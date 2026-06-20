Para qué sirve poner bicarbonato en el agua al hervir verduras

El uso de bicarbonato en la cocción de verduras es una técnica tradicional que sigue generando interés y debate en la cocina actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de añadir bicarbonato de sodio al hervir verduras tiene efectos comprobados en el color, la textura y la limpieza de los vegetales, según estudios y opiniones de especialistas en química alimentaria, instituciones académicas y organismos dedicados a la seguridad alimentaria.

Uno de los motivos más frecuentes para usar bicarbonato es conseguir un color verde más intenso en verduras como espinacas, ejotes o brócoli.

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Según especialistas en química de los alimentos, el bicarbonato actúa como una base que transforma la clorofila en clorofilina, generando ese tono verde brillante tan característico.

Esta reacción química, explicada por expertos en nutrición y química alimentaria, puede resultar atractiva visualmente, aunque no está libre de efectos secundarios.

Cambios en el color y la textura de los vegetales

El medio alcalino creado por el bicarbonato protege la clorofila durante la cocción, evitando que se degrade en feofitina —un pigmento de tono oliva menos atractivo—.

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Sin embargo, diversos estudios y análisis institucionales advierten que el bicarbonato también debilita las paredes celulares de los vegetales, haciendo que estos pierdan firmeza y se vuelvan excesivamente blandos si se cocinan demasiado tiempo.

Las recomendaciones de instituciones académicas como la University of Illinois Extension indican que, si se busca conservar color y textura, es preferible recurrir a cocciones breves y al uso de poca agua, en lugar de alcalinizar el medio con bicarbonato.

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Un dato adicional relevante es que el uso de bicarbonato puede acelerar la liberación de compuestos amargos en algunos vegetales, como las coles de Bruselas o el brócoli.

Este fenómeno ocurre porque la descomposición de las paredes celulares facilita la salida de glucosinolatos, sustancias responsables del sabor amargo característico en estas hortalizas.

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Por ello, aunque el color resulte más atractivo, el sabor puede verse alterado, lo que debe considerarse al elegir este método de cocción.

El bicarbonato de sodio intensifica el color verde de las verduras al hervirlas, aunque también puede modificar su textura y sabor, según especialistas en química alimentaria y organismos académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la conservación de nutrientes

El método de cocción influye directamente en la preservación de vitaminas y minerales.

Las instituciones especializadas en nutrición subrayan que las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C y varias del grupo B, pueden perderse más rápidamente en presencia de bicarbonato y durante cocciones prolongadas.

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Cocinar al vapor o saltear son técnicas mucho más recomendadas para mantener el valor nutricional, según la evidencia científica revisada por especialistas.

Seguridad alimentaria y limpieza

Respecto a la limpieza, el bicarbonato puede ayudar a reducir residuos de pesticidas en la superficie de ciertas frutas y verduras, siempre que se remojen por varios minutos.

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No obstante, la eficacia depende del tipo de pesticida y del vegetal en cuestión.

Instituciones y expertos en seguridad alimentaria afirman que el lavado bajo agua corriente es suficiente para la mayoría de los casos, y recomiendan el uso de un cepillo para vegetales de piel dura.

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No existe evidencia científica que respalde la necesidad de usar bicarbonato como práctica estándar para eliminar bacterias o residuos en todos los casos.

El consenso institucional es que el bicarbonato puede emplearse como complemento ocasional, pero nunca como sustituto de las prácticas de higiene básicas en la cocina.

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Esta infografía detalla los efectos positivos y negativos de usar bicarbonato al cocinar o limpiar verduras, ofreciendo recomendaciones para un uso seguro y eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones institucionales

Las instituciones académicas y organismos de extensión agrícola aconsejan hervir los vegetales verdes sin bicarbonato para lograr un equilibrio entre color, textura y valor nutricional.

Los métodos de cocción rápida y el uso de poca agua son los más eficaces para conservar la calidad y el aporte nutricional.

El bicarbonato de sodio intensifica el color verde de los vegetales al hervirlos, pero también provoca que pierdan firmeza y acelera la destrucción de ciertos nutrientes.

Su uso es una opción válida si se prioriza la apariencia visual, aunque siempre debe hacerse con conocimiento de sus efectos secundarios y basado en recomendaciones institucionales y científicas.