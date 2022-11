La exuberante cantidad de dinero que solicitaría Brenda Zambrano por regresar a ‘Acapulco Shore’ (Foto: Instagram/@brendazambranoc)

Brenda Zambrano se ha convertido en uno de los rostros favoritos de las redes sociales y los reality shows, pues su entrada a la segunda temporada de Acapulco Shore ayudó a potencializar su carrera artística. Sin embargo, en más de una ocasión ha dado a conocer que terminó muy mal con la producción de MTV y varios de sus compañeros, aunque con una buena cantidad de dinero estaría dispuesta a regresar.

Durante una reciente entrevista para el podcast En Aprietos de El Influencer, la participante de La Casa de los Famosos 2, de Telemundo, fue cuestionada sobre el proyecto que le dio fama nacional, pues a pesar de que algunos de sus ex participantes siempre hablan de ello con orgullo y felicidad, otros cuantos no tanto, como ha sido recientemente el caso de Manelyk González y Luis Caballero Potro.

De forma directa se le preguntó si estaría dispuesta a regresar y bajo qué condiciones lo haría: “¿Qué haría falta para que volvieras a Acapulco Shore”, preguntó el presentador, a lo que con una respuesta muy polémica que ha dividido opiniones en redes sociales, agregó: “¡Uy no mam*s! Un ching* de lana, pero me tiene que pagar un ching* de lana, mucha lana”.

Así lucía cuando entró, en la temporada 2 (Foto: MTV)

El ex conductor del matutino Hoy, de Televisa, Pedro Prieto le cuestionó “Échale, cheque en blanco, ponle ceros”, a lo que Brenda Zambrano confesó: “No, no te voy por menos de dos millones de pesos, una temporada. ¡Si quieren! Porque les pagan bien a los demás, bueno a los que tienen años. Si ya hicieron un cagadero conmigo, mínimo que reparen los daños, después de todo el daño psicológico que me hicieron y mira que dos millones es poquito”.

Las declaraciones de la también modelo e influencer han generado que una gran cantidad de seguidores del reality show de Paramount + tengan sentimientos encontrados, pues mientras algunos aseguran que es una cantidad de dinero “absurda” e incluso “ridícula”, otros cuantos le piden a MTV que pague la cantidad y los dejen deleitarse con otra temporada donde este ella, pues muchos quieren que los Shore’s originales regresen.

“No creo que ni Karime que lleva 10 temporadas cobre eso, aunque tampoco suena tan descabellado porque Mane, si no mal recuerdo, una vez dijo que le llegaron a dar hasta 3″. “Ahora que MTV está con Paramount+ es fácil poder negociar una cifra así, el punto es que realmente de show, porque si van como algunos de los últimos nuevos de las temporadas 8, 9 y 10, bye”. “Muchos queremos a los Shore originales o que regresen de vez en cuando, pero dos millones es una mamad*”, externaron fans.

Para la temporada 5 regresó (Foto: MTV)

“Me hizo mucho daño psicológico, pero me di el viaje de mi vida”

Brenda Zambrano también compartió la experiencia que tuvo durante su paso por las temporadas 3, 5 y 6, asegurando que se retiró porque el reality show no le estaba haciendo bien debido a que muchos de sus compañeros comenzaron a “inventar” cosas sobre ella, que le afectaba a tal grado que en cuanto salió, requirió ayuda profesional:

“Participé en tres temporadas, no en todas como la mayoría de la gente piensa, pero la última fue la que me hizo mucho daño psicológico; dije ‘Ya no puedo más’, estuve a punto de volverme loca. Algunos de mis compañeros empezaron a hablar mierd*s de mí aún cuando yo ya no estaba en el programa. Tuve que ir al psicólogo, cuestionarme cuánto me quería y quién era; fue un proceso bien difícil que tuve porque si de por si nadie me tomaba en serio, menos con lo que ahora decían de mí”, confesó en el mismo espacio.

"Acapulco Shore 6" fue su última temporada (Foto: MTV)

Sin embargo, con su primer pago pudo darse “el viaje de su vida”: “La neta me pagaron una mierd*, hice Playboy y me pagaron una mierd*; me vieron la cara de estúpida. Venir de provincia y ver 20 mil pesos fue mucho para mí. Me fui a Europa, me fui a España, Madrid; conocí y disfruté; me di el viaje de mi vida, pero llegué sin dinero a México. Eso fue lo que hice con mi primer cheque”, finalizó.

