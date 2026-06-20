México

Papá de Octavio Ocaña se enteró del embarazo de su hija Bertha por terceros; explica el quiebre familiar

Tras la muerte del actor de ‘Vecinos’, la vida de sus seres queridos se transformó

Guardar
Google icon
bertha ocaña y octavio pérez
(Instagram/De primera mano)

La familia de Octavio Ocaña atraviesa un distanciamiento que se hizo evidente luego de que se reveló el embarazo de Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor.

El padre de ambos, Octavio Pérez, se enteró de la noticia por terceros y no directamente por su hija, lo que reflejaría la fractura interna que vive el núcleo familiar tras la tragedia ocurrida en octubre de 2021.

PUBLICIDAD

Octavio Pérez se enteró del embarazo de Bertha por terceros

En entrevista para De Primera Mano, Octavio Pérez confirmó que la noticia del embarazo de Bertha le llegó a través de su madre y de su yerno, con quien mantiene comunicación constante.

“Mi mamá me lo dijo y mi yerno, con mi yerno hablo todos los días. Mi yerno es como un hijo para mí, él es el marido de Bertha”, expresó Pérez.

PUBLICIDAD

(Foto: Instagram/@berthaocaa)
(Foto: Instagram/@berthaocaa)

La relación entre Octavio Pérez y sus hijas se transformó tras su separación y el inicio de una nueva vida sentimental con una mujer veinte años menor.

“Con Bertha agarró onda conmigo por lo mismo, porque me separé, porque tengo otra relación, porque hice otra vida y no les avisé. Yo creo que ya ella está hecha, tiene un buen marido, mis respetos. Igual la otra, tiene dos hijos y viven felices”, relató el padre de Ocaña.

El distanciamiento incluye a la exesposa, con quien ya firmó el divorcio: “Ya el divorcio, ya firmamos el divorcio, ya estamos divorciados totalmente yo y la señora”.

Octavio Ocaña y Bertha Ocaña - 18-01-22
Foto: Instagram/@berthaocaa

El caso Octavio Ocaña, la reparación del daño y la indignación familiar

La muerte de Octavio Ocaña en octubre de 2021 unió temporalmente a la familia en la búsqueda de justicia. La sentencia contra uno de los policías involucrados en el caso fue rebajada de veintiún a quince años, lo que generó indignación en la familia.

“Le bajaron la sentencia y ya Paquito, que es nuestro amigo en común, apeló”, explicó Pérez.

Bertha Ocaña y Octavio Ocaña -México- 29 octubre
(IG)

La familia enfrenta una deuda económica derivada del juicio y permanece a la espera de la reparación del daño, que asciende a 19 millones de pesos según el propio Octavio Pérez:

“Se supone que nos deben una cantidad muy fuerte. Tú me dijiste un día, creo que eran diecinueve millones”.

Mientras tanto, el distanciamiento entre los integrantes de la familia Ocaña persiste, marcado por las decisiones personales de cada uno y por el dolor que aún acompaña el caso.

Temas Relacionados

Octavio OcañaBertha OcañaEmbarazomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez fue goleado 5-1 por Suecia mientras que Japón llega tras empatar 2-2 ante Países Bajo en la primera fecha del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Para qué sirve poner bicarbonato en el agua al hervir verduras

La preparación de verduras en casa suele estar acompañada de consejos populares que circulan de generación en generación

Para qué sirve poner bicarbonato en el agua al hervir verduras

E.firma del SAT: cómo tramitarla por primera vez y cada cuánto se debe renovar

La renovación de la e.firma se puede realizar en línea si está vigente o mediante la app SAT ID si venció hace menos de un año. Conoce los requisitos y las opciones disponibles desde 2026 en México

E.firma del SAT: cómo tramitarla por primera vez y cada cuánto se debe renovar

¿Por qué Japón limpia los estadios después de jugar? Su DT lo explica rumbo al partido mil de las Copas del Mundo

Antes de enfrentar a Túnez en Monterrey, Hajime Moriyasu detalló por qué jugadores y aficionados japoneses acostumbran dejar limpios los espacios que utilizan durante los torneos internacionales

¿Por qué Japón limpia los estadios después de jugar? Su DT lo explica rumbo al partido mil de las Copas del Mundo

Mario Bezares cree que sólo hay una manera de que su nombre quede ‘limpio’ tras caso Paco Stanley: esto dijo

El conductor fue muy claro en detallar la forma en que finalmente ya nadie se cuestionaría su inocencia

Mario Bezares cree que sólo hay una manera de que su nombre quede ‘limpio’ tras caso Paco Stanley: esto dijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Desaparece piloto aviador en Sinaloa: su hija pide ayuda para localizarlo

Golpe al grupo de “El Virus”: cae “El Gato” y cinco aliados con droga en Azcapotzalco

Golpe a Los Rusos: capturan a “El Rodilla”, vinculado con las fosas clandestinas de Miguel Alemán en Baja California

Gobernadora de Sinaloa solicita pensión por retiro para exjefe policiaco acusado de vínculos con Los Chapitos por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares cree que sólo hay una manera de que su nombre quede ‘limpio’ tras caso Paco Stanley: esto dijo

Mario Bezares cree que sólo hay una manera de que su nombre quede ‘limpio’ tras caso Paco Stanley: esto dijo

El emotivo regreso de Gomita al circo tras su operación de emergencia: “Gracias a Dios sigo viva”

Cynthia Urias llora en vivo tras intensa discusión con participante de ‘Guerreros’

Maite Perroni defendió a su esposo Andrés Tovar, acusado de presunto fraude por millones de pesos

Christian Nodal dará concierto en feria de municipio poblano: fecha, lugar y horario

DEPORTES

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Entre sorpresas y decepciones: ellos son los primeros clasificados y eliminados del Mundial 2026 al momento

¿Por qué Japón limpia los estadios después de jugar? Su DT lo explica rumbo al partido mil de las Copas del Mundo

Mafer Alonso, periodista TUDN, acusa a Javier Risco de lanzarle cerveza en el México vs Corea del Sur

Esta es la preparación de la Selección de Panamá para enfrentar a Croacia después de la derrota contra Ghana