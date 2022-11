Trasladan a Rautel “N” para su audiencia inicial por el feminicidio de Ariadna Fernanda

Rautel N se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de Nuevo León (Foto: Fiscalía CDMX)

Poco antes de las 11:00 horas, el presunto feminicida de Ariadna Fernanda López Díaz, Rautel “N”, fue trasladado del Reclusorio Oriente al Poder Judicial de la Ciudad de México para que se presente en su audiencia inicial.

La audiencia está programada a las 11:30 horas de este martes 8 de noviembre, en la que el Ministerio Público presentará los elementos de prueba que señalan a Rautel “N” como el supuesto responsable del deceso de Ariadna, mientras que su defensa se encargará de mostrar los datos a su favor.

El traslado de menos de 30 minutos fue custodiado por un convoy de la policía capitalina, luego de que el supuesto implicado se entregara de manera voluntaria a las autoridades de Nuevo León un día previo.

De esta manera, será en un juez de control quien determinará la situación de Rautel, es decir, si regresa al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, aunque se prevé que la defensa solicite la duplicidad del término constitucional con la finalidad tener más tiempo para recabar pruebas a favor de su cliente.

En las próximas horas se dará a conocer la medida cautelar que se le impondrá a Rautel, así como el lapso de las investigaciones complementarias, con la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva, según los datos de prueba presentados, de acuerdo con reportes de Milenio.

Entre la información más reciente que se ha dado a conocer destaca que el presunto implicado en el feminicidio habría realizado varias llamadas a Morelos antes de que unos ciclistas encontraron el cuerpo sin vida de Ariadna Fernanda en la carretera La Pera-Cuautla, en dicha entidad, según el reportero Carlos Jiménez.

Se presume que estaría acordando en qué lugar podía abandonar el cuerpo de la víctima, aunque esto todavía no ha sido confirmado. Sin embargo, el periodista Antonio Nieto también ha informado sobre las supuestas llamadas. “Se conectó desde Tepoztlán la mañana del 31 de octubre (día del hallazgo) y 10 minutos durante la noche”, reveló.

La necropsia supervisada por la Fiscalía de Morelos no presentó elementos suficientes que indicaran que se trató de un feminicidio, pues supuestamente el cuerpo no presentaba huellas de violencia. No obstante, familiares acudieron con las autoridades capitalinas para nuevos estudios periciales.

Información en desarrollo...