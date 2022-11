“Ni un paso atrás”: Elba Esther Gordillo se sumó a la marcha por la defensa del INE

La ex dirigente del SNTE asistió a la marcha por la defensa del INE, aseguró que la movilización no fue un ataque contra AMLO. foto: Twitter/@ElbaEsther_G

El pasado 13 de noviembre personajes de la esfera política del país, ciudadanos, así como opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunieron en el Ángel de la Independencia para manifestarse en contra de la Reforma Electoral y defender al Instituto Nacional Electoral (INE), entre los asistentes se encontró la ex diputada Elba Esther Gordillo, quien salió a las calles para posicionar a favor de la autonomía del organismo, afirmó que con la movilización se garantiza el derecho a la democracia y a la pluralidad.

Así lo compartió la ex líder sindical en redes sociales, donde publicó una fotografía donde se le ve en medio de la movilización. En su mensaje, la ex funcionaria mencionó que no darán ni un paso atrás por la defensa del instituto electoral y que el motivo de su presencia fue la defensa de la democracia, la pluralidad y la autonomía del organismo.

“Ya estamos aquí listos para marchar en favor de la autonomía del INE y con ello al derecho a la democracia y la pluralidad. ¡Ni un paso atrás! #marchaINE #YoDefiendoAlINE #MarchaPorLaDemocracia”, compartió la ex dirigente sindical en su cuenta oficial de Twitter.

Ya estamos aquí listos para marchar en favor de la autonomía del @INEMexico y con ello al derecho a la democracia y la pluralidad. ¡Ni un paso atrás! #marchaINE #YoDefiendoAlINE #MarchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/dnvNd1zIDP — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) November 13, 2022

Cabe mencionar que en días pasados, Gordillo se pronuncio a favor de la marcha por el INE, pues mencionó que el movimiento no era una lucha contra el ejecutivo nacional, por lo que convocó a los ciudadanos a presentarse en el Ángel de la Independencia; también explicó que la construcción del organismo duró muchos años e inclusive “se perdieron vidas” parta establecerlo. Del mismo modo, recordó que el órgano hizo posible la alternancia política en el país, lo cual generó mayor seguridad y confianza entre la población.

“Es nuestra obligación recordarle a las y los jóvenes los años de lucha y las vidas que se perdieron para lograr construir al INE. Defenderlo no es una lucha contra el Presidente; es la defensa de la democracia y de la autonomía del instituto.”, escribió en sus redes sociales.

Es nuestra obligación recordarle a las y los jóvenes los años de lucha y las vidas que se perdieron para lograr construir al @INEMexico. Defenderlo no es una lucha contra el Presidente; es la defensa de la democracia y de la autonomía del instituto. — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) November 13, 2022

Ante la publicación, cientos de usuarios compartieron su punto de vista, unos felicitaron las acciones de la ex diputada, mientras que otros la reprobaron y se burlaron de su presencia en la manifestación, cuestionaron si realmente ella era la “defensora de la democracia”, pues aseguraron que en 2006 ella fue unas de las partícipes en el fraude electoral.

“Me asombra que no la hayan abucheado en la marcha, el cinismo que maneja al presentarse en una marcha que, supuestamente, aboga por la democracia, es aterrador”, “Los que hicieron fraude toda su vida, ahora luchan por la democracia, son tan nefastos.”, “Señora no tiene usted no tantito vergüenza, si usted ha sido cómplice de los fraudes electorales”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cientos de personas salieron a las calles en defensa del INE. (Foto: Infobae México/ Diego Alva Peniche)

Elba Esther no fue el único personaje de la esfera pública que se presentó en la movilización del 13 de noviembre, pues varios funcionarios hicieron valer su derecho por la democracia, como fue el caso del ex presidente Vicente Fox Quesada, quien compartió ante los medios de comunicación que no buscará la presidencia en 2024 a menos que AMLO lo haga.

“A López le advierto de una vez, si él pretende aparecer otra vez en 2024, yo me le aparezco, yo le entro también a los chingadaz*s”, declaró durante la marcha.

EL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, GUARDIA DE NUESTRA LIBERTAD Y DEMOCRACIA.

FUE TESTIGO DEL GRAN DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA!!

Y NOS ADVIERTE, EL INE NO SE TOCA. pic.twitter.com/ng4yshUbnz — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 13, 2022

Del mismo modo, el Presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se sumó a la movilización en defensa del INE. Durante su participación, aseguró que el presidente, los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus simpatizantes buscan la división del país. Igualmente, llamó al ejecutivo nacional a dialogar con la oposición, pues de lo contrario se convertirá en un “Huerta de la democracia”.

“Se quiso parecer a Juárez y va acabando siendo un Huerta, un Huerta de la democracia, la traición. Dialogue presidente, de frente y de cara a cara.”, manifestó ante los medios de comunicación.

