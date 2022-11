Dónde ver gratis los conciertos más esperados del Flow Fest 2022

Entre los artistas más destacados está Don Omar, Arcangel, Edén Muñoz, J Balvin, Anuel AA y Guaynaa. (Foto Instagram: @cocacola_flow)

Tan solo faltan unas semanas para que termine el 2022, un año que sin lugar a dudas marcó el comienzo de una nueva normalidad tras la pandemia de COVID-19. En el mundo del entretenimiento regresaron los espectáculos masivos que, aunque todavía continúan ciertas restricciones, conmocionaron a cientos de mexicanos que añoraban escuchar en vivo a sus artistas favoritos.

“Hoy mismo le pongo su altar a San Memo”: lanzaron corrido de Guillermo Ochoa tras su debut en Mundial Qatar 2022 Los aficionados mexicanos tienen esperanza de que ningún balón entre en la portería del arquero tapatío, en especial durante su partido contra la Selección Argentina VER NOTA

Tras un supuesto contagio de piojos y demás incidentes que ocurrieron en el Corona Capital 2022, muchos fanáticos regresarán al Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de los exponentes más importantes del género urbano en el Coca Cola Flow Fest 2022, un festival musical que se llevará a cabo el sábado 26 y domingo 27 de noviembre.

El festival de reggaetón regresó a la CDMX. (Twitter/@CocaCola_Flow)

Aunque ya no hay boletos disponibles no todo está perdido, pues los fans de J Balvin, Anuel AA, Don Omar, Arcangel, Cazzu, Guaynaa, entre muchos otros artistas que participarán, podrán disfrutar de sus espectáculos desde la comodidad de sus hogares, pues los organizadores del festival transmitirán los conciertos más esperados.

El mensaje de Checo Pérez a Memo Ochoa después de la atajada a Robert Lewandowski Una enorme cantidad de personalidades reaccionó a la atajada del arquero que le dio a la Selección Mexicana su primera unidad en el Mundial de Qatar 2022 VER NOTA

De acuerdo con la información que se compartió en la cuenta del Coca Cola Flow Fest en Instagram, todos aquellos que no quieren quedarse con las ganas de disfrutar el espectáculo podrán sumarse al festival a través de la página oficial del evento, donde estará disponible un streaming lleno de “perreo y bellakeo pa’ todos”.

El cantante colombianobuscará enloquecer a sus fans mexicanos con sus grandes éxitos. (Foto Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Al igual que otros eventos de la misma índole comenzará desde muy temprano, en punto de las 13:30 horas, debido a la gran cantidad de grupos y solistas que participarán. En esta ocasión los conceptos musicales se distribuyeron en cuatro escenarios: Coca Cola, Sprite, Dembow Vickys y Boombox Vickys y se espera que últimas presentaciones terminen después de las 2 am.

Por qué Joserra cree que México no tiene oportunidad contra Argentina en Qatar 2022 José Ramón Fernández mostró la “lógica” de lo que podría ocurrir en el duelo del Tri contra los albicelestes, así que pidió no hacerse ilusiones VER NOTA

Los conciertos que terminarán más tarde del sábado son J Balvin, quien saldrá al escenario a las 12:10 am y concluirá su presentación a la 1:25 de la madrugada; Anuel AA, de 12:50 am a 1:50 am así como DJ Tao vs DJ Alan Gomez de de 12:50 am a 1:50 am.

Usuarios de redes sociales arremetieron contra Nodal por cancelar dos conciertos que coinciden con las presentaciones de su novia en el festival. (REUTERS/Steve Marcus)

El domingo, Don Omar comenzará su presentación a las 12:30 am y concluirá 1:45 am, Arcangel comenzará 11:40pm y terminará 1:10 am mientras que Natos y Waor saldrán al escenario a las 11:30 y finalizarán hacia las 12:30 AM.

El acceso al evento será por la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez para las entradas de Admisión General, las personas que tengan Comfort Pass o Citibanamex Plus deberán ingresar por la Puerta 15.

Don Omar es considerado como uno de los pioneros del reggaetón. (Captura de pantalla: YouTube/El Chombo)

¿Qué artistas participarán en el “Flow Fest 2022″?

El escenario principal Coca Cola se engalanará con los espectáculos de Alan Wittels, Chicocurlyhead, Carmen DeLeon, Las Villa, Micro TDH, María Becerra, Lanny Tavárez, Guaynaa, Eladio Carrion, Jhayco y J Balvin el sábado 26.

El domingo saltarán al escenario Dj Maff, Taylor Díaz, Robi, Beele, Boza, Nicki Nicole, Nio García, El Alfa, Nicki Jam y Don Omar.

En el primer día del festival el escenario Sprite será plataforma para SMS, Pink Pablo, Cauty, Young Miko, Jon Z, Lyanno, Cazzu, Feid, Myke Towers y Anuel AA, mientras que el domingo estarán Nash, Selene, Daaz, Kevvo, Bad Gyal, Ryan Castro, Ñengo Flow, Jowell & Randy, Rels B y Arcangel.

Foto: Infobae México

El Dembow Vickys estarán Rei, Delfina Dib, Isabella Lovestory, Sir Speedy, Don Chezina, Baby Rasta & Gringo, Atomic Otro Way, Gerardo Calles y Dj Tao vs Dj Alan Gomez. El domingo saldrán Charly Gynn, Alan Rosales, Samantha Sánchez, Bellakath, RKM & Ken-Y, Ingratax, Eden Muñoz, Polimá Westcoast, Kaysy Cain y Natos y Waor.

SEGUIR LEYENDO: