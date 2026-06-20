Papá de Octavio Ocaña se enteró del embarazo de su hija Bertha por terceros; explica el quiebre familiar

(Instagram/De primera mano)

La familia de Octavio Ocaña atraviesa un distanciamiento que se hizo evidente luego de que se reveló el embarazo de Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor.

El padre de ambos, Octavio Pérez, se enteró de la noticia por terceros y no directamente por su hija, lo que reflejaría la fractura interna que vive el núcleo familiar tras la tragedia ocurrida en octubre de 2021.

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Octavio Pérez se enteró del embarazo de Bertha por terceros

En entrevista para De Primera Mano, Octavio Pérez confirmó que la noticia del embarazo de Bertha le llegó a través de su madre y de su yerno, con quien mantiene comunicación constante.

“Mi mamá me lo dijo y mi yerno, con mi yerno hablo todos los días. Mi yerno es como un hijo para mí, él es el marido de Bertha”, expresó Pérez.

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(Foto: Instagram/@berthaocaa)

La relación entre Octavio Pérez y sus hijas se transformó tras su separación y el inicio de una nueva vida sentimental con una mujer veinte años menor.

“Con Bertha agarró onda conmigo por lo mismo, porque me separé, porque tengo otra relación, porque hice otra vida y no les avisé. Yo creo que ya ella está hecha, tiene un buen marido, mis respetos. Igual la otra, tiene dos hijos y viven felices”, relató el padre de Ocaña.

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El distanciamiento incluye a la exesposa, con quien ya firmó el divorcio: “Ya el divorcio, ya firmamos el divorcio, ya estamos divorciados totalmente yo y la señora”.

Foto: Instagram/@berthaocaa

El caso Octavio Ocaña, la reparación del daño y la indignación familiar

La muerte de Octavio Ocaña en octubre de 2021 unió temporalmente a la familia en la búsqueda de justicia. La sentencia contra uno de los policías involucrados en el caso fue rebajada de veintiún a quince años, lo que generó indignación en la familia.

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“Le bajaron la sentencia y ya Paquito, que es nuestro amigo en común, apeló”, explicó Pérez.

(IG)

La familia enfrenta una deuda económica derivada del juicio y permanece a la espera de la reparación del daño, que asciende a 19 millones de pesos según el propio Octavio Pérez:

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“Se supone que nos deben una cantidad muy fuerte. Tú me dijiste un día, creo que eran diecinueve millones”.

Mientras tanto, el distanciamiento entre los integrantes de la familia Ocaña persiste, marcado por las decisiones personales de cada uno y por el dolor que aún acompaña el caso.

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