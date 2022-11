Marcha a favor del INE unió a Va por México; PRI, PAN y PRD reiteraron su rechazo a la reforma electoral de AMLO

La marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) logró juntar a la fragmentada coalición Va por México (Fotos: Twitter/@RevistaLaNacion//@PRI_Nacional//@PRDMexico)

Previo a la discusión de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este domingo 13 de noviembre se llevó a cabo la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), hecho que logró juntar a la fragmentada coalición Va por México.

“Empleados del presidente”: así fue la disputa entre MC y el PRI tras señalar presunta alianza con Morena VER NOTA

Y es que desde las 9:00 horas de este domingo, personajes de la política se dieron cita en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CDMX) para unirse a la marcha en apoyo al órgano electoral.

Entre los políticos que se destacaron en la manifestación fue el polémico dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, quien, tal como lo prometió, asistió junto a varios legisladores y militantes del tricolor.

¡Hoy los priistas marcharemos junto a la ciudadanía para defender la democracia de nuestro país! 💪🏼🇲🇽 pic.twitter.com/x1hWAXp3Xe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 13, 2022

A través de un audiovisual de poco menos de 15 segundos, el líder del PRI dijo que el partido está comprometido con la defensa de la democracia y del Instituto Electoral.

Alito Moreno pidió al PAN y PRD “dejar las diferencias” y fortalecer Va por México ante reforma electoral El líder nacional del PRI aseguró que no ha realizado ningún acuerdo con la administración de Morena para respaldar la reforma del presidente López Obrador VER NOTA

“Aquí estamos desde la marcha para la fortaleza de la democracia, la defensa de la democracia y la defensa del INE. Aquí está el PRI presente con todas y todos los priistas y la sociedad civil”, se escucha decir en el video.

En otro mensaje, el líder priista escribió: “Que se escuche fuerte: ¡El PRI está firme en la defensa del INE y de las instituciones mexicanas!”.

Hoy hubo una respuesta impresionante de la sociedad civil y los partidos de oposición, nos necesitamos tod@s, el país nos necesita unid@s. Nos estamos jugando la vida del país y la democracia. ¡No va a pasar la nociva y retrógrada #ReformaElectoral de #amlo. #YoDefiendoAlINE pic.twitter.com/Taz78cHnif — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) November 13, 2022

Al igual que Alito Moreno, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, compartió un video de 14 segundos en el que se le observa junto a militantes perredistas gritando “El INE se defiende” desde la marcha de la capital.

La ácida crítica de Roberto Madrazo contra AMLO por descalificar marcha a favor del INE El escritor de México, la Historia Interminable y exgobernador de Tabasco recordó que los mexicanos tienen derecho a manifestarse públicamente VER NOTA

Junto al audiovisual, el dirigente del Sol Azteca aseguró que, ante la discusión de la reforma electoral que busca, entre otras cosas, la reducción en el número de diputados y senadores, disminución del financiamiento a partidos políticos y reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos, el país necesita una oposición unida.

“Hoy hubo una respuesta impresionante de la sociedad civil y los partidos de oposición, nos necesitamos tod@s, el país nos necesita unid@s. Nos estamos jugando la vida del país y la democracia. ¡No va a pasar la nociva y retrógrada #ReformaElectoral de #amlo. #YoDefiendoAlINE”

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) tampoco faltó a la manifestación, pues acompañado de diputados federales, senadores, alcaldes y jefes estatales del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza reiteró que la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador “no pasará”.

“Por supuesto que no va a pasar en el Senado, no va a pasar en Cámara de Diputados y respecto del PAN, en el PAN estamos unidos y fuertes para defender al INE, estamos con todos, estamos presentes. ¡El INE no se toca!”, aseguró.

Junto al expresidente de México, Vicente Fox Quesada, el dirigente del blanquiazul marchó junto a la ciudadanía del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución entre consignas como “El único traidor es López Obrador”, “El INE no se toca” y “A eso vine a defender al INE”.

¿Qué políticos asistieron a la marcha en defensa del INE?

Personajes de la oposición compartieron fotografías y videos de su asistencia (REUTERS/Luis Cortes)

Durante la marcha llevada a cabo este domingo, personajes de la oposición compartieron fotografías y videos de su asistencia, entre ellos los panistas Santiago Creel Miranda, Margarita Zavala, Lilly Téllez, Julen Rementería, entre otros.

Así como los priistas Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Rubén Moreira, Miguel Ángel Osorio Chong y Laura Barrera.

Además de:

Juanito, ex delegado de Iztapalapa

José Narro, ex rector de la UNAM

Jorge Triana, diputado del PAN

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón

Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación

Felipe Bravo Mena, ex líder nacional del PAN

Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro

Fernando Belanuzarán, ex diputado federal del PRD

Manuel Clouthier, ex diputado federal

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

SEGUIR LEYENDO: