Andrés García desmintió a su hijo Leonardo y aseguró que nunca lo ha apoyado

Andrés García y Leonardo García (Instagram/@andresgarciatvoficial)

El ambiente alrededor del actor Andrés García sigue enturbiándose tras los recientes pelitos entre los familiares del histrión, específicamente entre su hijo Leonardo y Margarita Portillo, esposa de García, quien a través de un comunicado acusó que la mujer no le dejaba ver a su padre.

“La persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, acusó el también actor de telenovelas.

Y como ante cada rumor que sale al aire sobre su estado de salud, el actor aclaró el asunto. En entrevista con el medio México Ya, Andrés García desmintió el contenido del comunicado que su hijo Leonardo publicó y aseguró que en realidad este no se ha preocupado nunca por él y tampoco lo ha apoyado.

De acuerdo con el periodista Hanzel Zarate, quien hizo la entrevista, el actor aseguró que su hijo estaba diciendo estupideces y pidió que los dejara en paz a él y a su familia que ha formado con Portillo pues nunca se ha preocupado por él y menos ahora que se encuentra enfermo por la cirrrosis que padece.

Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Instagram)

Lo anterior contradice la versión de Leonardo quien aseguró en el texto compartido en redes sociales que trataba de mantenerse cerca de Andrés García a pesar de la historia familiar y de su temperamento.

“La situación familiar, como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, como en cualquier familia, pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso cambia de ninguna manera mi amor hacia él”

Pleito entre Margarita y Leonardo

En días pasados Andrés García fue ingresado de nueva cuenta al hospital después de que este sufriera una sobredosis de cocaína e ingiriera bebidas alcohólicas y pollo frito, alimentos que no debería consumir por su padecimiento.

Tras esto, Leonardo publicó un comunicado en el que se lanzó en contra de la esposa de su padre y la acusó de restringirle el acceso para ver a su progenitor, además de reservarse la información sobre su estado de salud. Pero acusó que esta información solo es expuesta a los medios por Portillo.

