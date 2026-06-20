¿Por qué Japón limpia los estadios después de jugar? Su DT lo explica rumbo al partido mil de las Copas del Mundo

(EFE/ Miguel Sierra)

La Selección de Japón será protagonista de un momento histórico al disputar el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

En vísperas del encuentro ante Túnez en Monterrey, el entrenador Hajime Moriyasu habló sobre la relevancia de este compromiso y también abordó una de las prácticas que ha distinguido al combinado japonés y a sus aficionados en torneos internacionales: la limpieza de estadios y vestidores al finalizar cada partido.

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Hajime Moriyasu explica la tradición japonesa de limpiar los espacios que utilizan

(REUTERS/Hannah Mckay)

Durante la conferencia previa al encuentro, Moriyasu señaló que la costumbre de recoger basura y dejar en orden los espacios utilizados forma parte de una práctica arraigada en la sociedad japonesa.

“Muchos ciudadanos saben que al irse deben dejar el lugar mejor que cuando llegaron”, explicó el estratega al referirse a una conducta que suele observarse tanto en los aficionados como en los integrantes de la selección.

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El técnico reconoció que esta práctica ha generado cuestionamientos debido a que algunas personas consideran que podría afectar el trabajo del personal de limpieza. Sin embargo, aclaró que la intención es distinta.

“Nuestro equipo también ha sido cuestionado por limpiar, porque algunos piensan que al recoger basura podríamos quitar trabajo a quienes se encargan de eso. Pero esa es solo una forma de pensar”, señaló.

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Moriyasu agregó que la colaboración y el cuidado de los espacios forman parte de la vida cotidiana en Japón. Como ejemplo, recordó que tras un entrenamiento en Nashville, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del estadio participaron juntos en labores de orden y limpieza.

“Los japoneses, en general, no tiran basura y cuidan el entorno”, afirmó el seleccionador.

Japón se prepara para un partido histórico en Monterrey

(REUTERS/Hannah Mckay)

Además de hablar sobre esta característica cultural, Moriyasu destacó la relevancia de disputar el encuentro número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, una cifra simbólica para el torneo.

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El entrenador japonés aseguró que tanto él como sus jugadores son conscientes del significado del partido ante Túnez y de la atención que generará a nivel internacional.

“Es un gran honor poder jugar el partido mil en la historia de los Mundiales”, expresó el técnico japonés.

Moriyasu añadió que la selección buscará estar a la altura de la ocasión y ofrecer un encuentro acorde con la importancia del acontecimiento.

“El partido mil de la Copa del Mundo es un evento importante y me siento muy afortunado de que el mundo entero pueda ver el enfrentamiento entre Japón y Túnez”, señaló.

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