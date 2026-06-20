Mafer Alonso, periodista TUDN, acusa a Javier Risco de lanzarle cerveza en el México vs Corea del Sur

La periodista Mafer Alonso de TUDN y el periodista Javier Risco son retratados de forma individual, en el marco de la controversia por el partido México contra Corea del Sur. (Instagram: Mafer Alonso, Javier Risco)

La victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 dejó festejos en las tribunas del Estadio Guadalajara, pero también una polémica que involucró a dos integrantes de los medios de comunicación. La reportera de TUDN, Mafer Alonso, denunció públicamente que el periodista Javier Risco le lanzó cerveza mientras realizaba su cobertura del encuentro.

A través de su cuenta de X, la comunicadora expresó su molestia por lo ocurrido durante el partido del Tri, un incidente que, según explicó, ocurrió mientras cumplía con sus labores profesionales dentro del inmueble.

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“Estoy muy contenta con mi cobertura, pero muy decepcionada de que Javier Risco me haya bañado en cerveza, sin razón alguna, mientras yo estaba trabajando. No estuvo bien ni fue divertido”, escribió Alonso al término del encuentro.

La periodista, reconocida por su trabajo en cancha para TUDN, respondió posteriormente a varios usuarios que cuestionaron lo sucedido. En una de sus publicaciones aseguró que la acción fue intencional.

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“No. Estoy segura que a quien quería molestar fue a la compañera con quien yo estaba sentada viendo el juego. Risco le aceptó a ella que él había arrojado la cerveza, pero no para disculparse. Fue una acción deliberada”, señaló.

La reportera también destacó que, pese a los excesos que suelen producirse en los estadios de futbol, nunca había vivido una situación similar provocada por un colega.

“Me han bañado en cerveza y me han gritado de todo estando en cancha, pero jamás había sido un colega periodista. No es el hecho, es quién lo hizo”, agregó.

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Mafer Alonso informó que decidió externar directamente su inconformidad a Javier Risco mediante un correo electrónico. (X: Mafer Alonso)

Javier Risco ofreció disculpas tras la polémica

Horas después de que el tema cobrara relevancia en redes sociales, Mafer Alonso informó que decidió externar directamente su inconformidad a Javier Risco mediante un correo electrónico.

De acuerdo con la comunicadora, el periodista respondió al mensaje y ofreció una disculpa por lo ocurrido, lo que ayudó a disminuir la tensión generada tras la denuncia pública.

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El episodio llamó la atención debido al perfil de los involucrados. Alonso, hija del mítico narrador Emilio Fernando Alonso, es una de las reporteras más visibles de TUDN y forma parte de la cobertura mundialista de la cadena.

Javier Risco y Gabriela Warkentin colaboraron juntos durante siete años. Hasta el momento, la locutora se mantiene en el proyecto. Foto: @jrisco

¿Quién es Javier Risco?

El periodista, columnista y locutor mexicano Javier Risco se ha consolidado como un referente de los medios de comunicación gracias a su estilo único, caracterizado por combinar el análisis político riguroso con la sátira y el humor inteligente.

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Nacido en Veracruz y egresado del Tec de Monterrey, Risco inició su trayectoria formal en 2005 en el equipo de producción de Carmen Aristegui. Desde entonces, ha construido una sólida carrera que incluye la conducción de La Nota Dura en El Financiero Bloomberg y el exitoso matutino Así las cosas en W Radio, espacio que dejó en 2024. Actualmente, se mantiene vigente en la opinión pública como columnista diario del periódico El Financiero y al frente de los programas ¡Hoy es Risco! y Ya Nadie Está Dormido en Radio Fórmula y ADN 40.