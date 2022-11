“Ya se la saben”: mexicano bromeó en transporte de Qatar y asustó a turistas

Un mexicano decidió hacer una broma sobre asaltos en el metro de Qatar (captura de pantalla: edgarmendozaga/tik tok)

Un video publicado en varias redes sociales se volvió viral, luego de que un aficionado de la Selección Mexicana replicará una de las frases más temidas en el territorio mexicano, la cual es utilizada en el Sistema de Transporte Público de México todos los días.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la capital del país cuenta con aproximadamente nueve millones de habitantes que hacen uso del transporte diariamente.

Datos obtenidos por la institución durante 2021 señalan que cerca de 100 millones de habitantes se transportan mediante el sistema público de transporte urbano de pasajeros, mismos que son víctimas de maleantes que se dedican a asaltar las unidades.

Conociendo dichas cifras, se puede entender porque se viralizó el clip del compatriota que grita en un vagón de transporte de Qatar: “Ya se la saben barrio, carteras y celulares”. En el Mundial de Qatar 2022 un aficionado proveniente de tierra azteca, decidió jugar una broma en el Metro de la sede el Mundial.

Hasta el momento en Tik Tok ha acumulado 582.2K de me gusta, más de 3 mil comentarios, 21.4K de compartidas y más de 8 millones de reproducciones. Según lo que se puede apreciar en las imágenes, un turista mexicano lanzó el grito que comúnmente se escucha en el transporte y la reacción de los pasajeros de habla hispana no se hizo esperar, pues se escucharon varias risas.

A pesar de que se trató de una broma y que tuvo una buena respuesta por parte de los asistentes y de los usuarios de redes sociales, la realidad vivida en la capital mexicana indica que dicha oración se ha convertido en algo indeseable para sus habitantes.

Según la información proporciona por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), durante el primer año de la pandemia, es decir en 2020, se registraron por cada 100 mil habitantes, aproximadamente 7 mil víctimas de robo en vía pública o transporte público.

Tanto las personas que se encontraban a su alrededor, como los internautas, lo tomaron con humor, sin embargo también destacaron que dicha broma no hubiera salido tan bien en caso de hacerse en el territorio mexicano.

“A todos les da risa en Qatar y aquí en México decimos ¡ya valió madre!”, “Ese tipo no se ha subido a una combi en toda su vida; es ‘Cámara mi gente, ya se la saben, carteras y celulares, y no la hagan de a pedo, no quiero fallas o me los quiebro’”, “Lo de siempre, demostrando porque somos un país tercermundista y no me digan que es humor. Porque el burlarse de las tragedias ajenas nunca lo será. Muchas personas han muerto en los trasportes públicos cuando son asaltados”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

En Twitter, algunos usuarios incluso se dedicaron a realizar memes de la situación:

Además de las risas, los internautas también destacaron su inconformidad con la falta de seguridad que se vive en el país, mencionando que en algunas ocasiones han fallecido asaltantes que son encarados por los pasajeros del transporte y muchas otras los pasajeros son los que fallecen. También destacaron que en algunas zonas de la ciudad como Ecatepec o el Estado de México no se pueden hacer ese tipo de bromas debido a la inseguridad.

