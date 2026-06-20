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E.firma del SAT: cómo tramitarla por primera vez y cada cuánto se debe renovar

La renovación de la e.firma se puede realizar en línea si está vigente o mediante la app SAT ID si venció hace menos de un año. Conoce los requisitos y las opciones disponibles desde 2026 en México

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El SAT se encarga de la recaudación de los impuestos en México
El certificado digital equivale, en términos jurídicos, a la firma autógrafa del contribuyente y es obligatorio para cualquier persona física o moral que necesite cumplir trámites fiscales en México (Imagen Ilustrativa Infobae/Cuartoscuro)

La e.firma del SAT es uno de los documentos más importantes para los contribuyentes, tiene una vigencia de cuatro años y su obtención por primera vez es un trámite 100% presencial que no admite excepciones: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiere la captura de datos biométricos —huellas dactilares, fotografía y registro de pupila— en alguno de los 67 módulos habilitados en la República Mexicana.

El certificado digital equivale, en términos jurídicos, a la firma autógrafa y es obligatorio para cualquier persona física o moral que necesite cumplir trámites fiscales en México. Desde 2026, el SAT lo exige para todas las devoluciones superiores a $10,000 pesos mexicanos (MXN), un umbral que amplió el rango de contribuyentes obligados a contar con él.

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Qué documentos se necesitan para tramitarla por primera vez

Para personas morales, los requisitos incluyen además el acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Para personas morales, los requisitos incluyen además el acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para acudir al módulo del SAT, la persona física debe reunir los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

CURP certificada (descargable en gob.cada mx/curp).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono fijo, gas o predial).

Correo electrónico activo al que se tenga acceso inmediato.

Memoria USB nueva o limpia con al menos 1 GB de espacio libre.

Para personas morales, los requisitos incluyen además el acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal.

Cómo agendar la cita en el SAT

Un empleado registra datos biométricos de una mujer en una oficina del SAT. Se ven un escáner, documentos de identidad y otras personas esperando.
Si no hay disponibilidad inmediata, el portal ofrece la Fila Virtual: el sistema envía un token al correo del usuario cuando se libera un espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las citas se realizan exclusivamente a través del portal citas.sat.gob.mx. El sistema libera nuevos espacios cada día a las 7:00 horas (tiempo de México) para los siguientes 14 días.

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Los pasos son:

1. Ingresar a citas.sat.gob.mx y aceptar los avisos del sistema.

2. Seleccionar el tipo de contribuyente (persona física o moral).

3. Elegir el trámite “e.firma — Primera vez” y el estado y módulo más cercano.

4. Capturar CURP o RFC, correo electrónico y teléfono celular.

5. Seleccionar fecha y hora disponibles en el calendario.

6. Confirmar y descargar el comprobante en PDF.

Si no hay disponibilidad inmediata, el portal ofrece la Fila Virtual: el sistema envía un token al correo del usuario cuando se libera un espacio.

Qué ocurre en el módulo del SAT

En la cita, el personal del SAT verifica la identidad del contribuyente mediante comparación biométrica —huella dactilar y fotografía— y coteja los documentos presentados. La cita tiene una duración estimada de entre 20 y 40 minutos.

Al finalizar, el SAT entrega en la memoria USB tres archivos: el certificado digital (.cer), la llave privada (.key) y un comprobante en PDF. El certificado queda activo en el momento de su emisión.

Es indispensable guardar los archivos .cer y .key en al menos dos lugares seguros —USB y respaldo en nube cifrada— y conservar la contraseña de la clave privada. Si se pierden los archivos o se olvida la contraseña, el proceso debe iniciarse desde cero.

Cada cuánto se renueva y qué opciones existen

Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Si la e.firma aún está vigente, la renovación es completamente en línea mediante el programa Certifica y el portal CertiSAT Web, sin necesidad de acudir al SAT - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La e.firma debe renovarse cada cuatro años. El procedimiento varía según el estado del certificado al momento de hacer el trámite.

Si la e.firma aún está vigente, la renovación es completamente en línea mediante el programa Certifica y el portal CertiSAT Web, sin necesidad de acudir al SAT:

1. Descargar el software Certifica desde sat.gob.mx → Herramientas → Certifica.

2. Abrir Certifica y seleccionar “Solicitud de renovación de Certificado de e.firma”.

3. Cargar el archivo .key e ingresar la contraseña de clave privada.

4. Crear una nueva contraseña y mover el ratón de forma aleatoria hasta completar la barra de progreso.

5. El sistema genera un archivo .ren (solicitud de renovación). Guardarlo.

6. Ingresar a CertiSAT Web con la e.firma actual, subir el archivo .ren y descargar los nuevos archivos .cer y .key.

El nuevo certificado tiene vigencia de cuatro años desde la fecha de emisión.

Renovación si la e.firma ya venció (menos de un año)

Las personas visitadas están obligadas a permitirle el acceso a los funcionarios del organismo tributario, siempre y cuando estén debidamente identificados y cuenten con una orden sin irregularidades.
El SAT valida la identidad mediante biometría y envía una respuesta al correo registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles. (Cuartoscuro/ Imagen ilustrativa Infobae)

Si el certificado caducó hace menos de 12 meses, el trámite puede realizarse sin cita presencial a través de la aplicación SAT ID, disponible para iOS y Android:

1. Abrir SAT ID e ingresar el RFC.

2. Seleccionar “Renovación de e.firma”.

3. Subir foto de la identificación oficial y realizar la prueba de vida: grabar un video corto repitiendo una frase aleatoria que el sistema indica.

4. Firmar la solicitud en pantalla y guardar el número de folio.

El SAT valida la identidad mediante biometría y envía una respuesta al correo registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si la solicitud es aprobada, el usuario debe regresar al programa Certifica y a CertiSAT Web para generar y descargar los archivos finales.

Cuándo es obligatorio ir al SAT en persona

Existen tres situaciones en las que la renovación presencial es ineludible:

La e.firma venció hace más de 12 meses.

El usuario no cuenta con los archivos .cer y .key de la firma anterior.

Se olvidó la contraseña de la clave privada.

En estos casos, el trámite sigue los mismos pasos y requiere los mismos documentos que la obtención por primera vez. Las citas deben agendarse con anticipación, ya que en temporadas de declaración anual —marzo y abril— la disponibilidad se agota con rapidez.

Cómo verificar si la e.firma está vigente

Existen tres formas de consultar el estado del certificado:

Portal del SAT: Ingresar a sat.gob.mx con RFC y contraseña, ir a “Trámites y servicios” → “Otros trámites y servicios” → CertiSAT Web, e ingresar el RFC para consultar el estatus.

Archivo .cer: Abrirlo con cualquier visor de certificados digitales; el archivo contiene la fecha exacta de vencimiento.

MarcaSAT: Llamar al 55 627 22 728 para consulta telefónica.

El trámite de obtención y renovación de la e.firma ante el SAT es completamente gratuito. El SAT no cobra ninguna tarifa por la expedición ni por la renovación del certificado.

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