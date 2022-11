La razón por la que Vicente Fox podría buscar la presidencia en las elecciones del 2024

Vicente Fox advirtió que podría participar en las elecciones presidenciales del 2024 (REUTERS/Luis Cortes)

Durante la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado domingo 13 de noviembre, el expresidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, advirtió que podría participar en las elecciones presidenciales del 2024.

Entrevistado por medios de comunicación durante la manifestación en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario mexicano de 2000 a 2006 aclaró que no pretende anotarse a la contienda presidencial del 2024.

No obstante, declaró que si el jefe del Ejecutivo federal en funciones, López Obrador, busca reelegirse en el 24, él también lo hará para ir por el cargo: “Si él pretende volver, por supuesto que sí, si él va, yo voy”.

“A López le advierto de una vez, si él pretende aparecer otra vez en 2024, yo me le aparezco, yo le entro también a los chingadaz*s”

Fox Quesada dijo que espera que se mantenga unida la coalición Va por México (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la coalición Va por México -integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI)- Fox Quesada dijo que espera que se mantenga unida rumbo al proceso electoral, así como se vio en la marcha del domingo.

“Yo espero que así se mantengan el PRI, PAN y PRD, aquí estuvimos todos sin colores partidistas, todos como ciudadanos y todos por la misma causa. A los partidos políticos no les conviene nada, que el INE no está ahí y el que se lo quiere apañar, López, no se va a salir con la suya”, expresó.

Acompañado por el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, Vicente Fox sostuvo que AMLO debería dejar de ser presidente y renunciar “si tiene un poco de sentido común”.

Vicente Fox recordó que él no iba a desaforar al actual mandatario federal (Foto: Cuartoscuro)

“Si tiene un poquito de sentido común debería renunciar, pero ahí va a estar porque no nos conviene a México estar sin presidente, pero hoy demostramos que quien manda en este país es el ciudadano, y lo que exige el ciudadano es que el INE se mantenga como está, ni un cambio al INE”, manifestó.

Finalmente, Vicente Fox recordó que él no iba a desaforar al actual mandatario federal, “lo desaforó el Congreso y todos los partidos, cometió una pena que la ley marca como un crimen y que se le tenía que desaforar y fui un solo observador”.

¿AMLO buscará la reelección en 2024?

Cabe recordar que en los últimos meses se ha dicho que el presidente López Obrador buscará reelegirse en la elección presidencial, sin embargo, él ha reafirmado en varias ocasiones su postura sobre el tema.

El mandatario federal declaró que no hace falta la reelección (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 8 de julio del presente año el mandatario federal declaró que no hace falta la reelección, ya que el o la candidata que gane tendrá que cumplir con los programas sociales que su administración ha implementado.

Durante la inauguración de un Banco del Bienestar en el estado de Chiapas, el jefe del Ejecutivo federal recordó que tiene que entregar el gobierno en septiembre de 2024, y pidió a la población no preocuparse, ya que su administración está “amarrando todo” para que continúen los programas sociales.

Ante esto, los presentes comenzaron a gritar “¡reelección, reelección!”, a lo que el jefe del Ejecutivo federal dijo que no hace falta, ya que “va a ver relevo”.

“No, no hace falta la reelección. Acuérdense de lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero: ‘Sufragio efectivo no reelección’. Van a llegar otros, va a ver relevo”

