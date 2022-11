Caso Juan Gabriel; comando armado lo secuestró en su local de Otumba pero Fiscalía no tiene línea de investigación

Hombres armados secuestraron a Juan Gabriel en Otumba (Especial)

Familiares y amigos de Juan Gabriel Quiroz Osorio, de 58 años de edad, exigieron a las autoridades que agilicen las investigaciones para dar con su paradero, luego de que fuera presuntamente secuestrado en el municipio mexiquense de Otumba por hombres armados en su negocio de lavado de autos.

La tarde de este domingo 20 de noviembre varias personas se dieron cita al exterior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de la localidad, para denunciar que la semana pasada el hombre fue sustraído y aún no se sabe nada de él.

De acuerdo al relato difundido, la mañana del 16 de noviembre fue sorprendido por un grupo de sujetos encapuchados y armados que amagaron al señor Juan Gabriel frente a sus trabajadores y le robaron varios objetos. Posteriormente se fueron, llevándose por la fuerza al hombre.

“Lo que sabemos es que llegaron en una camioneta RAM, en otro carro y en otra moto aproximadamente 10 personas encapuchadas, entraron al negocio, se fueron contra él, lo golpearon, se robaron lo que pudieron y se lo llevaron. Lo privaron de la libertad y desde ese momento no sabemos nada de él”, dijo Claudia Quiroz a Foro TV, sobrina de Juan Gabriel.

(Foto: Especial)

Tras ello los familiares dieron aviso a la Fiscalía local, donde se tomó conocimiento de los hechos y se levantó una ficha de búsqueda.

“Ni uno más, también a los hombres los desaparecen”, “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, fueron algunas de las consignas que dijeron familiares al exterior de la Fiscalía.

A una semana de los hechos denunciaron que no ha habido avance en la búsqueda de Juan Gabriel, por lo que exigen que den prisa a las investigaciones, ya que su vida e integridad podría estar en riesgo.

Y es que a pesar de indicar la forma en que fue sustraído, el hijo de la víctima, Gersain Quiróz, aseguró que no hay una línea de investigación sobre el caso. Asimismo, dijo que temen por la seguridad de toda la familia pero las autoridades no han hecho nada.

QUEREMOS QUE LO REGRESEN VIVO



Son los familiares de Juan Gabriel Quiroz Osorio, desaparecido desde hace 4 días cuando hombres encapuchados y armados ingresaron a su autolavado lo golpearon y se lo llevaron



La @FiscaliaEdomex investiga este caso en Otumba, #Edomex pic.twitter.com/BnPpta78Ob — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 20, 2022

“Todavía no hay una línea de investigación, no sabemos, no tenemos información de por dónde podría ser la investigación. Hablamos con los fiscales, nosotros principalmente tememos por nuestra seguridad y lo que ellos nos están ofreciendo es la protección para la familia”, aseguró.

Los asistentes a la pequeña manifestación aprovecharon para demandar mayor seguridad a los tres niveles de Gobierno y la Guardia Nacional. Apuntaron que la inseguridad ha incrementado mucho en la zona, principalmente contra transeúntes, comerciantes y transportistas.

De acuerdo con cifras oficiales, el estado gobernado por Alfredo del Mazo fue la entidad con mayor número de secuestros a nivel nacional en 2021, con 130, seguido de Veracruz, con 52, la Ciudad de México, con 48, e Hidalgo, con 28.

Asimismo, a pesar de que a principios de 2022 se registró una disminución respecto a los casos de privación de la libertad, la ONG Alto al Secuestro aseguró que hubo una serie de omisiones por parte de las autoridades, pues en febrero se reportaron 131 secuestros en todo el país; sin embargo, solo fueron contabilizados 84 de manera oficial, de los cuales 11 ocurrieron en el Estado de México.

