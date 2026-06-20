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Revelan a los equipos que podrían fichar a Checo Pérez en la Fórmula 1 para 2027

El desempeño del piloto mexicano con la escudería Cadillac en esta temporada llama la atención de varios equipos del máximo circuito

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Surge lista de equipos que podrían contratar al mexicano
Surge lista de equipos que podrían contratar al mexicano (X / Sergio Pérez)

No es la primera vez que el nombre de Sergio Checo Pérez suena para salir del equipo Cadillac a raíz de su progreso en la Fórmula 1, luego de un año sabático tras decir adiós a la escudería austriaca, Red Bull Racing, el 18 de diciembre del 2024.

Previo al Gran Premio de Mónaco, el fotoperiodista especializado, Kym Illman, de Australia, aseguró que más de una escudería de la principal categoría tiene intenciones de contratar a Sergio Pérez, quien ha ido de menos a más con Cadillac en esta temporada 2026.

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Ahora, en las últimos horas, desde los Países Bajos informan que el piloto mexicano despierta interés de al menos tres escuderías de la Fórmula 1. La experiencia y el perfil de Checo Pérez, como desarrollador de coches, lo colocan en la mira de equipos que buscan reforzar sus filas para el 2027.

¿Qué escuderías podrían contratar a Checo para el próximo año?

Pérez podría salir de Cadillac al sonar en otras escuderías. (AP Foto/Altaf Qadri)
Pérez podría salir de Cadillac al sonar en otras escuderías. (AP Foto/Altaf Qadri)

De acuerdo a la información de RacingNews365, las escuderías: Williams, Aston Martin y Alpine analizarían seriamente la opción de fichar Checo Pérez por los problemas técnicos que no han logrado resolver en esta campaña 2026.

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Williams

El histórico equipo de la Gran Bretaña enfrenta una temporada complicada y corre el riesgo de perder a uno de sus dos pilotos principales, ya sea Carlos Sainz Jr. o Alexander Albon, quienes buscarían mejores oportunidades dentro de la Fórmula 1..

En Williams miran a Checo Pérez como un volante capaz de aportar experiencia y ayudar en el desarrollo técnico del auto, con la intención de salir de los últimos lugares en el campeonato de constructores.

Aston Martin

La continuidad del bicampeón del mundo Fernando Alonso no es nada seguro, ya que su contrato termina al final de este año. Si acaso el español no renueva su convenio, la escudería de Lawrence Stroll tendría en mente a Checo Pérez como una opción relevante, sobre todo por su conocimiento previo de la estructura y su capacidad probada para sumar puntos de forma constante.

Alpine

El equipo francés también aparece entre los interesados para contratar a Checo Pérez en caso que no logren consolidar al argentino Franco Colapinto o si Pierre Gasly queda sin un compañero sólido. Además, la relación de patrocinio de Checo Pérez con Mercado Libre resulta atractiva para Alpine, que ya cuenta con esta marca entre sus principales socios comerciales.

En paralelo, fuentes del paddock señalan que la situación contractual de varios corredores y la falta de resultados en algunas escuderías podrían abrir espacio para movimientos en el mercado de pilotos rumbo al 2027. Aunque Checo ha reiterado su compromiso con Cadillac, el interés de Williams, Aston Martin y Alpine podría modificar el panorama si se presentan oportunidades concretas para la siguiente campaña.

Cadillac descarta salida de Checo Pérez

Checo Pérez estuvo cerca de sumar puntos en Mónaco. REUTERS/Manon Cruz
Checo Pérez estuvo cerca de sumar puntos en Mónaco. REUTERS/Manon Cruz

Ante los rumores dados a conocer sobre la probable salida de Sergio Pérez, el jefe principal del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, declaró que el tapatío continuará como uno de sus dos pilotos esta temporada. Incluso, aseguró que su compañero, Valtteri Bottas, no se encuentra en riesgo de quedar fuera de la escudería.

“Es muy importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri (Bottas), esté en riesgo o que Checo pueda irse a otro equipo”, dijo el director de Cadillac en comparecencia de medios.

“Estoy disfrutando mi regreso”

Pérez contento tras regresar a la Fórmula 1. REUTERS/Go Nakamura
Pérez contento tras regresar a la Fórmula 1. REUTERS/Go Nakamura

De cara al Gran Premio de Mónaco, el tapatío Sergio Checo Pérez aseguró estar contento con el proyecto de Cadillac Fórmula 1 Team porque le ha permitido sacar adelante su notable experiencia y conseguir un rol de líder dentro de la Fórmula 1 para aportar valor real a la organización que sigue en desarrollo.

“Creo que la experiencia que he tenido me ha ayudado a comprender plenamente quién soy y el equipo al que pertenezco. Se trata de aportar valor real a una organización en crecimiento”, dijo el piloto en declaraciones compartidas por Motorsport

“Puedo volcar toda mi experiencia en ello y por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso porque aunque como piloto quieres ganar, si no tienes la oportunidad de estar en el mejor coche de la Fórmula 1 en este momento, entonces es un proyecto muy bueno del que formar parte”., agregó Sergio Pérez Mendoza.

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