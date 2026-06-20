Esta es la preparación de la Selección de Panamá para enfrentar a Croacia después de la derrota contra Ghana

Tras la derrota en los últimos minutos, el equipo de Thomas Christiansen eleva la intensidad de las sesiones para corregir detalles y enfrentar a la Croacia de Luka Modric. (X/ @fepafut)

La Selección de Panamá afronta días de trabajo intenso y concentración absoluta tras la derrota sufrida en los últimos minutos ante Ghana en el Mundial 2026.

El grupo dirigido por Thomas Christiansen sabe que el duelo ante Croacia, encabezada por Luka Modric, será decisivo y no dejará espacio para la distracción ni el desánimo.

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La Selección canalera intensifica el trabajo tras la derrota en los últimos minutos ante Ghana.(Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

El cuerpo técnico y los jugadores han enfocado sus esfuerzos en la recuperación física, el ajuste táctico y la mentalidad competitiva. La preparación se vive a fondo tanto en campo como fuera de él, buscando que cada detalle marque la diferencia en el siguiente partido.

Entrenamientos enfocados en pasar la página

El conjunto panameño realiza sesiones de alta intensidad en el campo, priorizando ejercicios de coordinación, control de balón y presión en espacios reducidos.

Los arqueros practican atajadas y reflejos.

Los jugadores alternan trabajos de posesión , duelos uno a uno y circuitos de velocidad.

Se percibe un ambiente de competencia interna y camaradería, con todos comprometidos en cada ejercicio.

El cuerpo médico monitorea a jugadores con molestias, como Adalberto Carrasquilla, para llegar en condiciones a la segunda fecha. (X/ @fepafut)

Este enfoque ha permitido mantener la motivación dentro del plantel y reforzar la confianza individual y colectiva.

Recuperación física y atención a pilares del plantel

Más allá del trabajo futbolístico, la recuperación física es un pilar central en la rutina de los canaleros rumbo al partido ante Croacia.

Los futbolistas emplean baños de hielo para acelerar la recuperación muscular.

El gimnasio es parte del día a día, con rutinas personalizadas para figuras como Jovani Ramos de fortalecimiento.

El cuerpo médico monitorea de cerca a los jugadores con molestias, como Adalberto Carrasquilla, para evitar riesgos innecesarios.

Los futbolistas usan baños de hielo y gimnasio con rutinas personalizadas, incluido el fortalecimiento de Jovani Ramos. (X @fepafut)

Estas acciones buscan garantizar que el equipo llegue en óptimas condiciones al duelo que definirá su futuro en la Copa Mundial.

Con la mira en Croacia y hacer historia en el Mundial 2026

El plantel panameño mantiene la ambición de sumar su primera victoria en Copas del Mundo y pelear la clasificación.

Los jugadores insisten en no bajar la cabeza tras la sorpresiva derrota ante Ghana .

El grupo trabaja en sostener la concentración durante los 90 minutos, conscientes de que cualquier distracción puede resultar fatal.

Se respira el deseo de competir de igual a igual, sin importar el rival ni la presión del escenario mundialista.

Los croatas llegan con Luka Modric como su máximo referente y tras caer 4-2 ante Inglaterra. REUTERS/Kai Pfaffenbach

De esta manera, Panamá llega al partido contra Croacia con la consigna clara: demostrar que está para competir y escribir una nueva página en su historia mundialista.

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