¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

El también cantante atraviesa un momento complicado en su vida personal. (Foto: Ig/@jorgedalessio)

Rumores sobre una supuesta nueva relación sentimental rodean a Jorge D’Alessio, vocalista de Matute, luego de su divorcio de Marichelo. En esta semana, han circulado imágenes del cantante junto a una mujer, lo que ha generado versiones sobre un presunto noviazgo con una mujer llamada Almen Ayala, a tan solo unas semanas de su separación.

Este año, en marzo, Jorge D’Alessio y la conductora de televisión Marichelo anunciaron su separación tras 14 años de matrimonio, sorprendiendo a sus seguidores por la duración de su relación. Aunque la pareja evitó detallar los motivos del rompimiento, han circulado versiones que apuntan a una supuesta infidelidad del vocalista de Matute.

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Las imágenes que causaron revuelo

Durante la presente semana, Jorge D’Alessio ha vuelto a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo porque diversas fotografías lo muestran junto a una mujer, lo que desató especulaciones sobre una posible nueva relación amorosa, señalando a Almen Ayala como su supuesta pareja. Sin embargo, ambos niegan tener algún tipo de relación sentimental.

Las imágenes que alimentaron los rumores se tomaron durante una reunión del programa “Juego de Voces”, a la que D’Alessio asistió en compañía de su hermano y la novia de este, de acuerdo con la versión que ha dado el cantante.

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La pareja puso fin a un matrimonio de 14 años. (RS)

¿Se está formando una nueva pareja?

La polémica sobre su vida sentimental llevó a Jorge D’Alessio a expresar su molestia y a responder que las versiones que circulan son falsas. El vocalista señala que su presencia en la reunión se debió a una invitación de José Luis y que estuvo acompañado por su hermano y la pareja de este.

Entre sus declaraciones más enfáticas, mencionó: “Hazme el favor, yo llegué invitado por José Luis, con mi hermano y su novia; tienen mucho tiempo libre”. Posteriormente, el cantante calificó como “absurdo” el rumor de un supuesto noviazgo y lamentó este tipo de publicaciones.

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La versión sobre una relación con Almen Ayala también fue rechazada por ella. Ambos insisten en que no hay ningún vínculo amoroso.

¿Quién es Almen Ayala?

Almen Ayala (cuyo nombre real es Almendra Ayala) es una productora y creadora de contenido vinculada a la industria del entretenimiento y el espectáculo en México.

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En su faceta digital, cuenta con un canal de YouTube enfocado en la cobertura de grandes conciertos nacionales e internacionales, compartiendo videos de presentaciones de artistas de la música latina.

La profesional también aclaró que no hay ninguna relación con el hijo de la 'Leona dormida'. (IG Almen Ayala)

Por ahora, D’Alessio mantiene su postura de negar una nueva relación sentimental y exhorta a los medios a dejar de difundir información sin sustento. En tanto, Ayala también sostiene que entre ambos solo existe una amistad.

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La más reciente aparición pública de Jorge D’Alessio refleja su decisión de enfrentar los rumores y de dejar claro que —al menos por ahora— se enfoca en sus actividades profesionales y familiares.