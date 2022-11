Esto es lo que se sabe sobre el retraso que hizo la FIL con respecto a la presentación de Laura Lecuona

Después de que varias activistas y organizaciones de la comunidad trans acusaran a la escritora Laura Lecuona de ser una persona no grata para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, siglo XXI editores pospuso la presentación.

En el comunicado que publicó en sus redes sociales, la editorial, mencionó que se pospuso la presentación:

“El anuncio de la presentación en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara de Cuando lo trans no es transgresor, de Laura Lecuona, ha suscitado cuestionamientos sobre la pertinencia de ese acto e incluso amenazas a la autora. Siglo XXI Editores informa que, de común acuerdo con ella, se pospone la presentación de la obra”.

Sin embargo, varios colectivos y activistas trans levantaron la voz y publicaron comunicados con respecto a la presentación de la autora del libro Cuando lo trans no es transgresor.

La organización “Colectivo diverso UdeG” publicó que hay un espacio para la libertad de expresión en la FIL, pero “este derecho tiene un límite y ese límite es cuando lo que expresamos constituye un discurso de odio y daña la dignidad de las personas”.

Aunque destacaron que “lo que no apoyaremos es a quienes, desde espacios de privilegio, lo utilizan para denostar y dañar la dignidad de las personas en especial las personas trans, esto por el contrario lo denunciaremos”.

“No vamos a tolerar que de manera tan pública se repliquen discursos de odio en contra de nuestrx hermanxs trans”.

Mientras que la activista Láurel Miranda publicó en redes sociales un video explicando el por qué se está diciendo esto de Laura Lecuona en donde escribe: “Éste es el perfil que cobijan, @filguadalajara, @marisolschulz, @sigloxximex; ésta es la ´libertad de expresión´ que están avalando”.

En el video se muestra a Laura Lecuona diciendo “FIL de Guadalajara le dio un premio literario, escrito para mujeres, a una mujer trans. Si es cierto esto de la FIL de Guadalajara francamente se nota muy poco criterio, le dio el Premio que es para mujeres a un hombre que se travestía desde los 16 años”, refiriéndose a Camila Sosa Villada quien gano el Premio Sor Juana en el año 2020.

“Por mucho maquillaje que se pongan, por muchas hormonas que tomen, siguen siendo hombres no solo porque su comportamiento delata su arrogancia masculina, sino porque a ver aquí la manzana de Adán. No los tenemos que ver desnudos, es más existe una historia detrás que antes iban por la vida sin decir que eran mujeres, pero no, son hombres la gente no cambia de sexo”.

Es por esa razón que la activista Láurel Miranda lo define como “la transfobia rampante, que avala, cobija y promueve la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”.

“Este no es un llamado a la censura, como ustedes nos lo han venido dejando claro, no hay tal poder que las personas trans tengamos como para frenar sus discursos discriminatorios como para decirle a festivales, intelectuales, medios de comunicación que sus discursos atentan contra nuestras vidas”. Finaliza.

Mientras tanto Laura Lecuona escribió en su Twitter: “Agradezco mucho el apoyo y el interés en la presentación de mi libro en la @FILGuadalajara. Los activistas que amenazaron con ejercer violencia obligaron a cancelarla. Tiempos preocupantes para los derechos de las mujeres y la libertad de expresión”.

