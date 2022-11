Sandra Cuevas negó vínculos con presunto feminicida de Ariadna Fernanda

Cuevas aseguró que se trata de un rumor sin pruebas (Foto: Twitter/ @SandraCuevas_)

La edil de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que no tiene ninguna relación con Rautel “N”, quien ha sido acusado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz.

Rautel “N” estuvo dos veces en el lugar donde encontraron el cuerpo de Ariadna Fernanda, según análisis telefónicos Después de varios días de sostener la versión de una muerte por broncoaspiración, la Fiscalía de Morelos reclasificó el delito como feminicidio VER NOTA

Negó la veracidad de los señalamientos del columnista Mario Maldonado, quien reveló que ella presuntamente es amiga del principal sospechoso del asesinato de la joven.

En redes sociales aseguró que se trata de una difamación sin pruebas. Detalló que el periodista basó sus dichos en el hecho de que el presunto feminicida “tiene negocios en Cuauhtémoc, así como tiene negocios en el estado de Morelos (...) y porque hace 8 años yo trabajé en aduanas y él también trabajó o tiene que ver con el sector aduanero”.

1. Jefa de Gob. @Claudiashein le pido no politice el feminicidio de #AriadnaFernanda, difamándome a través de columnistas que sin pruebas sugieren una amistad con el presunto responsable que ¡NO CONOZCO! No lucre con el dolor de los familiares para satisfacer revanchas políticas. pic.twitter.com/wCnt19bRx7 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 10, 2022

También acusó a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de estar detrás de la columna periodística en la que fue vinculada con Rautel “N”. En ese sentido le dijo: “Claudia, tú y yo no somos iguales, yo no tengo amigos delincuentes, yo no tengo amigos feminicidas”.

El fiscal de Morelos dijo que no renunciará a su cargo tras las acusaciones de Claudia Sheinbaum Uriel Carmona negó encubrir el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda y negó conocer al sospechoso VER NOTA

Continuó la crítica a la funcionaria, asegurando que esta ha utlizado la muerte de Ariadna y el dolor de su familia para hacer política y satisfacer revanchas.

“Por primera vez nos hiciste pensar que estabas haciendo lo correcto, por primera vez pensamos que estabas verdaderamente luchando por hacer justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda; sin embargo, como siempre, tus ambiciones, intereses políticos y la persona que realmente eres te traicionaron”

Restauranteros habrían revelado una relación de amistad entre Sandra Cuevas y Rautel "N" (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Cabe señalar que fue este 10 de noviembre que Maldonado dio a conocer la presunta relación de amistad entre Rautel y Cuevas. En entrevista con MVS Radio aseguró que fueron empresarios restauranteros los que le revelaron la cercanía entre ellos.

Feminicidio de Ariadna Fernanda

Ariadna Fernanda López fue encontrada sin vida el 31 de octubre en un tramo carretero de Tepoztlán, Morelos. El responsable del hallazgo fue un ciclista, quien dio aviso a las autoridades y tomó fotografías de los tatuajes de la joven, las cuales subió a redes sociales para ayudar a sus familiares a que la identificaran.

La incómoda conversación de Ernestina Godoy y el fiscal de Morelos en WhatsApp El intercambio de mensajes entre los representantes de la Fiscalía en la Ciudad de México y en Morelos ocurrió durante el caso de Ariadna Fernanda VER NOTA

La primera versión que circuló indicaba que la joven había tomado un taxi tras salir de un restaurante bar en la Condesa, en Ciudad de México, y que desde entonces no se supo nada más de ella.

Luego de que el cuerpo de Fernanda fue encontrado, Vanessa “N” aseguró que la joven estuvo con ella y con Rautel “N”. Añadió que después de la reunión en el restaurante, estuvieron en el departamento de este último, de donde ella habría salido sola.

Rautel "N" fue captado por cámaras sacando el cuerpo de Ariadna de su departamento (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

Sin embargo, la investigación de las autoridades reveló que Rautel presuntamente sacó el cadáver de la joven al día siguiente, por lo que él y su pareja se convirtieron en los principales sospechosos del feminicidio.

Cabe mencionar que antes de que la muerte de Ariadna fuera reconocida como un feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos había determinado que la joven murió por brancoaspiración derivada de congestión alcohólica.

La hipótesis de la fiscalía estatal fue desechada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), organismo que ordenó una segunda autopsia que reveló que Fernanda murió debido a un trauma múltiple.

En relación a esto, Sheinbaum acusó a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, de encubrir a Rautel “N”; aseguró tener pruebas fehacientes de esto. Pese a las acusaciones, legisladores se han negado a destituir al funcionario de su cargo.

SEGUIR LEYENDO:

Rautel “N” estuvo dos veces en el lugar donde encontraron el cuerpo de Ariadna Fernanda, según análisis telefónicos