Esto es lo que Gustavo Adolfo Infante confirmó sobre el estado de salud de Andrés García (Foto: YouTube/ Andrés García TV/ Gettyimages )

Durante la tarde del domingo 23 de octubre, diversos medios de comunicación y sitios web difundieron en redes sociales una de las noticias que ha generado mayor controversia en los últimos días: la supuesta muerte del actor Andrés García.

Los focos rojos se encendieron debido a que el popular galán de la televisión mexicana previamente ha compartiendo en las últimas semanas que se encuentra delicado de salud o que incluso “quizá está viviendo sus últimos días”, sin embargo los rumores esta vez trascendieron a otro nivel, que incluso Gustavo Adolfo Infante realizó un live para YouTube donde detalló todo lo que sabía y había confirmado tras una llamada telefónica directa a su domicilio.

“El día de hoy de manera irresponsable, un estúpido dijo que Andrés García había muerto, ojalá los saquen del aire. Amigos, periódicos y mucha gente que lo retomaron y demás; me comuniqué ahorita y le marqué. Me contestó Andrés y me dijo que está bien”, inició el conductor de Sale El Sol.

A sus 81 años, el actor padece el desgaste de su hígado, derivado de la cirrosis (Foto: Instagram)

Negando todo lo que ya se había dicho, el conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino agregó: “Estoy en posibilidades de decir que Andrés García no está muerto, que se siente bien y está mejor día a día, bueno de eso se trata esto, de mejorar”, puntualizó.

El polémico periodista aprovechó la oportunidad de desmentir rumores para también negar su baja de Imagen Televisión, luego de que también dicha información trascendiera con gran fuerza y en redes sociales incluso se festejara su salida, luego de todos los escándalos en los que ha estado involucrado directamente.

“También les quiero decir que ni me han corrido de Imagen Televisión y mañana, a las nueve de la mañana, nos vemos en el matutino Sale El Sol, luego en Facebook y luego de tres a cinco en De Primera Mano, como todos los días. Entonces no hagan caso a esas campañas orquestadas de que me van a correr. No pueden ni conseguir trabajo ellos y ¿van a conseguir que corran a alguien?”, finalizó.

Gustavo Adolfo Infante también confirmó que Imagen Televisión no lo ha despedido (Foto: Gettyimages)

Tras dejar en claro que el que fuera uno de los galanes más importantes de la televisión mexicana está vivo y mejorando de todos sus problemas de salud que lo aquejan actualmente, el periodista comenzó a recibir comentarios positivos luego de que de manera frecuente en los últimos meses sus redes sociales estuvieran inundadas de negativas sobre su trabajo y presencia en el tercer matutino más visto de la señal abierta.

Andrés García: diagnosticado con cirrosis, leucemia y sufre repetidas caídas

En su dolor, el legendario actor de 81 años ha alarmado a sus seguidores al expresar que “quizá sean los últimos días de la última leyenda del cine nacional”, declaraciones que ha expresado en múltiples ocasiones en los videos que suele compartir en YouTube, donde responde las preguntas de sus fans.

Aunque sus fans han mostrado gran preocupación, pues señalan que visualmente lo ven ya muy débil y delicado, el actor nacido en República Dominicana ha admitido que está viviendo “lo más desagradable del mundo”, por lo que lamentablemente, sus días " buenos” superan a los días “malos”, aquellos en los que el dolor que lo aqueja es insoportable.

El actor por el momento se encontraría más estable, según el conductor de "Sale El Sol" (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

Por ello, sus enfermedades diagnosticadas a pesar de que están siendo tratadas, o que incluso más de un famoso ya le ha brindado su apoyo públicamente, parecen seguir ganando terreno en la batalla de su vida, por lo que cualquier tipo de información sobre él cobra rápidamente viralidad en redes sociales y sus grupos de fans, como ocurrió en esta ocasión y donde ahora incluso se señala que quienes difundan este tipo de noticias sin veracidad sean “cancelados” para así evitar la desinformación.

