Esposa de Andrés García contraatacó a Leonardo García: “No le ha comprado ni aspirinas”

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

Luego de que este miércoles 23 de noviembre Leonardo García, hijo del actor Andrés García, emitiera un extenso comunicado en el que tacha de “interesada” a Margarita Portillo, esposa del veterano histrión, además de asegurar que la mujer le impide poder verse con su padre cuando ha acudido a intentar verlo a su casa en Acapulco, ahora Margarita le respondió al también actor.

“Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas. Yo nunca he tenido un problema con Leonardo... Andrés le dice que no lo quiere ver, en muchas ocasiones. En mi casa es bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto. Nunca vino, nunca tocó la puerta, todo lo que dice es mentira”, contó Portillo en un enlace con el programa Ventaneando la tarde de este jueves 24.

La mujer que está casada desde 2011 con el protagonista de películas como Pedro Navaja y Una gallina bien ponedora aseguró que el actor de 81 años recibió de muy mala manera el comunicado que su hijo dirigió a los medios y a la opinión pública.

Margarita Portillo aseguró que Andrés García corrió a Leonardo por una penosa razón (Foto: Instagram)

“Andrés estaba muy molesto... ¿Leonardo alguna vez ha pagado una consulta o una caja de aspirinas para su padre? Nunca se ha ocupado de llevar un médico y pagarlo”, continuó Margarita Portillo en el enlace, y aseguró que el distanciamiento entre Andrés García y su hijo de 49 años lleva muchos años, y que incluso el nacido en República Dominicana llegó a correrlo de su propiedad.

“Esto tiene toda la vida. Que platique Leonardo por qué su papá terminó corriéndolo. No quiero hablar más al respecto porque es el hijo de mi esposo. Yo siempre fui muy cuidadosa, pero no me gusta que se metan conmigo”.

Respecto a los señalamientos que hizo Leonardo García contra Margarita y el hijo de ésta, quienes aseguró tendrían “intereses económicos” respecto a una posible herencia de los bienes del primer actor, Margarita defendió el honor de su descendiente.

Por su parte, en su comunicado Leonardo aseguró que Margarita no le ha permitido acercarse a su papá (Instagram/@andresgarciatvoficial)

“Leonardo debería agradecer mi silencio y la prudencia con la que me he estado conduciendo. Sabe a lo que me refiero. Me molesta que se metan con mi hijo. Mi hijo sólo ha tenido atenciones, cuidado y cariño para su padre”.

Respecto a la salud de Andrés García, Margarita contó a Pati Chapoy que está “delicado, pero estable”, come muy poco, puede caminar por su propio pie, pero no puede estar sin oxígeno todavía.

¿Qué dijo Leonardo García sobre la salud de su famoso padre?

En su reciente comunicado, el actor que no está presente en la pantalla mexicana desde 2016, cuando participó en la telenovela Tanto amor, alertó sobre la condición de salud de su famoso padre.

“En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día”, escribió el actor, quien expresó su amor por su padre, pese al distanciamiento.

El mismo Andrés ha declarado ante los medios que no le interesa reconciliarse con sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial//@leonardogarciaof)

“Sin embargo, a nivel personal siempre he hecho lo posible por estar cerca de él a pesar de las circunstancias, como puede hacerse constar en mis redes, y como pueden dar fe familiares y amigos cercanos a la familia.

“La situación familiar, como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, como en cualquier familia, pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso cambia de ninguna manera mi amor hacia él”, continúa en su texto el hombre de 49 años.

Asimismo, Leonardo puso en duda que los cuidados que recibe su padre por parte de Margarita Portillo sean los óptimos. “Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”.

