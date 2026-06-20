Cynthia Urias llora en vivo tras intensa discusión con participante de ‘Guerreros’

Una reciente transmisión del reality show Guerreros estuvo marcada por una tensa discusión entre la presentadora Cynthia Urias y Brandon Castañeda, integrante del equipo Cobras.

Una reciente transmisión del reality show Guerreros estuvo marcada por una tensa discusión entre la presentadora Cynthia Urias y Brandon Castañeda, integrante del equipo Cobras.

En TikTok y X —anteriormente Twitter—, usuarios compartieron clips del momento. Durante la transmisión en vivo, Urias rompe en llanto luego de ser consolada por su compañero de conducción, Lambda García, así como por participantes de Cobras y Leones.

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Así fue la tensa discusión entre Cynthia Urias y Brandon Castañeda

La actual edición del programa de TelevisaUnivision, denominada Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales, se ha caracterizado por una alta competencia que ha derivado en discusiones entre equipos y debates entre la audiencia del proyecto.

El incidente que dominó la conversación en redes sociales comenzó cuando Brandon Castañeda denunció una violación a las reglas de competencia. De acuerdo con el actor, Cynthia Urias, quien respaldó a Leones, estaba fuera de lugar.

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Aunque la discusión transcurrió fuera de cámaras, al regreso de un corte comercial, Lambda García abordó el incidente y pidió a Castaleda y Lauro Morales disculparse con la presentadora. “Sepan que se hizo llorar a una mujer y es la conductora de este programa, entonces, por favor, no se le puede volver a faltar al respeto, no hay forma de que se le vuelva a faltar al respeto”.

No obstante, lo que comenzó como una disculpa desencadenó una nueva discusión cuando Urias defendió su posición en el programa: “Cuando yo vengo y les digo algo, es porque estoy defendiendo a mi equipo, nunca es personal”.

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Brandon Castañeda argumentó que él hacía lo mismo, a lo que Urias replicó subrayando que ella era la conductora del programa y él solo un participante.

Cynthia Urias llora en vivo mientras es consolada por un participante en el programa 'Guerreros'. (TikTok)

El actor rechazó la distinción hecha por la presentadora, quien negó que pretendiera minimizar su rol en el proyecto televisivo: “No es que no seamos iguales, pero yo llevo un hilo conductor, yo tengo que hacer lo que se me indica”.

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Después del programa, Brandon Castañeda ofreció una disculpa pública a Cynthia Urias. “Hago este video para pedir disculpas públicas a todo el público que ve Guerreros mundiales, a mi familia, a mi equipo y a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por mi comportamiento el día de ayer, por mi forma de expresarme, por mi forma de querer defender a mi equipo".

“Sé que no fue la manera correcta, no fueron las palabras correctas y, obviamente, esta disculpa pública es en especial, principalmente para la conductora Cin Turías; lamento mucho mi forma de expresarme el día de ayer”.

Cynthia Urias se habría quejado con la producción

De acuerdo con versiones periodísticas, las disculpas públicas de Brandon Castañeda se dan luego de que Urias presentara una queja ante la producción de Guerreros.

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Gabriel Cuevas, colaborador del programa de radio de Flor Rubio, señaló que la presentadora exigió a la producción respaldarla. “A raíz de esto, ella se fue a quejar; por supuesto que fue con su productor, le dijo: ‘perdón pero yo tengo una trayectoria como para que me vengas a poner a que me trate de esta manera un chavo que, perdón, pero yo no conozco su trayectoria’”.

¿Quién es Cynthia Urias?

Cynthia Urías es una de las conductoras y actrices más destacadas de la televisión mexicana actual. Nacida en Los Mochis en 1979 y formada en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, ha consolidado una sólida trayectoria en el entretenimiento.

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Cynthia Urías es una de las conductoras y actrices más destacadas de la televisión mexicana actual. Foto: Cynthia Urias/Instagram

Es reconocida principalmente como presentadora estelar del exitoso programa de variedades ¡Cuéntamelo ya! Su carisma la ha llevado a liderar importantes proyectos de telerrealidad, incluyendo las galas de La Casa de los Famosos México, Guerreros Mundiales y su participación en el reality ¿Quién es la máscara?. Además, mantiene una fuerte conexión con el público a través de su faceta como locutora en la estación La Mejor FM.

En el ámbito de la actuación, Urías ha formado parte del elenco de exitosas telenovelas que marcaron época, tales como Rebelde, Clase 406, Cómplices al rescate y La fea más bella, además de incursionar en la comedia con El príncipe del barrio.

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En el plano personal, comparte su vida con el exbeisbolista profesional Jorge Cantú, con quien ha formado una familia, logrando equilibrar su carrera en los medios con su vida privada.