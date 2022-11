Sandra Cuevas confrontó al periodista Mario Maldonado tras relacionarla con presunto feminicida de Ariadna

Sandra Cuevas respondió al columnista Mairo Maldonado con un video (Fotos: Cuartoscuro)

El jueves 10 de noviembre, el periodista Mario Maldonado publicó una columna donde se menciona un presunto vínculo entre Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc y el principal sospechoso en el feminicidio de Ariadna Fernanda, Rautel “N”.

Por su parte, la edil negó la veracidad de los señalamientos del columnista; fue a través de sus redes sociales que se expresó y desmintió la información publicada. Aseguró que se trata de una difamación sin pruebas. Señaló que Mario Maldonado basó sus dichos en el hecho de que el presunto feminicida “tiene negocios en Cuauhtémoc, así como tiene negocios en el estado de Morelos (...) y porque hace 8 años yo trabajé en aduanas y él también trabajó o tiene que ver con el sector aduanero”.

Podrán decir misa, pero Sandra Cuevas marca un precedente al llamar directamente a quien “según sus fuentes” la vinculan con un criminal feminicida.



Más allá de cualquier carta aclaratoria, desmiente, transparenta y visibiliza, aquí la llamada: pic.twitter.com/yeRUqp0gVY — Juan Carlos Flores A (@floresaquino) November 11, 2022

En ese sentido, la alcaldesa también aprovechó el anuncio y acusó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de estar detrás de tal columna periodística que la relaciona con Rautel “N”. Asimismo, le dijo: “Claudia, tú y yo no somos iguales, yo no tengo amigos delincuentes, yo no tengo amigos feminicidas”.

“Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum le pido no politice el feminicidio de Ariadna Fernanda, difamándome a través de columnistas que sin pruebas sugieren una amistad con el presunto responsable que ¡NO CONOZCO!”.

La exhortó, además, a que “no lucre con el dolor de los familiares para satisfacer revanchas políticas”.

Horas más tarde, tras la repuesta de la alcaldesa, Mario Maldonado denunció intimidación por parte de Sandra Cuevas debido al tema planteado en la columna y compartió que lo bloqueó de la red social Twitter. “Sandra Cuevas (quien me tiene bloqueado, lo cual contraviene una declaratoria de la SCJN), me llama a mi celular para intentar intimidarme. ‘Te estoy grabando’, dice. Y luego me intenta reclamar lo escrito hoy en mi columna”, se puede leer en el perfil del comunicador.

(1)La alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, Sandra Cuevas (quien me tiene bloqueado, lo cual contraviene una declaratoria de la @SCJN), me llama a mi celular para intentar intimidarme. “Te estoy grabando”, dice.Y luego me intenta reclamar lo escrito hoy en mi columna de @El_Universal_Mx — Mario Maldonado (@MarioMal) November 10, 2022

“Quiero que me diga ¿en qué basa su columna para decir que este sujeto presunto feminicida Rautel “N” es amigo mío?”.

Mario Maldonado le responde que no dará ninguna explicación y le solicita a Sandra Cuevas que envíe por escrito su réplica ante lo publicado, pues está en su derecho la edil en contestar. Continúa el diálogo, hasta que el comunicador corta la llamada.

Feminicidio de Ariadna Fernanda

Rautel “N” es el principal sospechoso en el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven que fue encontrada sin vida el 31 de octubre en un tramo carretero de Tepoztlán, Morelos. Además de Rautel “N”, otra de las involucradas es Vanessa “N”, ya que ambos habrían planeado cómo construir una versión que los deslindara del deceso a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Sin embargo, terminaron por caer en contradicciones sobre lo ocurrido en la noche del 30 de octubre.

Cabe mencionar que tanto Vanessa como Rautel -quienes son pareja sentimental- se encuentran detenidos por este caso, pese a que en su momento aseguraban no tener conocimiento de lo que ocurrió con Ariadna luego de reunirse con ella aquel día. La primera fue detenida el domingo 6 de noviembre en Ecatepec, Estado de México, mientras que el segundo se entregó a las autoridades de Nuevo León un día después.

