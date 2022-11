El hijo de Andrés García alertó sobre su salud y acusó a la esposa del actor por no dejar verlo

Leonardo García se ha mantenido distanciado de su famoso padre, quien, admite, tiene un carácter explosivo (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial//@leonardogarciaof)

Leonardo García, hijo del veterano actor Andrés García, reapareció para emitir un comunicado en el que se refirió a la salud del hombre de 81 años, quien, en sus palabras, se encuentra enfrentando “la batalla más grande que ha tenido”

“Andrés García es un hombre de fortaleza, un amigo generoso, el hombre que luchó por todo lo que amo, que ganó múltiples batallas y alcanzó sus sueños, es mi inspiración, mi orgullo, MI PADRE”, comienza el extenso texto firmado por quien se ha mantenido distanciado de su padre durante algún tiempo.

“En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día”, prosigue el texto en el que también se refirió a la vida privada de la familia García.

Margarita Portillo es quien se ha mantenido al tanto de la salud del actor de 81 años, resguardándolo en su casa de Acapulco (Foto: Instagram)

“Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá dado a que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático, para evitar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y por sobre todo su delicado estado de salud.”, refirió.

El también actor de telenovelas, quien se ha mantenido alejado de las pantallas mexicanas, se refirió al carácter poco afable de su papá, el cual no interfiere en el amor que le tiene.

“Sin embargo, a nivel personal siempre he hecho lo posible por estar cerca de él a pesar de las circunstancias, como puede hacerse constar en mis redes, y como pueden dar fe familiares y amigos cercanos a la familia. La situación familiar, como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, como en cualquier familia, pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso cambia de ninguna manera mi amor hacia él”, continúa el hombre de 49 años.

Asimismo, el actor de telenovelas como Ellas, inocentes o culpables y Se busca un hombre se dijo “angustiado y preocupado” por el estado de salud del hombre nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1941, y puso en duda que los cuidados que le brinda la esposa del actor, la señora Margarita Portillo, sean los óptimos.

“Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella novive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da cceso a visitarlo”.

El hermano de los también actores Andrés García jr. y Andrea García condenó que la esposa de su padre “lo exponga” en sus habituales apariciones mediáticas y señaló que esa situación “lastima a la familia”.

“La única información que esporádicamente obtenemos acceso es la que esta persona hace pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y lastima”.

Leonardo señaló que un médico que valoró a su padre le explicó que su deterioro es derivada de un “descuido humano”, por lo que puso en duda las verdaderas intenciones de la mujer que se casó su padre en 2011.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, añadió el también hijo de Sandra Vale.

Por último, Leonardo deseó una vida digna para su famoso padre, a fin de preservar su estatus de “leyenda” en el entretenimiento mexicano. “Lo único que quiero como hijo es que mi papá viva una vida con dignidad, feliz y cercano a la gente que lo ama sin interés alguno, y que lo recordemos como el gran profesional, la leyenda y el gran ser humano que siempre ha sido”, finaliza el documento.





*Información en desarrollo