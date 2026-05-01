Tapioca fría con mango y coco: un postre sin gluten ni lácteos, ideal para el verano

La suavidad de la tapioca y la cremosidad de la leche de coco se mezclan con el dulzor y la frescura del mango en este postre.
La tapioca fría con mango y leche de coco es una opción fresca, liviana y muy original, ideal para días de calor y para quienes buscan alternativas sin lácteos ni gluten.
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Este postre, inspirado en sabores de Asia pero adaptado con frutas y costumbres mexicanas, es muy fácil de preparar y perfecto para sorprender en reuniones o como colación dulce para chicos y grandes.
Receta de tapioca fría con mango y leche de coco
La tapioca fría con mango y leche de coco es un postre en vasito: perlas de tapioca cocidas en leche de coco, endulzadas suavemente, servidas frías y coronadas con cubos de mango fresco y ralladura de limón.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1/2 taza de perlas de tapioca
- 1 lata (400 ml) de leche de coco sin azúcar
- 1 taza de agua
- 3 cucharadas de azúcar (puede ser mascabado o blanca)
- 1 mango grande, maduro
- Ralladura fina de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Hojas de menta o hierbabuena para decorar (opcional)
Cómo hacer tapioca fría con mango y leche de coco, paso a paso
- Enjuagar la tapioca bajo agua fría y colar.
- En una olla, mezclar la leche de coco, el agua, el azúcar y la pizca de sal. Llevar a hervor suave.
- Cuando rompa hervor, agregar la tapioca y cocinar a fuego bajo, mezclando seguido, unos 20-25 minutos, hasta que las perlas estén transparentes y casi sin punto blanco.
- Retirar del fuego y dejar templar.
- Servir en vasos individuales: poner la tapioca aún tibia en cada vaso y llevar a la heladera hasta que esté bien fría y tome cuerpo.
- Pelar y cortar el mango en cubos pequeños.
- Al momento de servir, cubrir cada vaso de tapioca con cubos de mango fresco y ralladura fina de limón.
- Decorar con hojas de menta o hierbabuena si se desea.
Consejos técnicos:
- Mezcla seguido durante la cocción para que la tapioca no se pegue.
- Si la mezcla queda muy espesa, agregar un chorrito extra de agua.
- Se puede preparar con anticipación y armar los vasitos justo antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones individuales.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 30 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días, tapada. No apta para congelador, ya que la tapioca pierde textura.
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