Buscan a Elizabeth Jiménez, estudiante que desapareció tras salir de su casa rumbo a la secundaria

Familiares y amigos sospechan que un chofer estuvo involucrado en la desaparición de Elizabeth (Fotos: Facebook/Andrés Regalado)

Elizabeth Jiménez Hernández, de 12 años, despareció el martes 15 de noviembre tras salir de su casa rumbo a la Escuela Secundaria Número 11, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. El principal sospechoso de su desaparición, de acuerdo con su familia, es un conductor de transporte.

El chofer aseguró que la menor no subió al vehículo; sin embargo, videos revelaron que sí lo hizo. Así lo expuso Andrés Regalado, quien se identificó como su tío, en redes sociales:

“Mi sobrina Elizabeth Jiménez aún no ha sido localizada, el señor conductor dijo que no había subido a la camioneta, checando las cámaras se nota que Elizabeth sube al transporte, hasta este momento el señor no ha dado la cara, se pide ayuda para difundir la búsqueda”

Se cumplen siete horas de bloqueo en la Av. Santa Lucía con la Calle 28 en la Col. Olivar del Conde 2da Sección para exigir la aparición de la menor, Elizabeth Jiménez, alumna de la secundaria diurna. Tomarían la escuela si aún no hay solución, mencionan los propios manifestantes pic.twitter.com/7bHXPCI39G — Red Vial (@RedVialRC) November 17, 2022

El miércoles 16, familiares de la adolescente se manifestaron en avenida Santa Lucía al cruce con la Calle 28, colonia Olivar del Conde, fuera del plantel en el que está inscrita. Con pancartas con frases como ¨Hasta encontrarte Elizabeth”, “No más niños desaparecidos”, “Queremos justicia para Elizabeth” y “Nos falta Elizabeth”, los familiares y amigos de Elizabeth exigieron que sea encontrada prontamente.

César, su padre, denunció que las autoridades no han actuado con rapidez para dar con su paradero. “Pedimos hoy la revisión de las cámaras del C5 y la única respuesta es que tengo que hacer 10 horas como el día ayer en irlas a pedir al MP (...) Realmente no nos quieren ayudar, sería mejor que me lo dijeran para que nosotros hagamos lo que estamos haciendo que es buscarla por nuestros propios medios”, mencionó en entrevista con Telediario.

La menor fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), organismo que activó la Alerta Amber y emitió el boletín de búsqueda, en el que detallaron sus características para facilitar su localización.

Se activa #AlertaAmber para localizar a la menor de 12 años de edad, de nombre Elizabeth Jiménez Hernández, fue vista por última vez, el día 15 de Noviembre de 2022 en la colonia Colina del Sur, alcaldía Álvaro Obregón pic.twitter.com/cpMZCw9ncp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 16, 2022

Elizabeth es descrita como una persona de un metro y medio, de complexión delgada, de tez morena clara y con cabello castaño lacio y largo. Se indicó que, como señas particulares, tiene un lunar del lado izquierdo del mentón y una mancha café en la zona baja de la espalda.

Al momento de su desaparición la joven llevaba puesto el uniforme, conformado por playera blanca, suéter verde y falda gris. También traía puesta una sudadera rosa claro y zapatos negros ortopédicos.

Desaparición de Alisson Carrillo

Una semana antes que Elizabeth, despareció Alisson Carrillo. Se trata de una adolescente de 13 años que fue vista por última vez en la Escuela Secundaria Técnica número 99, la cual está ubicada en la colonia Bondojito de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Nancy Carrillo, madre de la menor, mencionó que el 8 de noviembre la llevó a la escuela como todas las mañanas pero que al volver por ella a la hora de la salida no la encontró.

Alisson Carrillo desapareció una semana antes que Elizabeth (Foto: Especial)

El 14 de noviembre se realizó una manifestación en el cruce de las avenidas Ferrocarril Hidalgo y Victoria, en la colonia Tres Estrellas, para exigir a la FGJCDMX agilizar la labor de búsqueda. Horas más tarde Alisson publicó un extraño video en que el aseguró haberse ido voluntariamente y en el que pidió detener la movilización.

“Me fui por mi propia voluntad [...] No pienso regresar, se están haciendo demasiados chismes. Estoy bien, no se preocupen por mí, están haciendo puro escándalo e involucrando a terceros”, mencionó en el clip que está siendo analizado por las autoridades.

