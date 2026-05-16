México

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”

Guardar
Google icon
Cuatro personas (dos mujeres, dos hombres) de pie detrás de rejas metálicas, con sus ojos cubiertos, y un automóvil taxi gris de aplicación a la derecha.
Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de reinserción Social de Cuautitlán, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) dio a conocer, por medio de un comunicado, que detuvo a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”, quienes son relacionados con el robo de un vehículo con violencia que prestaba servicio de taxi por medio de una aplicación digital en el municipio de Teoloyucan.

Según la investigación de la Fiscalía estatal, el 10 de mayo pasado, los sujetos habrían solicitado un servicio de taxi por aplicación, por lo que, simulando ser usuarios, abordaron la unidad que manejaba la víctima.

PUBLICIDAD

Ya en el viaje, uno de los dos sujetos sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego con la que amenazó al conductor, mientras que el otro hombre y las mujeres que los acompañaban le quitaban sus pertenencias. Tras esto, obligaron al conductor a bajar de la unidad para después huir en ella, hechos que quedaron grabados en video con cámaras que tenía el automóvil y que fueron difundidos en diversas redes sociales y medios de comunicación.

Ese mismo día fue recuperado el vehículo robado en el municipio de Tultepec, pues contaba con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

PUBLICIDAD

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía del Estado de México inició una investigación, misma que permitió identificar a los presuntos responsables.

Se detuvo a dos hombres y dos mujeres. (X @FiscaliaEdomex)
Se detuvo a dos hombres y dos mujeres. (X @FiscaliaEdomex)

El 13 de mayo pasado se ubicó su zona de operación en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde elementos de la Fiscalía detuvieron a Andrea Yobana “N” y Virginia “N” y a uno de los masculinos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Posteriormente, el 14 de mayo, en el mismo municipio, elementos de la Fiscalía en coordinación con la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli aprehendieron en flagrancia a otro investigado, mismo que al momento de su detención, portaba diversas dosis de narcóticos.

Los detenidos, según información de la Fiscalía, podrían pertenecer a un grupo delictivo autodenominado como Los Morris, que está relacionado con el robo de vehículo con violencia en los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de reinserción Social de Cuautitlán, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego y quedaron a disposición de un Órgano Judicial que determinará su situación legal.

Temas Relacionados

detenidosroboautotaxi por aplicaciónEstado de MéxicoFiscalía del Estado de MéxicoCuautitlán Izcallinarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Una mujer como la suya’: la nueva canción de Nodal que enciende rumores sobre si es para Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar

El cantante de regional mexicano lanzará próximamente su álbum ‘Bandera Blanca’

‘Una mujer como la suya’: la nueva canción de Nodal que enciende rumores sobre si es para Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar

¿Feliz día del maestro? Profesor es captado revisando mochilas de alumnos en Sonora y padres exigen su salida inmediata

El video grabado dentro del CETMAR 32 de Empalme generó indignación y abrió un debate sobre la privacidad de los estudiantes

¿Feliz día del maestro? Profesor es captado revisando mochilas de alumnos en Sonora y padres exigen su salida inmediata

¿Cómo identificar a un extorsionador? Estas son las señales de alerta según la PDI

Ante la alta cifra de delitos no denunciados, la fiscalía habilitó líneas telefónicas, WhatsApp y atención presencial para facilitar la denuncia, aunque la desconfianza institucional sigue siendo un obstáculo

¿Cómo identificar a un extorsionador? Estas son las señales de alerta según la PDI

México entra a la segunda mitad del año bajo una creciente amenaza criminal digital

Fue visto como una amenaza futura pero ahora se ha convertido en una realidad operativa que exhibe la capacidad de adaptación tecnológica de los cárteles

México entra a la segunda mitad del año bajo una creciente amenaza criminal digital

Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil

El equipo, encabezado por las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, ya prepara su siguiente compromiso internacional

Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

Cayeron Gerardo Mérida y Enrique Díaz en EEUU: ¿Quiénes son los otros acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa?

ENTRETENIMIENTO

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

¿Amor 95.3 sale del aire? Locutores se despiden de la estación de radio y preocupan al país

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026

Para los más dark, la CDMX festejará a lo grande el Día del Gótico con sombrío festival gratuito: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil

Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil

Wolves vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez contra su exequipo

Israel Reyes rompe el silencio y respalda a Henry Martín tras la eliminación del América ante Pumas

Robert Lewandowski dice adiós al Barcelona: así fue las vez que Memo Ochoa le detuvo un penal en Qatar 2022

Chelsea vs Manchester City: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la final de la FA Cup