Por el éxito de Grupo Firme, Eduin Caz comenzó a beber: “Ya no me pueden parar”

En julio de este 2022, Eduin Caz apareció en un video que él mismo compartió, donde se le ve bebiendo tequila directamente de la botella, y con una actitud festiva rodeado de amigos en Miami. Esto no sería del todo extraño si poco tiempo antes el vocalista de Grupo Firme no hubiera expresado su intención de alejarse de las bebidas alcohólicas para cuidar su salud.

“Andaba como quería andar, ‘amá’. Vamos a tomar de ahora en adelante ALV (otra vez)”, escribió el cantante al pie del video que compartió en Instagram.

Y es que el intérprete de Ya supérame terminó en el hospital en mayo de este 2022, debido a una congestión alcohólica, agravando la hernia hiatal que el cantante de regional mexicano padece. Pese a esto, el cantante pronto recayó y de hecho lo “presumió” en sus redes sociales.

A partir de entonces, el músico de 28 años ha compartido otras grabaciones en las que luce evidentemente alcoholizado, dejando en claro que lo suyo es la fiesta y el consumo, por lo que dejar atrás las bebidas embriagantes podría no estar en sus planes cercanos.

Por su actitud “fiestera”, podría pensarse que el vocalista lleva mucho tiempo siendo un aficionado al alcohol, sin embargo, recientemente confesó que, en los inicios de Grupo Firme, no tomaba y reveló cómo “le fue agarrando el gusto” a la bebida.

Fue en una entrevista para Telemundo donde el cantante de El tóxico destapó que cuando comenzó a llegarle la fama al lado de su popular agrupación, la gente pensaba que era “muy borracho”, esto por haber aparecido junto a una cerveza en uno de sus primeros videos promocionales, bebida que incluso no era de él.

Eduin Caz nació en Sinaloa, sin embrego, Grupo Firme se formó y consolidó en Tijuana (Foto: Instagram / @eduincaz)

Debido a que el público se creo una percepción errónea sobre él, y comenzaron a ligarlo con el consumo de alcohol, en los concierto de Grupo Firme algunas personas le brindaban bebidas al cantante, quien las consumía hasta “quedar borracho”, aunque en poco tiempo ya hubiera logrado ese estado.

Y es que para no “perder” en tan poco tiempo, el nacido en Culiacán, Sinaloa, tuvo que aprender a beber y ahora se ha vuelto una más de sus aficiones.

“Cuando empezó Grupo Firme a tener un poco de éxito, toda la gente creía que yo era muy borracho, porque salgo en el primer video de El amor no fue pa’ mí con una cerveza y salgo tomando, tirándola, derrochándola por todos lados, pero la cerveza era de mi compañero Abraham, yo no tomaba nada”, confesó el artista.

“Entonces, en los conciertos la gente me daba tragos a tomar y me ponía borracho en 20 minutos; entonces, tuve que aprender a tomar y ahora sí tomo de verdad, y ahora ya no me pueden parar”, agregó el vocalista de la banda que se presentará de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 25 de septiembre.

Respecto a sus pasatiempos, el cantante de En tu perra vida, expresó que no le gusta salir “de antro”, pese a que los centros nocturnos van ligados con el consumo de alcohol, pues prefiere pasar su tiempo libre de forma muy casera.

“Me gusta estar en casa, no me gusta casi salir, no me gusta andar en la calle, no me gusta ir mucho de antro, pero sí me gusta estar en casa, mirar muchas películas y estar con mi familia”, expresó el famoso.

El pasado 6 de mayo la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la visita de Grupo Firme en la Plaza de la Constitución durante la entrega del reconocimiento como “Huésped Distinguido” a la agrupación por su destacada trayectoria a nivel mundial, que le brindó el Grammy Latino en la categoría de “Mejor Álbum de Música de Banda”.

Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes de Grupo Firme para entregarles un reconocimiento por su trayectoria en el género regional mexicano (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

La mandataria capitalina resaltó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento que este reconocimiento a Grupo Firme marcó el inicio de un nuevo reconocimiento especial que se dará a los héroes o heroínas populares, además de las que suelen darse a los presidentes o representantes de Estado, por ser una inspiración para la ciudadanía, en este caso para la juventud, y por romper con los estereotipos derivados de la diversidad sexual y de género.

