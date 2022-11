Carmen Campuzano dará cursos para que los hombres se pongan a su altura y aprender a usar tacones

Carmen Campuzano (Foto: Hugo Avreimy / Infobae)

“Tiene su gracia caminar en tacones” y no cualquiera sabe hacerlo, por esa razón la modelo Carmen Campuzano abrió clases inclusivas para que los hombres tengan estilo al caminar.

El dolor de pies es un recuerdo lejano de la modelo al usar sus primeros tacones, le llamaban la atención y conforme pasó el tiempo agarraba los de sus hermanas para caminar, a pesar de que “soy muy patona, pero al caminar te acomodas los zapatos porque en esa época se usaba los zapatos abiertos y yo casi no uso de ese estilo”, ríe Campuzano.

Al mismo tiempo, la diseñadora de moda Lidia Talavera mostró su línea de zapatos que son específicamente para el pie del hombre y mientras se realizaba la pasarela se daba una demostración de cómo serán las clases de Campuzano, siendo este una manera de romper los tabús y prejuicios que se le da a la ropa.

“No puedes cruzar de más los pies”, le indica la modelo a su aprendiz, un joven que utiliza unos tacones plateados. “Giro en corto, porque entre más corto sea el giro será más fácil dar el medio giro, hasta que lo tengas bien amarrado”.

Carmen Campuzano (Foto: Hugo Avreimy / Infobae)

“Endereza tu espalda, manejo de tus manos, no vayas viendo al piso, conquista a tu público porque ese es el secreto de una modelo profesional”, explicaba Campuzano al ver a sus estudiantes caminar por la pasarela de un bar ubicado en Zona Rosa.

Conforme la noche seguía, Carmen Campuzano contó qué es lo que deben mejorar y las recomendaciones que se les daría para que pudieran caminar mejor, “debes de practicar un buen”, le dijo a uno.

Todos los modelos eran primerizos y mientras iban caminando, la modelo mexicana reconocía la ardua labor a la que se debe enfrentar un hombre al aprender a usar tacón.

Aunque eso no impidió que los principiantes modelaran los diseños de Lidia, siendo estos para hombres.

Carmen Campuzano (Foto: Hugo Avreimy / Infobae)

Este evento le recordó a Carmen Campuzano los inicios de cuando ella estuvo en sus primeras pasarelas, a lo que compartió con Infobae LGBT+ quien fue la modelo que le ayudó.

“Se llamaba Mandy, una modelo alemana maravillosa. No sabes como la recuerdo, era un ángel caminando y flotando en la pasarela. Esa mujer marcó mi vida con su encanto y su magia porque no todas tienen esa delicadeza”.

Además, confesó que hoy en día las modelos “tienen tanto que aprender, ya nada más se suben al tabique y se están mareando. Tienen que aprender a ser delicadas, etéreas, porque no vas a modelar igual, un vestido de novia que es suavidad, armonía como una ropa casual”.

Una observación que hizo Campuzano a los de nuevo ingreso, de su clase de como caminar en tacones, es que “ponen las piernas muy tiesas”.

Carmen Campuzano (Foto: Hugo Avreimy / Infobae)

“Parecen como robots que mueven la espalda y que se van a ir a tranquear a alguien y de paso se les escapó el caballo, están de la patada. Entonces debe de haber congruencia, armonía, aunque a veces quieran ser muy rudos, con los tacones se tienen que ver audaces, atractivos, divinos, sexy, porque el zapato es un accesorio fundamentalmente que te hace sentir con otro toque glamoroso”.

“Si nosotras usamos pantalones, ¿por qué los hombres no van a usar tacones? A mí se me hace algo fantástico, nada más háganlo bien porque si no parecen pollos espinados”, finalizó.

La diseñadora Lidia Talavera confesó a Infobae LGBT+ que no cree que sea complicado que la gente se quite los estereotipos y el tabú de utilizar tacones, ya que “es algo que se estaba esperando y realmente cuando tuve la idea me quedé sorprendida de que no estaba en el mercado”.

Lo más complicado para la diseñadora fue crear los zapatos porque “tuvimos que hacer los moldes y hasta ahorita tenemos complicaciones, pero en el público no va a ser complicado. Ya pasamos por esto, cuando las mujeres utilizaron pantalones”.

Lidia Talavera (Foto: Hugo Avreimy / Infobae)

La diseñadora señaló que tardaron dos años y medio en hacer unos tacones para hombre, esto porque no hay modelos para la talla de un hombre, siendo la diferencia con una mujer.

“Todavía seguimos haciendo pruebas y diferentes cosas para mejorar los tacones”.

La tela de los zapatos es igual tanto en hombres como mujeres, pero cuando la diseñadora ve que alguien calza grande, tiene que ver “el peso de la persona, debemos de tener muy en cuenta para que los tacones no se rompieran y necesitamos hacer contantes pruebas”.

