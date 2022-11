Cómo se preparó Margot Robbie para grabar su desnudo con Leonardo DiCaprio en “El lobo de Wall Street”

La intérprete nació el 02 de julio de 1990; actualmente tiene 32 años. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2023 se cumplirán 10 años del estreno oficial de El Lobo de Wall Street, una icónica película de Martin Scorsese que estuvo nominada al Oscar gracias a su narrativa, interpretaciones y fotografía. Desde ese entonces se convirtió en un parteaguas en la carrera de sus protagonistas, quienes la siguen recordando con mucho cariño por la convivencia que se desarrolló dentro del set y el reconocimiento que recibieron del público.

Tal fue el caso de Margot Robbie quien, durante un encuentro con los medios en un evento especial de la Academia Británica de Cine y Televisión, recordó el momento más complicado que vivió durante el rodaje de dicha cinta. Por primera vez, la actriz que interpretó a Naomi Lapaglia confesó que le costó mucho trabajo grabar su desnudo con Leonardo DiCaprio al grado de tomar unos “tragos” para agarrar valor.

"The Wolf Of Wall Street" fue nominada al Oscar en la categoría "Mejor Película".(captura de video)

“No voy a mentir, tomé un par de tragos de tequila antes de esa escena porque estaba nerviosa… muy, muy nerviosa”, contó la protagonista de Escuadrón Suicida.

De acuerdo con información recuperada por Daily Mirror, Margot Robbie explicó que en ese entonces se sentía sumamente preocupada por aparecer desnuda frente a las cámaras, el equipo de producción y su propio compañero, aunque también llegó a considerar que nadie se fijaría en ella porque el foco principal recaía en el eterno Jack del Titanic.

Tan solo tenía 22 años cuando protagonizó la película. (captura de video)

Honestamente, sé que suena tonto ahora sabiendo lo grande que se volvió la película, en ese momento pensé: ‘Nadie me notará en esta película’. De alguna manera no importa lo que haga en esta película porque todo el mundo se va a centrar en Leo.

Sin embargo, se convirtió en una de las escenas más recordadas de toda la película y de su propia carrera como actriz. De hecho, su interpretación de la esposa del agente de bolsa neoyorkina impactó tanto en su vida profesional que la llevó a cuestionarse si realmente quería seguir por ese camino o debía tomar otro rumbo.

Imagen de archivo de Leonardo DiCaprio. EFE/EPA/DAVID SWANSON

“Algo estaba sucediendo en esas primeras etapas, y todo fue bastante horrible. Recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’, y ella me miró completamente seria y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única manera era hacia adelante”, declaró en entrevista con Vanity Fair.

Margot Robbie no compartió detalles sobre el proceso que estaba viviendo y se desconoce a qué se referió cuando mencionó que era “bastante horrible”. No obstante, tras recibir el respaldo de su madre desarrolló su personaje que conquistó al público, pues fue elogiada por la crítica y estuvo nominada a los premios BAFTA Awards como estrella emergente y actriz revelación en los MTV Awards.

Margot Robbie en la premier de "Amsterdam" que se llevó a cabo en Londres el 21 de septiembre de 2022. (Foto: REUTERS/Tom Nicholson)

Pero no solo ha brillado en la pantalla grande como Naomi Lapaglia, también ha destacado a nivel internacional con Focus, Yo, Tonya, Amsterdam, Había una vez en Hollywood, Escuadrón Suicida, Babylon y en 2023 se convertirá en Barbie.

De hecho, durante los últimos meses de 2022 circularon en redes sociales varias fotografías que fueron tomadas durante el rodaje del live action de la muñeca más famosa del mundo. En las imágenes se puede apreciar a Margot Robbie caracterizada como Barbie luciendo un traje inspirado en los que usaban muchas mujeres en la década de los años 80 para hacer aerobics.

Mientras que Ryan Gosling -quien interpretará a Ken- aparece con un traje similar de licra. En otras imágenes figuran con vestuarios vaqueros y conjuntos de mezclilla.

