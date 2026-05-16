Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de reinserción Social de Cuautitlán, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) dio a conocer, por medio de un comunicado, que detuvo a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”, quienes son relacionados con el robo de un vehículo con violencia que prestaba servicio de taxi por medio de una aplicación digital en el municipio de Teoloyucan.

Según la investigación de la Fiscalía estatal, el 10 de mayo pasado, los sujetos habrían solicitado un servicio de taxi por aplicación, por lo que, simulando ser usuarios, abordaron la unidad que manejaba la víctima.

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Ya en el viaje, uno de los dos sujetos sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego con la que amenazó al conductor, mientras que el otro hombre y las mujeres que los acompañaban le quitaban sus pertenencias. Tras esto, obligaron al conductor a bajar de la unidad para después huir en ella, hechos que quedaron grabados en video con cámaras que tenía el automóvil y que fueron difundidos en diversas redes sociales y medios de comunicación.

Ese mismo día fue recuperado el vehículo robado en el municipio de Tultepec, pues contaba con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

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Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía del Estado de México inició una investigación, misma que permitió identificar a los presuntos responsables.

Se detuvo a dos hombres y dos mujeres. (X @FiscaliaEdomex)

El 13 de mayo pasado se ubicó su zona de operación en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde elementos de la Fiscalía detuvieron a Andrea Yobana “N” y Virginia “N” y a uno de los masculinos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

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Posteriormente, el 14 de mayo, en el mismo municipio, elementos de la Fiscalía en coordinación con la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli aprehendieron en flagrancia a otro investigado, mismo que al momento de su detención, portaba diversas dosis de narcóticos.

Los detenidos, según información de la Fiscalía, podrían pertenecer a un grupo delictivo autodenominado como Los Morris, que está relacionado con el robo de vehículo con violencia en los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec.

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Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de reinserción Social de Cuautitlán, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego y quedaron a disposición de un Órgano Judicial que determinará su situación legal.