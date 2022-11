Crisis de desapariciones en Quintana Roo: Después de un mes, la familia de Rodrigo Balderas continúa su búsqueda

Rodrigo René Balderas Camarena fue visto por última vez el 10 de octubre de 2022 en Tulum, Quintana Roo. (Foto: especial)

Este 10 de noviembre, se cumplió un mes de la desaparición de Rodrigo René Balderas Camarena, el joven de 36 años fue visto por última vez en Tulum, Quintana Roo. Su familia y las autoridades continúan con la búsqueda, moviéndose por todos los medios y agotando hasta su último recurso para dar con su paradero.

Enrique Alfaro desató indignación por sus palabras sobre las personas desaparecidas en México Jalisco fue reportada como la entidad número uno en desapariciones de personas en lo que va del 2022, tan solo en mayo rebasó la cifra de 100 mil; en lo que va del gobierno del emecista se han reportado 6 mil 419 VER NOTA

Todo comenzó el 10 de octubre del año en curso, cuando sus padres perdieron la comunicación con Rodrigo, su hijo, pues se preparaba para visitarlos en la Ciudad de México.

Lo que se sabe es que Rodrigo había llegado a la paradisiaca costa de Tulum a trabajar como subgerente en el Hotel Acinte by Endémico, ubicado en la calle 3 Sur, La Veleta, por lo que llevaba viviendo en el Caribe por más de un año.

Pedimos tu colaboración para encontrar a la siguiente persona. Si tienes alguna información comunícate al número ☎️ 998 881 7150 ext. 2169 o contacta a @FGEQuintanaRoo. Con tu ayuda, Rodrigo René Balderas Camarena puede regresar a casa. 🏡 pic.twitter.com/TVQnACvObG — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 8, 2022

De acuerdo al testimonio de su compañero de cuarto e información proporcionada por la familia, el joven había salido de su domicilio ubicado en la colonia Sunyaxchen, el lunes 10 de octubre a las 11:00 horas, se despidió de su compañero y el día transcurrió como de costumbre. Sin embargo después se supo que los vecinos vieron a Rodrigo salir nuevamente de su casa alrededor de las 17:00 horas. Se fue en su bicicleta, vestía una bermuda, tenis y una playera color rojo.

En vivo: la depresión tropical ‘Lisa’ se aleja de Dos Bocas y se encuentra sobre la Sonda de Campeche La Conagua estima que tocará aguas del Golfo durante la noche del 3 de noviembre y la madrugada del día siguiente VER NOTA

Cabe mencionar que su roomie comentó que aquel día Rodrigo le comentó cuando salió temprano que iría primero a ver a unos amigos y posteriormente a su trabajo.

La ficha de búsqueda de Rodrigo René Balderas Camarena, indica que mide 1.85 metros, pesa 85 kilogramos aproximadamente, tiene el cabello lacio, largo, castaño oscuro hasta la cintura, ojos color cafés claro. Como señas particulares destaca una cicatriz a la altura del codo en el brazo izquierdo, dos tatuajes de figuras tribales en las espinillas, una figura celta en la base de la nuca y en la pantorrilla izquierda un tatuaje referente al club de fútbol Pumas.

La familia del joven desaparecido viajó de la Ciudad de México a Tulum para buscar a su hijo. (Foto: especial)

Las fotografías que compartió la familia en redes sociales muestran al joven con cabello largo y barba, pero también con cabello corto y con el rostro rasurado por si alguien llega a identificarlo con alguna de sus dos apariencias.

López Obrador supervisó obras del Tren Maya y mandó condolencias por muerte de Luis Alegre, ex diputado morenista El presidente aseguró que en tres semanas será dada a conocer la fecha de inauguración del tramo Cancún-Escarcega VER NOTA

Al no tener noticias de su hijo, la familia del desaparecido viajó desde la Ciudad de México para interponer la denuncia correspondiente y solicitar ayuda a las autoridades del estado. Hasta ahora, ellos mismos continúan financiando el movimiento para localizarlo.

La última información que se tiene sobre los resultados obtenidos por indagatorias de las autoridades, fue el hallazgo de última conexión de su teléfono celular, el punto que marca es en Solidaridad, Playa del Carmen, aproximadamente a 65 kilómetros del sitio donde se le vio por última vez.

En el operativo participa la Fiscalía especializada en desaparición de personas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, familiares de personas desaparecidas, la Policía Municipal de Solidaridad y la Policía de Investigación de Tulum. Quienes reforzarán la búsqueda de manera más específica, en base a los resultados obtenidos e incluyendo con la colaboración de Protección Civil y los Bomberos.

Tras indagatorias por parte de las autoridades lograron ubicar la última conexión del celular de Rodrigo, la cual fue en Playa del Carmen. (Foto: captura de pantalla Google Maps)

Por su parte, los padres de Rodrigo han creado perfiles en redes sociales como Facebook y Twitter bajo el nombre de “Buscando a Rodrigo Rene Balderas Camarena”, para compartir todo lo relacionado al caso, así como para publicar y ayudar a otras personas que desaparecen a diario.

Para cualquier información que logre dar con el paradero de Rodrigo René (de sobrenombre “El Chupón”) se proporcionaron los siguientes números telefónicos ,998 881 7150 ext. 2169 o contactar directamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Un día antes de la desaparición

Un día antes, el 9 de octubre de 2022, Rodrigo salió a divertirse un rato, pues cabe recordar que Tulum es uno de los sitios con más afluencia de turismo nacional y extranjero. Por lo tanto, todos los días y noches hay fiesta en los bares, antros y centros nocturnos de la región. Fue aquel domingo, que Rodrigo René visitó varios bares en el centro de Tulum, sin embargo en uno de estos ocurrió un roce con un hombre.

Sucedió exactamente en la cantina Santino, localizada en Avenida Tulum, de acuerdo a declaraciones de su madre, el joven comenzó a bailar con una chica, de pronto un sujeto lo sorprendió y lo separó de la mujer. “¿Sabes qué? no quiero que bailes con mi mujer”, eso fue lo que le alcanzó a decir a Rodrigo y él optó por irse.

Rodrigo. (Foto: @ivannieblas)

A pesar del altercado, no llegaron a los golpes o a una discusión fuerte, es por eso que Francisco y Rebeca (padres del desaparecido), creen que el caso no se relaciona con la pelea, más bien ven factible que ver con los amigos a quienes visitó por la mañana el día de su desaparición. Nadie tiene información de esas personas y no los conocen, “Sabemos que son de Estados Unidos, son gringos”, expresó la madre.

Desapariciones en Quintana Roo

En el estado de Quintana Roo la ola de desapariciones se mantiene constante, pues desde hace cinco años, se han contabilizado un total de 2 mil 400 personas perdidas, por tal motivo, familiares de las víctimas se han organizado en colectivos para seguir en pie de lucha y poder dar con sus seres queridos.

“Es un nido de personas desaparecidas, Cancún, hay muchas zonas de peligro que nosotros ya estamos buscando”, comentó una activista quien busca a su esposo desde 2021.

Cabe destacar que las más de 2 mil personas desaparecidas en Quintana Roo atienden a una ola de casos que se han venido suscitando en los últimos cinco años, en donde la población se ha visto sumamente vulnerada, ya que las autoridades no se dan abasto en la resolución de casos.

De acuerdo con los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la FGE de Quintana Roo, sólo 60 de los 750 cuerpos inspeccionados han sido correctamente identificados, así lo informó Óscar Montes de Oca, titular de la fiscalía local.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 30AGOSTO2021.- Familiares de personas desaparecidos conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en la Plaza de la Reforma. Los participantes portaban playera con foto de su familiar, además colocaron una instalación con zapatos y fotos de sus seres queridos. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Hasta el momento en comparación con otros estados de la República Mexicana, en Quintana Roo la desaparición forzada aún no es un fenómeno generalizado, aunque en los últimos años sí se ha presentado un repunte del delito.

Lo que ocurre en el Caribe mexicano, refleja la crisis de desapariciones en el país, que en mayo pasado rebasó la cifra oficial de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas desde que hay registro en 1964. Desafortunadamente el estado es azotado por una crisis de desapariciones, pues destinos turísticos del Caribe mexicano, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, acumulan 27 carpetas de investigación por desaparición forzada desde 2018 hasta junio de 2021, según cifras dadas por Carlos Maya Girón, la vicefiscal general de la zona norte del estado Quintana Roo en el primer semestre de este 2022.

SEGUIR LEYENDO: