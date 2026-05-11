México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Google icon
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: UJ780

PUBLICIDAD

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB7812

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 09:10

Estado: Demorado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:20

Estado: Cancelado

Vuelo: UA2252

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 12:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:15

Estado: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 16:30

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:30

Estatus: Demorado

Vuelo: DL599

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 17:35

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs América EN VIVO: Felinos y Águilas se enfrentan en el Olímpico Universitario tras el 3-3 en la ida

Los universitarios parten con ligera ventaja con el empate en el Coloso de Santa Úrsula, gracias al apoyo de su afición y a su mejor posición en la tabla

Pumas vs América EN VIVO: Felinos y Águilas se enfrentan en el Olímpico Universitario tras el 3-3 en la ida

Pachuca vs Toluca EN VIVO: Kenedy anota y los Tuzos lo ganan 3-0 en el global

Dos goles de Enner Valencia y uno de Kenedy mantienen la ventaja en el Estadio Hidalgo

Pachuca vs Toluca EN VIVO: Kenedy anota y los Tuzos lo ganan 3-0 en el global

Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni y aclara si la bloqueó de redes sociales: “Toca seguir”

El actor habló sobre el proceso de duelo que enfrenta después de terminar su relación de más de cinco años con Renata Notni, asegurando que se mantiene enfocado en su trabajo y crecimiento personal

Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni y aclara si la bloqueó de redes sociales: “Toca seguir”

Reportan balacera en Plaza La Antigua, en Atizapán de Zaragoza

Al lugar acudieron elementos de seguridad, los romeros informes señalan que hay una persona herida

Reportan balacera en Plaza La Antigua, en Atizapán de Zaragoza

Top 10 K-pop México: ‘SWIM’ de BTS encabeza el ranking de las canciones más populares en iTunes

La batuta como los máximos exponentes del K-pop la tiene la agrupación BTS, que ha impuesto récords mundiales y ha revolucionado la forma en la que los fans influyen en la industria musical

Top 10 K-pop México: ‘SWIM’ de BTS encabeza el ranking de las canciones más populares en iTunes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

ENTRETENIMIENTO

Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni y aclara si la bloqueó de redes sociales: “Toca seguir”

Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni y aclara si la bloqueó de redes sociales: “Toca seguir”

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: ARMY espera la tercera noche con cielo nublado

Chef Poncho Cadena habla sobre el fin de sus planes de boda con Litzy: “El culpable quizás fui yo”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 10 de mayo

Del ‘hígado gay’ al secuestro de su hijo: estas fueron las polémicas de Vicente Fernández

DEPORTES

Pachuca vs Toluca EN VIVO: Kenedy anota y los Tuzos lo ganan 3-0 en el global

Pachuca vs Toluca EN VIVO: Kenedy anota y los Tuzos lo ganan 3-0 en el global

Pumas vs América EN VIVO: Felinos y Águilas se enfrentan en el Olímpico Universitario tras el 3-3 en la ida

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina