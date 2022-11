Coco Levy se quedó sin dinero y casa por acusaciones en su contra

Según reveló la novia de Jorge Levy, Sussan Taunton, el productor no tiene dinero para pagar una renta por los gastos en abogados (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Luego de que fue denunciado por presunto abuso sexual, Coco Levy estaría pasando por una difícil situación, pues según reveló su pareja, Sussan Taunton, reveló que el productor se quedó sin dinero y, por tanto, sin dónde vivir.

El pasado 29 de junio, Jorge Coco Levy fue denunciado por la actriz Danna Ponce por presunto abuso sexual, aunado a ello, otras jóvenes se sumaron a las acusaciones por haber vivido presuntas situaciones de violencia o acoso con el hijo de Talina Fernández. Desde entonces, las empresas con las que trabajaba el cineasta decidieron prescindir de él y ahora no tiene empleo.

En este contexto, Sussan Taunton, pareja de Coco, en entrevista con Ventaneando reveló que tales han sido las complicaciones económicas del productor, que actualmente no tiene casa.

“Esta mudanza que ves son las cosas de Coco porque no puede pagar en este momento una renta, porque está sin trabajo y porque pagarle un abogado para enfrentar esto es una locura”

La actriz agregó que inclusive Talina actualmente intenta ayudar a su hijo, pero no les posible dado que también estaría atravesando problemas financieros.

“Si creen que Talina nada en billetes, no es así, así no es la vida. Trabaja a sus 78 años y cada mañana se para a trabajar porque tiene que seguir trabajando, y Coco ha trabajado toda su vida para trabajar escuelas de sus hijas”

Por otro lado, Sussan comparó lo que ha estado viviendo Coco y Danna, pues mientras ella tendría el respaldo legal de un buen defensor, Levy no y, además, tiene problemas para poder pagar a su abogado.

“Que si le paga a un abogado... y sí, hemos llorado lágrimas de sangre buscando ayuda para pagarle a los abogados. Ella (Danna Ponce) ha conseguido un abogado que le dijo que era el más chiro y trucha para hacer todo y presenta una demanda tan absurda, no es culpa nuestra, no es culpa de Coco, no es culpa de Talina”, dijo Taunton.

En su momento, Talina Fernández reveló que su situación económica no es buena, precisamente porque perdió su empleo debido a sus declaraciones sobre Danna Ponce y el resto de actrices que se levantaron contra su hijo, así como por las presuntas acciones de Jorge.

La dama del buen decir confesó que tuvo que vender una de sus propiedades y sus joyas para poder sostenerse económicamente. También arremetió contra Televisa por no liquidarlos cuando los despidieron de la televisora.

El día en que Coco Levy fue vinculado a proceso por la denuncia de Danna Ponce, aseguró que de ser él quien pidiera disculpas por sus presuntas acciones, las jóvenes que lo acusaron debían pedirle perdón (Foto: CUARTOSCURO)

En la entrevista con Ventaneando, Sussan también confirmó que su pareja está tomando terapia, pues no le ha sido fácil dar frente a las acusaciones.

“Está en terapia. Gracias a Dios hay mucha gente que lo ayuda; yo estoy atrás, Talina está atrás, apoyo, apoyo, apoyo. Hay días que se cae, hay días que se levanta, y está aprendiendo que uno se puede caer y se vale sentarse y llorar”

Debido a la denuncia que Danna hizo contra Coco, el pasado 4 de octubre el cineasta fue vinculado a proceso en la primera audiencia del caso y seguirá en libertad.

Hasta el momento, además de Ponce, María Bobadilla también levantó una denuncia contra el ex productor de Videocine, sin embargo, Taunton negó que exista un segundo proceso en contra de Jorge.

María Bobadilla acusó a Levy de presunta violencia psicológica y el 4 de julio presentó en formalmente su denuncia en Baja California Sur. Según relató la joven, contrario a lo que supuestamente vivió Danna, ella no tuvo contacto físico con Coco, pero sí la habría acosado de forma similar que a su colega.

