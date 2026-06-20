Mario Bezares cree que sólo hay una manera de que su nombre quede ‘limpio’ tras caso Paco Stanley: esto dijo

(Youtube/retrobetamx)

El estreno del nuevo documental sobre el asesinato de Paco Stanley reavivó el debate público y las dudas en torno a los señalados históricos del caso.

Entre las voces protagonistas, Mario Bezares expuso en entrevista para Ventaneandoque su reputación solo podría quedar limpia ante la sociedad si sucediera un escenario muy particular, luego de veintisiete años de señalamientos y estigmas.

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¿Qué podría limpiar el nombre de Bezares?

En conversación con el vespertino de TV Azteca, Mario Bezares reconoció que, pese a ser absuelto judicialmente, la percepción pública no cambió por completo.

“Por más que pueda venir el Espíritu Santo diciendo que nosotros no tenemos nada que ver, es una cicatriz que tenemos en el cuerpo, ahí va a quedar de por vida”, afirmó.

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'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

Bezares insistió en que la única vía para limpiar su nombre sería la intervención de la autoridad:

“Si es un caso contundente, tienen pruebas y todo eso, ya es momento que la Fiscalía tome cartas en el asunto y diga qué es eso. La justicia nos llegó hace 27 años, cuando nos absolvieron a todos, nos dieron la libertad”.

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Aseguró que, desde el inicio, sostuvo su inocencia: “Desde un principio venimos diciéndoles que nosotros no tuvimos nada que ver y que si está llegando este nuevo documental y que si tiene pruebas fehacientes y contundentes, que las presenten a la fiscalía para ver si tiene el valor o el sustento para que este caso quede cerrado”.

El documental busca aportar pruebas inéditas en el caso Paco Stanley

El reciente documental sobre el asesinato de Paco Stanley presentó testimonios y evidencias que, según sus productores, podrían cambiar la percepción pública y ofrecer elementos nuevos para esclarecer el caso.

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Así fue la vez que Paco Stanley dijo al aire que el hijo de Mario Bezares era suyo. (Captura: X)

El material generó reacciones entre los involucrados, quienes manifestaron tanto alivio como escepticismo ante la posibilidad de que el documental traiga justicia o cierre definitivo al expediente.

Paola Durante, quien también ha estado en el ojo público por años debido al caso de Paco Stanley, lloró en algunas entrevistas tras haber visto el nuevo documental.

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“Tengo muchas emociones. He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad, porque es algo que no solo mi familia y mi mamá querían escuchar, sino yo también. Estoy en shock”, confesó.