Canelo Álvarez defendió a Eduin Caz de Grupo Firme: “No tiene problemas con el acohol”

Saúl "Canelo" Álvarez defendió a su amigo Eduin Caz al asegurar que no es alcohólico. (Instagram).

Luego de que en diversos medios de comunicación se informara que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme tenía problemas con el alcohol y que terminara en el hospital debido a una congestión alcohólica, agravando la hernia hiatal, Saúl “Canelo” Álvarez salió en su defensa al decir que el intérprete de Ya supérame, no padece alhcoholismo.

“Obviamente se pone sus borracheras y le gusta pero no es que esté todos los días tomando, tampoco satanicen” enfatizó el Canelo quien aclaró que las publicaciones que sube el integrante de Grupo Firme, sólo le transmite a a la gente que se pongan borrachos con él en la música. “Pero él en su casa es otra cosa, no es que tome todos los días, no tiene problemas, le gusta el alcohol sí le gusta, pero insisto, no tiene problemas”.

A lo anterior, el boxeador mexicano expresó que es muy difícil aconsejar a las personas que tienen problemas fuertes con la bebida, y dijo, que para eso existen las clínicas especializadas, pero sí envió un consejo a las nuevas generaciones. “Mi consejo para quienes aún no caen en eso que para todo hay tiempo, cuando uno se quiere pegar una borrachera se la pega y ya punto, se acabo, al siguiente día, vámonos a entrenar. Toda mi vida me ha funcionado eso, saber separar los tiempos. Yo normalmente en el año me la paso trabajando 10 meses, dos meses los tengo libres, obviamente salteados y para todo hay tiempo”.

El pugilista mexicano se reunió con la prensa para la presentación oficial en la Ciudad de México de su bebida VMC, acrónimo de Viva México Ca%&$#es, ahí comentó cuál es la fórmula para lograr un negocio exitoso: “Disciplina y que te enamores del proyecto”, además confesó cuál su sueño futuro: “Espero hacerme millonario en los negocios, y este es mi camino, son caminos que tenemos que dar con pasos fuertes firmes y no tomarlo a la ligera, rodearte de gente buena y capaz. Me ha ido muy bien en la vida y he hecho muchos negocios estoy bien, y para mí no esxisten los limites”.

El boxeador mexicano presentó de manera oficial en la Ciudad de México la bebida VMC. (@trilogystudiomx).

Al preguntarle, ¿cómo ha sido el camino en el ámbito empresarial?, Saúl Álvarez dijo: “Yo creo que para todos hay tiempo, hay momentos y ahora llegó mi etapa de empresario, lo que quiero hacer es dejarles un ejemplo a los deportistas que vienen que hay que visualizar más adelante porque se va a acabar tu carrera y uno sigue gastando igual” y continuó: “Siempre me he visualizado como empresario, veo obviamente los mercados y en este caso he visto bebidas ya preparadas que es lo que más se vende, lo que más toman y más en Estados Unidos”.

Y destacó que va por más: “Obviamente siempre visualizo hacer más cosas, no estudié ni me preparé para un negocio pero siempre me ha gustado aprender y gracias a Dios aprendo rápido, tengo amigos que son empresarios y de ahí me nació mucho y me enamoré de poder emprender un negocio y hay que ser sinceros, el boxeo no es para toda la vida, uno tiene que pensar en otras cosa y me siento muy contento de lo que estoy haciendo”.

En relación con la parte filantrópica, el pugilista comentó que no es selectivo cuando se trata de ayudar a la gente, pero se mostró reservado en el tema: “Yo no selecciono, no me gusta hablar de eso porque lo hago de corazón, no necesito agradecimiento, publicidad ni mucho menos y no es que yo elija, sino que de repente veo mis redes sociales, entonces le digo a Omar mi primo que está conmigo en esto, le digo que investigue cómo está el caso, que sea verídico y que no quieran estafar y así es como lo hago, sale natural”.

Y si en un futuro podría crear una fundación, enfático dijo que no: “Fíjate que es muy difícil y más en México, hasta ayudar es difícil, que porque existe lavado de dinero y ese tipo de cosas. Entonces por medio de una fundación que tengo en Estados Unidos y que se encargan de eso, hago llegar esos recursos para que no haya ningún problema”, refirió el boxeador.

Saúl Álvarez confesó que su sueño empresarial es ser millonario.(@trilogystudiomx).

Saúl Álvarez quien confesó que Eduin Caz y J.Balvin son sus mejores amigos, compartió cómo lleva una buena relación con las madres de sus hijos y su actual esposa, la influencer Fernanda Gómez. “Pues es que lo más importa son nuestros hijos y ellos están por encima de todo, que nos vean bien es importante; mi esposa me entiende y me ama; la mamá de mis hijos también lo entiende, soy un hombre casado y mi esposa merece su respeto, así que no tengo ningún problema con eso”, pero dejó en claro que tampoco es una relación de amistad. “No es así como de que vamos a comer, no, imagínate”.

Finalmente, Canelo quien apostó que la selección mexicana llegaría a la final del mundial, dijo que podría viajar a Qatar para apoyar al equipo mexicano. “”Quizás sí, me hicieron la invitación, pero estoy viendo por el tema de mi mano y mi terapia, pero veremos qué pasa”. concluyó.

