decisión de repartir la sede entre México, Estados Unidos y Canadá ha diluido la emoción y la identidad que, en ediciones anteriores, convertía a una ciudad en el epicentro global del fútbol.

Reacciones y críticas de usuarios en X

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados, se encuentran opiniones como:

“El negocio del futbol ya superó por mucho al deporte. Y por negocio le convino a la FIFA. Es ridículo que la gente lo siga consumiendo. En fin, no es mi dinero”.

Primer plano de una mano sosteniendo el brillante trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, de color dorado y con base verde, contra un fondo borroso
La estrategia de seguridad busca proteger a millones de asistentes, coincidiendo con los 250 años de independencia de Estados Unidos y eventos de alta visibilidad global (Reuters)

Este tipo de mensajes evidencian un creciente desencanto hacia la dirección que ha tomado el máximo torneo de selecciones.

Otros comentarios hacen hincapié en la exclusividad del evento:

“Cómo se va a sentir el ambiente mundialista si se ha vuelto un evento para ricos e influencers y no para la gente de a pie? Para ir a los partidos hay que ser rico, influyente, corrupto, o todas las anteriores. Ya sin mencionar que el país no está para andar celebrando.”

Los retos urbanos y económicos para México

El Mundial 2026 representa un desafío para México en términos de infraestructura y organización. El país enfrenta retos significativos relacionados con el transporte, la seguridad y la capacidad hotelera, aspectos críticos para garantizar una experiencia satisfactoria tanto para turistas como para residentes.

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