Tras supuesto desplante de David Guetta a Kunno, se viralizaron otros casos donde le han hecho el “feo”

El supuesto desplante de David Guetta a Kunno (Fotos: Instagram y TikTok/ @papikunno)

Kunno siempre da de qué hablar, aunque la mayor parte de los casos es para mal, pues las polémicas han hecho de su carrera un constante enfrentamiento mediático no sólo por usuarios en internet, sino también por la gran cantidad de otros famosos que le han hecho “el feo” de manera pública.

En la ceremonia de Los 40 Music Awards, que se efectuaron en España recientemente, el tiktoker enfrentó su más reciente “desplante”, o al menos así lo han insinuado miles de internautas en redes sociales, pues él fue el encargado de anunciar a David Guetta, importante músico del género electro, como ganador de una distinguida categoría, pero las cosas no habrían salido bien.

En los videos compartidos por los premios, asistentes e incluso él mismo influencer, se puede apreciar como antes de entregarle el galardón, lo intentó saludar de beso, a lo cual se puede notar que sí accedió, pero muchos han señalado que lo hizo de “mala manera” o dejando un claro “desplante” por el intento de saludar de manera más personal.

El influencer fue presentador (Foto: Instagram/@papikunno)

Este evento fue celebrado en Madrid, y se premia a la música popular según la cadena de radio Los 40. Kunno estuvo como presentador y fue el encargado de anunciar a David Guetta como ganador al “Best International Dance Artist”. Fue ahí donde los dos personajes en cuestión, coincidieron en el mismo escenario y donde los detractores del mexicano señalaron duramente a Papi Kunno.

“Para empezar quién fue el ridículo que pensó en poner a ese ‘chave’ como conductor de unos premios importantes”. “El día que las grandes premiaciones dejen de pensar que cualquier persona que se hace famosa en internet por una tontería es capaz de llevar a cabo la conducción de algo así, entonces nos evitaremos que reales estrellas le hagan el feo a estos farsantes”. “No es que todo mundo lo odie, pero no tiene ángel y eso es algo que todos, menos la gente que organiza premios y hace tv, ven”, escribieron en redes.

Ignorado en los Eliot Awards 2021

Al famoso viral de TikTok le habrían hecho el feo durante los Eliot Awards, ceremonia donde obtuvo el galardón como ‘Revelación del Año’, otro motivo por el que ha sido sumamente cuestionado y criticado en redes sociales, pero habría algo aún más relevante en dicha polémica.

De acuerdo con Inés Moreno, tiktoker dedicada a las noticias de farándula, Kunno habría sido ignorado durante el desfile por la alfombra roja de los Eliot Awards. Y es que, aunque Kunno se describe como “un artista”, al parecer ningún medio de comunicación quiso darle una entrevista por su nominación y victoria.

La Divaza enfrentó a Manelyk por Kunno en fiesta de Kenia Os

Como era de esperarse, en la fiesta por el lanzamiento del nuevo disco de Kenia Os -K23- todo tipo de personalidades desfilaron y el youtuber venezolano no dudó en captar el momento en el que la ex integrante de Acapulco Shore arribó, dedicándole unas palabras por una pelea del pasado donde el tiktoker fue el culpable.

“¿Esa no fue la que me insultó a mí una vez? Sí, esa es Manelyk la que me quemó. Ahorita volteó burla”, expresó para después explicar que fue por un comentario en Instagram que decía: “¿Será que La Divaza no aceptó y por eso conduces bebé? Eres un ching*n, a darlo todo”, en el que con ironía le contestaba a Papi Kunno por lograr presentar unos populares premios.

La Divaza y Manelyk González se enfrentaron ‘cara a cara’ tras pelea por culpa de Kunno (Fotos: Instagram/@ladivaza/@manelyk_oficial/@papikunno)

Aunque estas han sido las más recientes polémicas del influencer, la larga lista de detractores del medio que tiene en su contra sigue aumentando a pesar de sus intentos por disminuirla.

