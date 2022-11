Eduin Caz anunció la dulce espera de su tercer hijo con Daisy Anahy: “Lo mejor ya está sucediendo”

El matrimonio mostró la primer ecografía de su bebé. (Foto: Instagram/@eduincaz)

Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy se encuentran en la dulce espera de su tercer hijo, así lo anunciaron a través de redes sociales. El intérprete de regional mexicano que está rompiéndola a nivel internacional con Grupo Firme cumplirá un sueño más fuera de los escenarios y, pese a los múltiples escándalos que giran en torno a su vida privada, recibirá un nuevo integrante en su familia.

Fue durante las últimas horas del viernes 18 de noviembre cuando el vocalista de la agrupación mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus casi ocho millones de seguidores la enhorabuena y lo hizo con una tierna sesión fotográfica que se tomó en compañía de su esposa y sus dos hijos: Eduin Gerardo y Geraldine, además de su querida mascota Luna.

Las postales dejaron entrever la estupenda relación que existe entre los integrantes de la familia y la ilusión con la que esperan al bebé, pues de acuerdo con la información que compartió el matrimonio, concebir por tercera vez era algo que estaban buscando desde hace tiempo.

No revelaron cuántos meses de gestación tiene el bebé. (Foto Instagram: @eduincaz)

“Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver cómo crece nuestra familia”, escribieron Eduin Caz y Daisy Anahy.

La noticia tomó por sorpresa a sus fans, quienes muy emocionados llenaron la sección de comentarios con felicitaciones y buenos deseos. Entre las múltiples muestras de cariño resaltó la presencia de algunas celebridades con quiénes el cantante ha forjado una entrañable amistad.

“Desde ahora auguro que va a ser niño ja ja ja. Me encantan estas noticias, entre más tienen ustedes menos me piden a mí”, comentó Johnny Caz, hermano del futuro padre e integrante de Grupo Firme.

Eduin Caz se casó con Daisy antes de alcanzar la fama con Grupo Firme. (Foto Instagram: @eduincaz)

Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Karely Ruiz, Lenin Ramírez y El Yaki mandaron sus mejores deseos para la joven pareja y aseguraron estar muy entusiasmados por conocer al bebé.

El cantante y su esposa no dieron más información al respecto, por lo que se desconoce cuántos meses de gestación tiene su tercer hijo. No obstante, mostraron una ecografía dónde se puede apreciar que la feliz madre tiene aproximadamente tres meses de embarazo.

Eduin Caz, de Grupo Firme demostró que su matrimonio está más fuerte que nunca (Foto: Instagram / @eduincaz)

Eduin Caz celebró su décimo tercer aniversario con Daisy Anahy

Desde que el intérprete alcanzó la fama con éxitos como Ya supérame, El tóxico y Se fue la pantera ha enfrentado escándalos relacionados con su supuesto problema con el consumo de bebidas alcohólicas y su matrimonio. Aunque ha negado ambas situaciones en varias ocasiones, las especulaciones continúan, sin embargo, podrían parar con la próxima llegada de su tercer hijo.

La historia de amor de Eduin Caz y Daisy Anahí se remonta 13 años atrás, pues de acuerdo con una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram, se conocieron cuando eran adolescentes. Desde entonces han crecido juntos y pese a las especulaciones se mantienen firmes en su matrimonio. Por esa razón, el cantante le dedicó a su esposa un tierno mensaje con motivo de su aniversario.

(Foto Instagram: @eduincaz)

“13 años juntos. Literal es una vida entera. Gracias por permitirme estar a tu lado la mitad de tu vida @anahydpg”, escribió. “Que bonita es la vida cuando te pone a lado la persona correcta gracias por 13 años , por nuestra familia y por lo bonito que hemos vivido”, respondió su esposa.

Respecto a sus presuntos problemas de alcoholismo, Saúl Canelo Álvarez aseguró que son rumores falsos:

“Obviamente se pone sus borracheras y le gusta pero no es que esté todos los días tomando, tampoco satanicen” enfatizó el Canelo quien aclaró que las publicaciones que sube el integrante de Grupo Firme, sólo le transmite a a la gente que se pongan borrachos con él en la música. “Pero él en su casa es otra cosa, no es que tome todos los días, no tiene problemas, le gusta el alcohol sí le gusta, pero insisto, no tiene problemas”, dijo en un encuentro con medios.

