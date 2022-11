Julieta Venegas tachó de machista la comparación constante entre ella y otras famosas: “No somos un paquete”

Julieta Venegas

A lo largo de los años, varios usuarios en redes sociales se han dedicado a comparar la trayectoria de Julieta Venegas con otras artistas como Natalia Lafourcade, Carla Morrison o Mon Laferte de forma despectiva. Ante esto, la intérprete de éxitos como Eres para mí o Lento rompió el silencio de forma contundente.

Fue durante una conferencia de prensa con motivo de su nuevo disco Tu historia y sus próximas presentaciones del 25 y 26 de noviembre en el teatro Metropólitan, donde Julieta aseguró que todos esos comentarios eran misóginos.

“(Quienes hacen ese tipo de comparaciones) están disminuyendo el trabajo de las mujeres pensando que todas somos iguales, no somos un paquete, eso me parece que es una visión un poquito machista”, comenzó a decir.

En este sentido, la cantante recientemente ganadora de un Latin Grammy por Lo siento BB :/ -colaboración con Bad Bunny- externó su admiración por todas aquellas cantantes con quien constantemente la comparan y destacó la importancia de valorar el trabajo de las mujeres en la industria musical.

“Todas somos artistas individuales, con cosas diferentes y nos gusta lo que hacemos (...) es bien importante defender la composición de las mujeres y si lo reducen eso sí me da coraje”, apuntó.

De igual manera, Venegas destacó que sí le incomodaban este tipo de posturas, pues no eran actitudes respetuosas, pero ahondó en que tenía esperanza que con el tiempo la mentalidad de estas personas cambiara.

“Eso sí me enoja, no nos parecemos, si escuchas un poquito más no nos parecemos, pero bueno... (que la situación cambie) es una cosa que quizá tome tiempo”, aseguró ante los medios de comunicación.

Sobre esta problemática no sólo Julieta ha sido la única en posicionarse al respecto, pues desde su cuenta de Twitter, el 5 de noviembre Carla Morrison le respondió a un internauta que en tono burlón mencionó que era igual a otras cantantes.

“Mis respetos para el cabr*n que sepa diferenciar entre Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Carla Morrison y Ximena Sariñana”, colocó el usuario.

A esto, la cantante de Déjenme llorar, Disfruto o compartir externó su molestia ante estas “bromas” que constantemente se realizan.

“Mis respetos para ti, como haz aguantado con tanta cerilla en el oído para no poder diferenciar entre música, me pregunto que otras cosas no podrás diferenciar vatillo? el chiste es viejo ya pero bueno, todo sea por la atención”, escribió la famosa en esa ocasión.

Julieta Venegas experimenta una faceta más independiente en su carrera

Durante la conferencia de prensa, Julieta Venegas no dudó mostrarse emocionada por el reciente lanzamiento de su nuevo disco Tu Historia del cual presentará varias de las canciones durante los próximos conciertos que dará el 25 y 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

El concierto de Julieta Venegas en el Vive Latino fue completamente dedicado a las mujeres y su revolución (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

“Si tú eres perseverante y sigues haciendo lo que amas pasan cosas que cambian, para la música independiente es un buen momento ahora”, destacó.

La cantante rescató que, aunque terminó en buenas condiciones con su anterior disquera, esta nueva faceta en su vida le estaba ayudando mucho, pues tenía más libertad de tiempos para crear su música y podía involucrarse en otros aspectos como la producción.

“Tuve buena experiencia con la disquera en la que estaba, pero sentía que había cosas que se daban por sentadas. Creativamente, necesito no caer en una inercia. Quiero hacer las cosas a mi manera, sin una estructura muy grande. Es más divertido y lindo”, añadió.

