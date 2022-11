Asistentes del Corona Capital 2022 reportaron plaga piojos durante el festival

(Twitter/ Ig coronacapital)

El Corona Capital 2022 llegó a su fin tras tres días de conciertos, sin embargo, las polémicas alrededor del festival no faltaron, pues usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que aparentemente se dio un contagio masivo de piojos.

Fue a través de Twitter donde una usuaria mencionó que durante el último show del domingo algunos asistentes comenzaron a sentir incomodidad.

“Si alguien estuvo en barracada en el show de Miley Cyrus en el Corona pls chéquense por si tienen piojos o liendres o si sintieron comezón después del show. Ya van varios casos de fans que reportan tener piojos”, se lee.

Las reacciones no se hicieron esperar y otros internautas también confirmaron la situación.

Si alguien estuvo en barracada en el show de miley cyrus en corona pls chequense por si tienen piojos o liendres o si sientieron comezon despues de el show. ya van varios casos de fans que reportan tener piojos. — CYSTER (@princessalcatel) November 21, 2022

“Sí había uno que estaba rasque y rasque y después vi a varios rascándose y me empozó a dar comezón a mí, hoy desperté con liendres”, son algunas de las menciones.

Ante esto, otros cibernautas mencionaron que no era un tema para alarmarse mucho.

“¿Por qué gente tan alterada? Los piojos no son porque no se bañen, es algo muy común. Es terrible, sí. Solo que es de fácil contagio, simplemente chequense bien saludos”, “Las liendres no están de un día para otro, pasan dos semanas después de caerte un piojo…”, colocaron.

Cuánto tardan en reproducirse los piojos

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los piojos son parásitos muy pequeños de color café o claros y pueden infestarse en los humanos en el pubis, cuerpo o cabeza.

El ciclo de vida de estos parásitos inicia con las liendres, que son los huevos que se depositan en el pelo y estos se incuban siete días hasta que nace el piojo.

Para el día 16, los piojos ya son capaces de reproducirse y en el día 19 la hembra comienza a poner los huevos. Estos parásitos mueren al día 35 aproximadamente.

Hasta el momento el comité organizativo del Corona Capital no ha aclarado la veracidad del presunto contagio de piojos masivos.

Cómo se transmiten los piojos y formas para quitarlos

Según la UNAM la transmisión de los piojos es por contacto cabeza-cabeza y no es tan frecuente por vestidos, peines, sombreros o ropa de cama.

En caso de contagio hay varias formas que se recomiendan para eliminar a estos parásitos.

Una de ellas es la extracción manual, la cual consiste en dividir el cabello en secciones, preferentemente cuando esté húmedo y colocar una toalla o ropa blanca.

Posteriormente debe utilizarse el peine especial recomendado para estos casos con la finalidad de que se eliminen los huevos.

Asimismo, existen tratamientos que incluyen pediculicidas y donde la utilización del peine de liendrera ayudará a quitarl los piojos vivos, ninfas o liendres.

Formas para evitar contagiarse de piojos

La UNAM apuntó que una manera para evitar a los piojos puede consistir en revisiones periódicas.

Asimismo, se señaló que: “La ropa o los elementos personales que sean sospechosos de haber estado en contacto con el piojo (2 días antes del tratamiento con pediculicidas) se lavarán con agua caliente o se aspirarán o se limpiarán en la tintorería”.

Los piojos preocupan a los padres en época de clases

Respecto a los repelentes del supermercado, la Universidad aseguró que no se ha demostrado que estos sean suficientemente eficaces contra el contagio, por lo que los pediculicidas no se deben utilizar como un método de prevención.

