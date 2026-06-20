El emotivo regreso de Gomita al circo tras su operación de emergencia: “Gracias a Dios sigo viva”

(Tiktok)

Gomita regresó al escenario del circo junto a su hermano Lapizito, donde rompió en llanto frente al público.

El reencuentro ocurrió luego de una larga recuperación tras una cirugía de emergencia que la puso al borde de la muerte, según detalló la propia Gomita en una serie de declaraciones.

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La artista agradeció entre lágrimas el apoyo de su madre y del público, mientras los asistentes coreaban su nombre en la carpa.

Gomita rompe en llanto al volver al circo

Durante su presentación, Gomita se mostró visiblemente conmovida ante la ovación del público.

“Muchas gracias de verdad. Gracias por venir hoy. Le doy gracias a Dios porque sigo viva, pero sobre todo quiero agradecerle a mi mamá, que es la persona que lleva todo. Un aplauso para mi madre, por favor”, pidió la conductora ante los asistentes, mientras señalaba a su mamá entre el público.

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La artista Gomita aparece en el escenario de un circo, vestida con un body brillante, junto a un payaso. Sostiene un micrófono y se observa confeti esparcido en el suelo. En un momento, la artista se emociona y es consolada por el payaso. Otra mujer se une brevemente a ellos en el escenario. Este evento marca su retorno al espectáculo después de una intervención quirúrgica de emergencia (Tiktok @entrevistandoconsonii)

“Gracias por apoyarme, por estar a mi lado, por llevarme al hospital, gracias por autorizar que me operaran. Muchas gracias”, agregó.

En el escenario, Gomita tomó un momento para reconocer el papel de su madre en su recuperación: “Ahí está mi mamá. ¡Viven! ¡Aplaudan bien fuerte!”. La artista también agradeció a quienes la acompañaron durante los meses de convalecencia.

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“Me llena de emoción poder regresar”: declaraciones ante la prensa

Gomita habló con medios de comunicación y explicó la dificultad del proceso médico y emocional que enfrentó tras su hospitalización.

“Estoy agradecida con Dios porque, bueno, estoy viva, ¿verdad? Como les mencionaba, eso yo creo que es lo que más me llena de nostalgia, porque pude no haberla contado y no estar aquí dando el show”, declaró.

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Detalló que la recuperación fue más compleja de lo esperado:

“Sí fue una difícil recuperación. Siento que ha sido de las más complicadas porque fue una cirugía de salud, pero pues se logró. Ya pasaron los tres meses que yo más o menos calculaba como para poder regresar a los shows y ahí la llevo. Todavía no estoy al cien, pero lo estoy haciendo bien”.

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Al recordar el momento previo a la operación, Gomita señaló: “Siempre pensé que no iba a despertar, pero en esta fue totalmente diferente, porque le pedí a Dios que me diera otra oportunidad de vida, que estaba en sus manos, las manos de los doctores, que fuera él el que me operara”.

La experiencia con el hate y el consejo a sus seguidores

Cuestionada sobre los comentarios negativos en redes sociales, Gomita aseguró que aprendió a capitalizar ese tipo de mensajes:

“Nunca hay mala publicidad y sobre todo en el hate. Al final de cuentas, ya estamos en un punto donde el más funado puede ser hasta el más famoso. Así es este mundo del Internet, ya me acostumbré”, dijo.

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Aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes: “Que no hagan todas las tonterías que yo cometí. El hecho de haberse operado tanto, de no tratarse emocionalmente, de hacerle caso a todos los comentarios de la gente. Son muchísimas cosas que creo que deberemos aprender a sanar antes de someterse a alguna cirugía plástica”.

Nueva etapa como empresaria de circo

Gomita también habló sobre su incursión como empresaria del circo familiar.

“Gran parte creo que es eso. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es que si él me da, yo puedo seguir compartiendo. Siempre le he compartido a mi familia de todo lo que yo gano, pero qué hermoso sería poderle compartir a otros, ¿no? Y en este caso, a familias mexicanas que a lo mejor luego no tienen”, afirmó.

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Reconoció que el ambiente familiar es fundamental en esta nueva etapa: “Aquí siempre vamos a tener un ambiente familiar y eso es lo que le pido a Dios, que no me desvíe del camino”.

La relación familiar y el futuro

Sobre su relación con su padre, Gomita respondió: “Está bien, pero pues, equis. Lo más importante es que yo esté bien, que mi mamá esté bien y que mi hermano esté bien”.

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La conductora concluyó que la salvación y el bienestar son procesos personales:

“Yo doy segundas oportunidades, porque creo que todas la merecemos, pero también si la gente no quiere cambiar, pues ya no está en mis manos. La salvación es personal, el que tú estés bien es personal”.