Julieta Venegas confesó que Bad Bunny la dejó de seguir en redes sociales tras colaborar juntos en “Lo Siento BB:/”

Después del éxito que tuvo la canción Lo Siento BB:/ de Tainy con Julieta Venegas y Bad Bunny, finalmente la intérprete californiana reveló algunos detalles de cómo fue su encuentro con el aclamado Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como El conejo malo y confesó que el famoso la dejó de seguir en redes sociales.

Todo sucedió durante una entrevista con Escándala donde la cantante de éxitos como Me voy, Eres para mí o Lento comentó que toda la experiencia de grabar ese sencillo fue muy grata para ella.

“Fue una muy linda experiencia, estoy muy feliz del resultado, las reacciones que me divierten un montón para bien y para mal hay gente como que se ofendió, hay gente que le encantó, gente que se sorprendió”, comenzó a decir.

En este sentido, Julieta apuntó que estaba muy agradecida con Tainy, el cual tuvo la idea de hacer la colaboración y se arriesgó por juntar a artistas que son de ámbitos completamente diferentes en la industria.

“Yo también digo, eso a mí me atrajo, la invitación de Tainy vino de algo muy genuino (...) él fue el que se atrevió y dijo: ‘Vamos a mezclar a estos dos personajes, vamos a ver qué pasa y la verdad es que funcionó”, sentenció.

Pero además de narrar un poco sobre cómo sucedió esta mezcla de voces, Venegas reveló varios hechos curiosos sobre este tema, pues en primera instancia destacó que nunca llegó a conocer a Bad Bunny en persona y, además, cuando logró tener contacto con él, las cosas no resultaron como esperaba.

“No lo vi, después de que salió la canción me escribió Benito por Instagram en todo momento me porté como una loca, emojis, o sea cero profesional. Groupie mal de: ‘Qué emoción’ y luego me dejó de seguir”, dijo la exitosa cantante entre risas.

A pesar de este hecho, Julieta mencionó que no se lo tomó como algo personal, pues era de su conocimiento que el artista puertorriqueño no suele darle follow a la gente desde sus redes sociales.

“Él no sigue a nadie, sigue a los que está colaborando en el momento y luego ya los deja de seguir”, comentó con suma tranquilidad.

Respecto a cómo se llevó a cabo la grabación del video oficial, Julieta destacó que quedó muy sorprendida con la locación, pues tras varios años de la contingencia sanitaria por COVID-19, visitar un sitio como ese fue algo revitalizante para ella.

“Estaba en el desierto de California, fue muy genial, llegó ahí en medio de la nada, está el piano acústico blanco, yo con este look, dije cuál pandemia, esta es la realidad lo otro era un sueño. Además te juro que era tener como un soplete en la cara, eran como 40 grados”, dijo.

Cabe señalar que el video en cuestión cuenta con más de 1. 8 millones de visualizaciones en Youtube y los comentarios por parte de los usuarios son muy favorables.

“La parte de Julieta Venegas es simplemente perfecta. Esa voz, esa paz que transmite, que maravillosa que es. Me hubiera gustado que aparezca más veces en la canción”. “Excelente participación de Julieta Venegas, le aporta un toque mágico a esta pieza”. “La parte donde canta Julieta Venegas siempre me eriza la piel, muy buena canción”, son algunas de las menciones que abundan.

