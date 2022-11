Esposa de Andrés García negó tenerlo “secuestrado” y afirmó haber recibido amenazas de muerte

Margarita Portillo negó que Andrés García esté incomunicado en contra de su voluntad, y teme por la saturación de oxígeno del actor (Foto: Instagram)

Andrés García lleva meses padeciendo los embates de sus múltiples enfermedades, por los cuales ha causado la preocupación de sus seguidores, a quienes les ha hecho saber en más de una ocasión que “ya siente cerca su final”.

Andrés García “está grave” tras consumo de alcohol y pollo frito Margarita Portillo contó que el veterano actor se encuentra delicado, luego de que en días pasados ingiriera alimentos que no le son permitidos debido a la cirrosis que padece VER NOTA

El actor, quien fuera considerado por un sector del público como el galán más atractivo del cine mexicano, ha ingresado al hospital en diversas ocasiones durante los últimos tiempos, pues la cirrosis que padece, aunada a la deficiencia pulmonar derivada de una neumonía, además de los dolores en su columna vertebral lo han mantienen en un constante estado de deterioro.

Apenas durante la segunda semana de noviembre se dieron a conocer unas fotografías en las que se le ve al actor de 81 años siendo trasladado en ambulancia y conectado a un tanque de oxígeno, esto luego de que su esposa Margarita Portillo encontrara al veterano actor “en condiciones deplorables”, según lo comentó en el programa De primera mano.

En este contexto, la esposa de Andrés García dio a conocer que su esposo habría sufrido “una sobredosis de cocaína”, según los exámenes que le realizaron ya estando en el hospital, a donde fue a dar pues también ingirió bebidas alcohólicas e incluso pollo frito, alimentos que no le son recomendados dados la cirrosis y el deterioro hepático que el actor sufre.

Andrés García habría tenido una sobredosis, según su esposa A Margarita Portillo le preocupa la salud su pareja debido al cuadro de neumonía que le fue diagnosticado y las sustancias que habría ingerido VER NOTA

Ahora, Margarita dio a conocer que recibió amenazas de muerte por parte de las personas que le habrían brindado la sustancia ilegal al actor nacido en República Dominicana.

“Andrés ahorita está mucho mejor, más estable, ha dormido mejor, sigue con atibióticos vía intravenosa, ahorita está su hermana Rosita, lo único preocupante para mí es que no puede prescindir del oxígeno, si se le desconecta por un momento, porque no quiere usarlo para comer o porque tiene que ir al baño, sí se le baja mucho la concentración de oxígeno”, comentó Margarita en el programa Sale el sol, la mañana de este martes 23 de noviembre.

Portillo está casada con Andrés García desde 2011, y pese a vivir en casas separadas actualmente, de unos meses a la fecha se ha mantenido a su cuidado (Foto: Instagram)

Portillo notificó que en los próximos días el neumólogo visitará al famoso actor. “Ahorita está queriendo mejorar, más pendiente de lo que le ponen o que se toma, etcétera y pidiendo que le inyecten vitaminas”.

El hijo de Andrés García alertó sobre su salud y acusó a la esposa del actor por no dejar verlo Leonardo García aceptó estar distanciado de su padre, pero acusó que Margarita Portillo no le permite acercarse a él, además condenó que su esposa "lo exponga" en los medios de comunicación VER NOTA

Y es que la esposa del protagonista de Pedro Navaja dice saber quiénes son las personas, presuntamente empleados o vecinos del actor, que le suministraron cocaína, probablemente por solicitud del propio actor.

Ante la pregunta si denunciará legalmente a quienes le brindaron drogas a Andrés García, su esposa lo descartó. “No porque no es una (sola persona), y no tiene caso... Sí sé quiénes son, pero simplemente en mi casa esas personas no tienen acceso”.

Andrés García y Margarita Portillo se conocieron a finales de los años 90 y se casaron en 2011 (Foto: Instagram)

Y añadió: “Había muchas especulaciones, porque aparte de lo que he estado sufriendo y haciendo, hay personas, esas personas que Andrés no debería haber tenido cerca, empiezan a crear una serie de especulaciones, inclusive, hasta la semana pasada yo estaba amenazada de muerte y una persona había dicho que le había dado las placas de mi camioneta a quién sabe quién o que si yo lo tenía secuestrado o que si yo no lo dejaba hablar”.

Pese a que Margarita Portillo se negó a especificar a quién o quiénes se refería, explicó que las puertas de su casa están abiertas para quien desee acercarse a Andrés, pero de una manera positiva.

“Las personas que en una buena línea se quieren comunicar con Andrés, me pueden llamar a mí o lo pueden venir a visitar a mi casa, pero había muchas especulaciones de que lo tenía secuestrado o dormido”, explicó.

Respecto a las fotografías que se difundieron la semana pasada, donde se le ve al veterano actor a bordo de la ambulancia, Margarita contó que no fue ella quien las difundió, sino personal del servicio médico público.

“Las fotografías que salieron en la ambulancia las filtró alguien relacionada con la Cruz Roja, una persona muy conocida de aquí, que se las enviaron y tuvo a bien compartirlas, y esas imágenes fueron filtradas”.

“Por consejo legal me dijeron que tenía que acabar con las especulaciones y mostrara la realidad de lo que vive Andrés, por otro lado él siempre ha compartido cada momento de su vida”, explicó su esposa respecto a la razón por la que en la plataforma de YouTube fue compartido un video donde se le ve a García postrado en su cama.

SEGUIR LEYENDO: