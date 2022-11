Roberto Palazuelos acusó a la esposa de Andrés García de ser una interesada en el dinero

Roberto Palazuelos se fue contra Margarita Portillo, con quien ya había tenido roces meses atrás (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux/@andrésgarciatvoficial)

Roberto Palazuelos, uno de los más cercanos amigos de Andrés García, se sumó al pleito entre Leonardo García y la esposa de dominicano, Margarita Portillo, pues a través de un comentario en redes sociales mostró su apoyo al hijo de Andrés y aseguró que Margarita solamente busca dinero.

El miércoles por la tarde Leonardo García lanzó un comunicado en Instagram a través del cual informó que está muy preocupado por su padre y, pese a sus intenciones de visitarlo, no lo ha logrado debido a que Margarita Portillo no le habría permitido ver al actor ni conocer a profundidad su estado de salud.

Margarita negó tales acusaciones diciendo que cualquier persona que en quiera ver al protagonista de Pedro Navaja “en buena línea”, es decir, con una buena intención, puede llamarla o ir directamente a visitarlos a su casa, en Acapulco, Guerrero.

Desde el pasado octubre Leonardo dijo que no había visto a su padre porque él no quería verlo (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Aunado a ello, anteriormente ella ha dicho en repetidas ocasiones que los tres hijos de su esposo no han mostrado interés en el estado de salud de Andrés, pues no lo han visitado y no se han comunicado con ella.

La discusión no se quedó solamente en estas declaraciones, pues Roberto Palazuelos se sumó a Leonardo para arremeter contra Portillo.

En la publicación del comunicado del hijo de Andrés, el Diamante Negro comentó que supuestamente las intenciones de Margarita recaen solamente en el dinero de su esposo.

El comentario de Roberto Palazuelos sobre el comportamiento de Margarita Portillo en los últimos meses (Captura de pantalla/Instagram)

“A esa Nargarita solo le importa el dinero”, escribió el actor. Su comentario actualmente tiene más de 255 “Me gusta”, por lo que llamó la atención de Leonardo, quien respondió: “Gracias por tu apoyo hermano, tú sabes muy bien cómo está situación!!”.

No es la primera vez que entre Portillo y Roberto hay roces, pues el pasado julio la esposa del dominicano reveló que supuestamente el Diamante Negro amenazó a Andrés. A partir de esto, Palazuelos dijo que “ya no me interesa ningún tipo de relación con Margarita Portillo”, le mencionó a las cámaras de Venga la Alegría.

Por su parte, Andrés García también respondió a las declaraciones de su hijo y su esposa, pero a diferencia de Palazuelos, él defendió la versión de Margarita. El histrión aseguró para el medio México Ya que Leonardo no se habría preocupado por él.

Andrés García actualmente se encuentra conectado a un tanque de oxígeno debido a su baja saturación de oxígeno (Instagram/@andresgarciatvoficial)

El periodista Hanzel Zarate, quien entrevistó el 23 de noviembre a Andrés García, reportó que el primer actor declaró que su hijo está diciendo estupideces y le pidió a Leonardo que deje de molestarlo a él y a su familia, es decir, a Margarita y al hijo de ella.

La salud actual de Andrés García ha preocupado a su familia y al público debido a que ha tenido que ser hospitalizado en repetidas ocasiones en las últimas semanas.

El problema más grave que ha presentado el protagonista de Tú o nadie es su baja saturación de oxígeno debido a un cuadro de neumonía; además, el consumo de alcohol y pollo frito empeoró su estado.

Aunado a esto, el histrión fue diagnosticado con cirrosis meses atrás, por lo que está débil y su recuperación podría ser tardada, según informó Margarita Portillo en entrevista con De Primera Mano.

El pasado 22 de noviembre la pareja de Andrés informó que los problemas de salud del actor se agudizaron desde que él habría sufrido una sobredosis de cocaína, según habrían expuesto los resultados de un examen toxicológico que le hicieron en el hospital.

