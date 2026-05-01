México

Tapioca fría con mango y coco: un postre sin gluten ni lácteos, ideal para el verano

Te decimos cómo hacer esta receta desde casa y fácil

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Primer plano de tres vasos transparentes llenos de tapioca y leche de coco, cubiertos con cubos de mango brillante y hojas de menta fresca sobre una mesa de madera.
Vasitos individuales de tapioca con leche de coco, coronados con cubos de mango fresco y hojas de menta, ofrecen una experiencia dulce y tropical perfecta para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suavidad de la tapioca y la cremosidad de la leche de coco se mezclan con el dulzor y la frescura del mango en este postre.

La tapioca fría con mango y leche de coco es una opción fresca, liviana y muy original, ideal para días de calor y para quienes buscan alternativas sin lácteos ni gluten.

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Este postre, inspirado en sabores de Asia pero adaptado con frutas y costumbres mexicanas, es muy fácil de preparar y perfecto para sorprender en reuniones o como colación dulce para chicos y grandes.

Receta de tapioca fría con mango y leche de coco

La tapioca fría con mango y leche de coco es un postre en vasito: perlas de tapioca cocidas en leche de coco, endulzadas suavemente, servidas frías y coronadas con cubos de mango fresco y ralladura de limón.

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Vista de cerca de múltiples vasitos de postre, cada uno con perlas de tapioca, una capa blanca, cubos de mango y una ramita de menta.
Un delicioso postre tropical se presenta en vasitos individuales, combinando perlas de tapioca, suave leche de coco y jugosos cubos de mango fresco, decorados con hojas de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 1/2 taza de perlas de tapioca
  2. 1 lata (400 ml) de leche de coco sin azúcar
  3. 1 taza de agua
  4. 3 cucharadas de azúcar (puede ser mascabado o blanca)
  5. 1 mango grande, maduro
  6. Ralladura fina de 1 limón
  7. 1 pizca de sal
  8. Hojas de menta o hierbabuena para decorar (opcional)

Cómo hacer tapioca fría con mango y leche de coco, paso a paso

  1. Enjuagar la tapioca bajo agua fría y colar.
  2. En una olla, mezclar la leche de coco, el agua, el azúcar y la pizca de sal. Llevar a hervor suave.
  3. Cuando rompa hervor, agregar la tapioca y cocinar a fuego bajo, mezclando seguido, unos 20-25 minutos, hasta que las perlas estén transparentes y casi sin punto blanco.
  4. Retirar del fuego y dejar templar.
  5. Servir en vasos individuales: poner la tapioca aún tibia en cada vaso y llevar a la heladera hasta que esté bien fría y tome cuerpo.
  6. Pelar y cortar el mango en cubos pequeños.
  7. Al momento de servir, cubrir cada vaso de tapioca con cubos de mango fresco y ralladura fina de limón.
  8. Decorar con hojas de menta o hierbabuena si se desea.

Consejos técnicos:

  • Mezcla seguido durante la cocción para que la tapioca no se pegue.
  • Si la mezcla queda muy espesa, agregar un chorrito extra de agua.
  • Se puede preparar con anticipación y armar los vasitos justo antes de servir.
Vista de cerca de múltiples vasitos de postre, cada uno con perlas de tapioca, una capa blanca, cubos de mango y una ramita de menta.
Un delicioso postre tropical se presenta en vasitos individuales, combinando perlas de tapioca, suave leche de coco y jugosos cubos de mango fresco, decorados con hojas de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, tapada. No apta para congelador, ya que la tapioca pierde textura.

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